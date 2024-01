Colombia: paradoja mortal

Por: Francisco Javier Hernández Ramírez |

enero 25, 2024

Un tema bravo. La RAE define la palabreja así: “Hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica”. https://www.rae.es/desen/paradoja Parece que los académicos de la lengua española, pensaban en Colombia, al elaborar tal definición, ya que llenamos el concepto con lujo de detalles. No de otra manera, se entiende el sin fin de cosas faltas de toda lógica, que repetimos estúpidamente los colombianos cada vez, todas las veces, todo el tiempo y desde siempre, pero que sabemos, no nos llevan a ninguna parte. Somos una sociedad paradojal, que acomodó la razón a la sinrazón; la realidad a la falsa conveniencia; la verdad a la más cínica y descabellada mentira de conveniencia. Hacemos todo cuanto podemos, para evitar aquello que más deseamos y necesitamos…y luego nos quejamos por no tenerlo. Esperamos que lo mejor nos ocurra…y no hacemos lo indicado, para lograrlo. Los PAROS contra el gobierno Petro, son una de esas absurdas cosas nuestras.

Gentes que sufren los efectos de las políticas neoliberales que nos tienen entre los países más desiguales y atrasados de America, salen a protestar y a gritar, contra la que, por ahora, es la única posibilidad en más de 200 años, de cambiar el estado de cosas que nos maltratan a los más pobres…casi la mitad de colombianos. En medio de una pobreza absurda y una desigualdad cruel y vergonzosa, declinamos ayudar a cambiar un país, que puede darnos mejores cosas. Los sirvientes se niegan a perder a sus amos. Somos una sociedad paradojal, se diría que disfuncional, políticamente hablando. Es por eso que, en nuestros días, y en nuestro país, cada grupo de interés, legal o ilegal, tiene su propia verdad, su propia lógica, así, todas sus acciones, sean totalmente contrarias, a lo que se supone sea el fin para lo que se expresan.

En esta lógica sin lógica, una guerrilla, hoy anacrónica, difusa y confusa, es una talanquera para que Colombia cambie, como querían y buscaban hacerlo ellas, con las armas, cuando nacieron hace más de 60 años, en Marquetalia y Simacota. Así en una absurda “paradoja- y/o, antonimia ¿?” y luego de 213 de “independencia” en la que los mismos con las mismas, han mangoneado y hasta saqueado a este hermoso país, sin compartir la riqueza común; y cuando por fin aparece en el escena un disruptor progresista que, con ideas sociales afines, busca cambiar el estado de cosas, pero por medios pacíficos, y convoca a todos sin excepción: ¿qué creen ustedes? Pues, señores, que los seudocontestatarios y revolucionarios de vieja data de este país, se atraviesan a este propósito de la Paz Total, de Petro. No se entiende.

El ELN, con sus atentados y maltratos al pueblo, y sin fijarse en gastos políticos ni el costo social, se atraviesa como mula muerta a la Paz Total de Petro, controvirtiendo su noble ideología inicial, de fuerza insurgente. Hoy a la guerrilla del ELN, nacida de ideales políticos y razones insurgentes claras, casi que gemelas en la idea con las de Gustavo Petro, y solo dispares en el método y los medios para lograrlo, no les basta con la feroz manguala que la oposición de los mismos que tanto ellos combatieron, quieran impedir que Colombia tenga, por fin, alguna posibilidad de justicia social y económica.

No les basta, y por eso se unen a quienes, con uñas y dientes, defienden el viejo estatus quo. El ELN resultó de alta alcurnia. El ELN debe reflexionar. Es el momento de bajar del monte y enrolarse en la sociedad colombiana y aportar su grano de arena en la tarea de sacar de la miseria a los excluidos de siempre. Pero debe hacerlo de la mano de otro viejo ex insurgente y progresista, que, desde el poder político, bien y legalmente ganado, intenta hacer lo correcto. No será con sus acciones violentas y absurdas como habrá paz y mejores oportunidades para los más pobres de Colombia. Señores, hachen o presten la raja.

Pero NO. El ELN y demás grupos residuales de antiguos idealista, venidos a menos, tienen que rectificar o desaparecer. Están y estamos a tiempo. Parodiando al popular filosofo del despecho: nadie(a) es eterno en el mundo, tienen que analizar su probable extinción, por simple trama evolutiva…se nace, se crece y se muere. Matemático. Lo más absurdo de todo este drama tragicómico, es que las viejas y anquilosadas guerrillas, están en el escenario prefecto para lograr parte de sus viejos e idealista sueños de jóvenes: CONSEGUIR UNA SOCIEDAD COLOMBIANA MAS JUSTA. (Y, perdonen ustedes el facilismo idiota de mis idea) solo tienen que estarse quietos. Dejar de hacer “cositas” Eso bastará para traerlos de nuevo, al seno de la sociedad, que hoy le teme y rechaza. Hay matrículas y cupos. Un exguerrillero es PRESIDENTE de su patria. Gustavo Petro. Treinta años de lucha a base de ética y discursos, lograron el milagro.

