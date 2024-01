Una mezcla extraña y poderosa: un director colombiano, un zoológico cubano y un festival francés

Por: David Sánchez |

enero 25, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

"Ánima" es la muestra de que el cine colombiano está en todas partes nada más empezar el año. En esta ocasión en el festival de cine documental más importante de Francia, el FIPADOC de Biarritz. Su director, un joven de Medellín afincado actualmente en San Sebastián (España), Manuel Mateo Gómez Ortega, un antropólogo que como señala "terminé de estudiar Antropología y sentí que la academia no era un camino por el cual yo me podía expresar de una forma cómoda" por eso su pasión por contar los problemas que le afectan lo llevó a convertirse en cineasta.

Se graduó en Dirección Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Recientemente ganó el premio Astor Piazzolla al mejor cortometraje latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con su película "Ánima", con la que ya participó en Bogoshorts el pasado diciembre.

..Publicidad..

Según nos señala el propio director "Ánima es un retrato a un zoológico donde observamos la mirada y el alma de los animales, pero se convierte también en una metáfora de la colonización a la naturaleza, a los animales y también una alegoría a los sistemas totalitarios, porque el zoológico para nosotros se convierte también en la expresión de lo que podría ser una cárcel, un manicomio, un campo de concentración".

...Publicidad...

Manuel es uno de los muchos extranjeros que cada año deciden formarse en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, en su caso nos indica que "tenía el referente por un lado de Gabriel García Márquez que fue uno de los fundadores de esta escuela". Añade que esta escuela da la oportunidad de "encontrarnos con cineastas de todo el mundo para crear desde el territorio caribeño latino. Se convierte también en un lugar un poco místico, misterioso" reconociendo que Cuba es un lugar especial para la creación y para el encuentro cinematográfico.

....Publicidad....

En su cortometraje "Ánima" se pueden observar varias capas de lectura, entre ellas está la de la denuncia del conflicto Arabe-Israelita, ya que utiliza a los animales como una metáfora de críticas al comportamiento humano, apuntando que "una de las referencias visuales que utilizamos es una fotografía de un checkpoint israelí", continua observando que "aprovechamos la oportunidad para denunciar el genocidio y la colonización del estado de Israel sobre el pueblo palestino" haciendo un símil de los permisos que se dan para permitir el paso o no de personas "es el control humano quien define qué se puede mover y qué no. En qué hora se puede mover y en qué hora no".

Sobre el gran momento que está viviendo el cine colombiano en los últimos años, señala que “se debe a la posibilidad que han dado los fondos de desarrollo cinematográfico (FDC)”, pero el éxito no se basa solo en la parte económica, sino que los directores colombianos se inspiran de “una realidad muy compleja que es la realidad colombiana que nos ha atravesado a todos en medio de conflictos, en medios de guerras y que surge a través de nosotros de forma artística, de forma de narrativas visuales para un poco contar ese mundo tan complejo pero a la vez tan mágico y maravilloso que es Colombia". Continúa recalcando que "el cine se ha convertido en esta posibilidad para nosotros de contar un poco lo que es nuestro país y nuestras inquietudes".

Al igual que Manuel Mateo, otros directores con renombre y premios internacionales como Laura Mora (premio en San Sebastián con "Los reyes del mundo") o Fabián Hernández (premio en Lima con "Un varón") han pasado por el festival de cortometrajes de referencia en latinoamérica, el Bogoshorts de Bogotá. La importancia de este festival es fundamental, como reconoce el propio Manuel Mateo "el cortometraje se vuelve casi el primer camino que nosotros empezamos a tomar para crear y festivales como Bogoshorts son fundamentales para impulsar estas nuevas creaciones, para impulsar también la importancia del corto en medio del cine porque a veces se da solo importancia al largo. También (es importante) como un encuentro de cineastas de todo el mundo que confluyen en Bogotá en esos días".

"Ánima" participa en Fipadoc en la sección de nuevos talentos, el próximo 27 de enero sabremos si esta cinta colombiana se lleva otro premio para Colombia.