La odisea de construir un puerto en el golfo de Urabá que lideró el vallecaucano Óscar Isaza empezó a dar frutos

Llegó la primera carga con granos y ya son 13 los buques, con más de 3400 contenedores, los que han atracado en Puerto Antioquia en el mes que lleva en servicio

El sueño del fallecido Guillermo Henríquez y de un puñado de bananeros de levantar un puerto en el Urabá Antioqueño fue posible gracias al empuje del promotor vallecaucano Oscar Isaza, quien ya había echado a andar varios proyectos de puertos en Buenaventura y lideró la estructuración del proyecto que se hizo realidad el pasado 5 de febrero del 2026.

El megaproyecto, manejado por la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A.S. estima mover 7 millones de toneladas de carga al año y reducir los tiempos de transporte de mercancía. Es un proyecto en el que la tecnología es la mayor aliada, y en el que se han vinculado empresas como Movistar, que buscan dejar instalado un sistema automático de red inalámbrico para uso industrial y eficiente en el movimiento de contenedores.

En Puerto Antioquia se invirtieron 774 millones de dólares. El dinero fue aportado por diversos socios tanto de Colombia como del exterior, entre ellos la empresa francesa Eiffage; tuvo el respaldo del BID y en la parte operativa aparecen las navieras CMA GGM (Francia) y MSC (Suiza), quienes pusieron en marcha un hub logístico moderno.

El puerto se encuentra localizado en la bahía Colombia, en Turbo, una zona que ha estado rodeada de violencia, en un terreno que perteneció a Guillermo Henríquez Gallo, el notable emprendedor antioqueño del banano que falleció en 2016. Henríquez fue una figura importante en el desarrollo de la región, aunque al estar en medio de la violencia, y ante la ausencia del Estado, el sector bananero al que pertenecía terminó señalado de mantener oscuras relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia para enfrentar a la guerrilla.

Entre sus logros están haber sido una figura clave en el desarrollo del Urabá, haber sido socio fundador de Unibán e impulsar la zona franca, la Clínica Panamericana y Fundaunibán. Al final, quien fue encargado de materializar el proyecto fue el vallecaucano Óscar Isaza Benjumea.

El origen

Foto: Puerto Antioquia

Hace 15 años, cuando aún vivía, Henríquez buscó a Isaza por sus buenas referencias tras la transformación conseguida en el puerto de Buenaventura. Isaza modernizó la operación del puerto y logró consolidar la expansión del número de operaciones en el Pacífico, una tarea importante si se tiene en cuenta las múltiples limitaciones técnicas de los años 90 y las dificultades de acceso en Buenaventura. En el proyecto planteado por Henríquez ante Isaza se habló de un cronograma de trabajo de dos años; no obstante, los plazos crecieron en tiempo (dos años adicionales) y en presupuesto (cerca de 200 millones de dólares adicionales).

Isaza logró asociarse con el francés de origen libanés, Jacques Saadé, para el puerto en el Urabá Antioqueño. El empresario Saadé, hoy difunto, fundó el grupo Compagnie Maritime d’Affrètement, CMA; no obstante, ahora quien tiene el mando es Rodolphe Saadé, hijo de Jacques. En el caso de puerto Antioquia, CMA controlaría 51% del Terminal Link, el grupo detrás del movimiento de contenedores. El porcentaje restante pertenecería a la firma asiática China Merchants Holding Internacional.

CMA fue la firma elegida por Isaza por ser líder mundial en trasporte marítimo y de logística en el movimiento de contenedores. Su flota es una de las más importantes del mundo, al disponer de 620 embarcaciones y cubrir 420 puertos en cerca de 150 países era el grupo adecuado para Puerto Antioquia. La ganancia sería de parte y parte. Cada uno tendría un rol en la junta directiva de Puerto Bahía de Colombia, o mediante compañías asociadas en el puerto.

Para el caso de Isaza, además de ser miembro de la junta directiva de Puerto Bahía, la empresa donde él ostenta el cargo de presidente, Puertos Inversiones y Obras (PIO S.A.S.), invertiría cerca de 350 millones de dólares en el desarrollo del puerto.

Junto con Isaza en la junta directiva aparecen los nombres de Laurent Andre Yves Martens, Christine Cabau Woehrel, Florent Janssen, Santiago Pardo de la Concha, Manuel Antonio Ismael Laborde Barriga, Federico Gallego Dávila, Tomas Restrepo Montoya y Cesar Roberto Ramírez.

Los otros socios

Foto Puerto Antioquia

Como el puerto sería clave para mover banano, varias empresas bananeras de Urabá tienen interés en la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia. Además del obvio interés de ser clientes naturales del Puerto, con la tecnología instalada se tendrían unos fletes más competitivos. En Urabá se producen y exportan cerca de 7 millones de toneladas de banano anuales.

Dentro de los principales interesados aparecen Agrícola Santamaría S.A.S., donde está Óscar Enrique Penagos Garcés, exdirectivo; la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A. con Nicolás Echavarría Mesa como exgerente general y C.I. Tropical S.A. con Javier Francisco Girona y Yolanda Restrepo Girona.

Los socios buscaban un puerto moderno en el que los contenedores se movieran de forma rápida. El lugar debía estar en funcionamiento la mayor cantidad de tiempo del año y dentro de la operación debía incluirse tecnología de punta para reducir el personal. Movistar fue seleccionada para implementar la red de internet, que tendría un grado industrial. La parte de la infraestructura, es decir de los equipos que facilitarían el wifi, fue desarrollada por Nokia, que soportará la parte digital del puerto.

No solo los privados tuvieron un papel en Puerto Antioquia, la Gobernación de Antioquia, con Andrés Julián Rendón; Proantioquia, con su directora Juliana Velásquez Rodríguez, y la CAF, que tiene a la cabeza a Sergio Díaz Granados hablaron de una inversión cercana a los 500 millones de dólares para el puerto. Según el cronograma original, la inauguración debía haber ocurrido en diciembre de 2025; no obstante, solo fue hasta el jueves 5 de febrero que comenzó la operación.

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