Ustedes pueden…y deben. Hay muchos ex insurgentes en la vida civil y política. Incluido un raro espécimen de traidor a todas la ideas, y socorrida veleta conceptual, de apellido Lucio, que anda por ahí, en ejercicio de sus funciones de Judas. Ustedes pueden. No parece justo que ya sin ideas políticas claras, pringados de narcotráfico y violencia casi gratuita, le nieguen “una segunda oportunidad sobre la tierra” a una nación en que el hambre anda pariendo violencias repetidas y de distinto tipo. Resulta paradojal, que dos siglos después de haber sido Colombia, “liberada” por los terratenientes que aún hoy se niegan a soltar la teta del Erario y son casi dueños del país, unas caducas formas guerrilleras, (restos de FARC y grupos delincuenciales varios) persistan en cerrar el camino al futuro de un pueblo, que, por primera vez en su historia, ve ilusionado a un gobierno progresista, (que nunca Comunista, como ya lo ha probado) busca cambiar, el curso de su historia.

Los pseudorevolucionarios que llevan tanto tiempo “luchando por el pueblo” por lo menos deberían hacerse a un lado, hacer la pausa y ver que sale de este CAMBIO, prometido por Petro. No es tan grave ni tan terrible darnos esa esperanza. Sí los sueños fracasan en estos 4 años de gobierno Petro (y muchos lo intentan) podemos VOLVER al modelo de exclusión y olvido que hemos sufrido por 203 años. Digamos que estos 4 años de Petro, son una oportunidad de “mirar otra cosa” una especie de ensayo jugando al acierto-error. Sin remedio, solo son la muerte y los impuestos, según Franklin. Hay que intentarlo. Los violentos de todo tipo, que hoy nos impiden buscar un futuro mejor para casi todos, digamos, el 65% de nuestros compatriotas, deben darle paso a la ESPERANZA. VENGAN… o solo “Tense quetos, sus mercedes”

DURA TAREA PROGRESISTA.

Petro tiene MUCHO en contra, aparte de tanta saña infame… y es que NO puede fracasar. Tiene que acertar. Sí o Sí. Pero los distintos grupos violentos, que se supone tienen mano de obra proletaria, pues se surten de personas sin empleo y con necesidades, están tratando, por todos los medios, (violentos desde luego) de poner palos en la rueda del cambio. Se diría, que no solo son grupos violentos y sin norte conceptual, sino capitalistas frustrados… con miedo de perder privilegios y ensayar un poco de justicia social. Yo, que soy un idealista irredento, propongo que tomemos el gobierno Petro…como un simple NUEVO EMPRENDIMIENTO… que puede fracasar o salir adelante. Eso depende de que tanto impacte con sus medidas a la sociedad real, o sea a las gentes que le dieron su fe. Y Como no todo emprendimiento TIENE PROBABILIDAD de fracasar o triunfar, per se, yo sugiero ESPERAR. Hacer la pausa.

Los viejos grupos guerrilleros que enfrentaron a los distintos gobiernos que mangoneaban al pueblo y lo expoliaban en beneficio de ciertos grupos económicos y políticos muy específicos, hoy deberían, esperar a ver, en que para este proceso. Hoy, 60 años después, Farc y ELN siguen activos, pero no vigentes, porque están del lado equivocado. Equivocan el rumbo. Su meta NO parece “luchar por, sino contra el pueblo” Hoy parecen no tener sentido. Ya NO representan ideas ni pueblo. Lástima. Como subversivos, in illo tempore contaban con dos cosas muy valiosas: una razón política que los enaltecía y el respaldo in péctore de un gran porcentaje del pueblo, que creía en sus idealistas proclamas. Tiempos de sueños, de flores y música. De ideales por una sociedad más justa. “Times gone” ¡¡¡IDOS!!!

Pero como sucede con todas las cosas vivas, y/o dinámicas, caducaron. Cambiaron. Los años entre el monte, cobraron un precio: sin saber cómo ni cuándo, perdieron la idea del país que buscaban lograr con las armas. Desde la maraña del monte, no pudieron ver que el pueblo empezaba a notar su desvío ideario, a notar su falta de realismo político, sobre una sociedad que maduró, cambió, mientras ellos se anquilosaban y finalmente, casi que pervertían sus viejos principios libertarios.

Por el largo camino en el tiempo, de tanto trasegar aislados de la realidad política, olvidaron los ideales que les dieron origen. Dejaron de lado todo lo que defendían como fundamental para su causa, unas ideas políticas y sociales de IZQUIERDA, tomadas de las idealistas revoluciones que florecieron a lo largo del medio Siglo XX.

Y así llegamos a la PARADOJA MAYOR: desde el inepto de Pastranita, SON LAS GUERRILLAS “DE IZQUIERDA” las que eligen a los PRESIDENTES DE DERECHA, para que lleven a Colombia por el despeñadero del más excluyente neoliberalismo.

Ellos que, con las armas y en nombre de los movimientos sociales de izquierda, pretendían luchar contra un vil sistema excluyente…ELIGIERON sucesivamente, por una causa u otra, con una formula u otra, a PASTRANA, A URIBE, A SANTOS Y A DUQUE.

Todos estos PRESIDENTES, se eligieron usándolos como pértiga, con mentiras o por miedo, para saltar al poder y maltratar los presuntos protegidos de la insurgencia. Por un quítame de ahí esa paja, y un erróneo sentido de la historia, las guerrillas nos dieron como castigo, por 20 años, una serie de gobiernos de Derecha, que golpearon, sin piedad alguna, a su “amado” pueblo. Es decir, a los más vulnerables, labriegos, obreros y pobres extremos. En nombre de la justicia social, que dicen defender, están ayudando a crear más miseria…y elegir, una y otra vez, a la Derecha voraz, que se ha robado a Colombia. Ponen palos en rueda del gobierno Petro…sin mirar consecuencias. Ya está eligiendo a la señora Cabal, para 2026.

VUELVE LA MULA AL TRIGO. Se atraviesan. Tiempo para otro de mis ya famosos: copie y pegue, mijo. RAE; (Sinónimos de paradoja: contrasentido, contradicción, incongruencia, absurdo, incoherencia. https://www.rae.es/desen/paradoja. Hoy, después de más de 200 años de hegemonía de los mismos con las mismas, del saqueo continuado y voraz del erario por unas pocas familias privilegiadas, y de una situación aberrante de inequidad y desigualdad; hoy cuando la miseria de los más pobres aumenta, proporcionalmente a la fortuna de los más ricos, otra vez, los viejos guerrilleros de izquierda, en feroz, y tal vez involuntaria manguala con otros violentos actores armados, golpean sin piedad, los igualadores y justos propósitos de Gustavo Petro, un hombre de reales y netos sentimientos de izquierda social demócrata.

El primer gobierno realmente de izquierda, que, de puro milagro, LOGRO COLARSE por entre la tupida Red de intereses políticos, económicos y de clase, que dominaron la escena por tantos años. Hoy, cuando Gustavo Petro, en nombre de sus luchas libradas ayer, con los ideales propios de un izquierdista moderado, pero con absoluto y total respeto por la Democracia y por su pueblo, desde la política, la herramienta que cambió por las armas, pero sin olvidar sus viejos ideales, intenta cambiar el estado de cosas, hoy, de nuevo, están las distintas guerrillas, alzando en hombros a la derecha recalcitrante, para que vitupere, acose y maltrate, al COLADO que se atrevió, y logró, convocar a un pueblo que ya no aguanta más maltrato y expolio.

El ELN y demás yerbas seudo insurgentes, están en campaña para elegir, de nuevo, al próximo gobierno de Derecha, que ya NUNCA MAS, soltarán el poder ni el presupuesto. No importaría mucho que fuera de Derecha… sí compartiera el humanismo y la compasión propios del que puede ayudar a su prójimo más vulnerable, desde situaciones de poder. NO lo hace así el uribismo. Ellos llegan al poder con votos de los pobres…y luego los agarran a patadas. “Porque te quiero, te aporrio”

Es doloroso. Es triste. Es una brutal paradoja, con todos sus (Sinónimos de paradoja: contrasentido, contradicción, incongruencia, absurdo, incoherencia. https://www.rae.es/desen/paradoja.

Bajo estos términos, creo que después de Petro, no hay mañana para el progresismo en Colombia, porque los violentos de toda laya, acaban hoy con la única posibilidad que hemos logrado, los de a pie, en este país, luego de 200 años. Perros comiendo perro. Pobres que son seudo guerrilleros matando pobres soldados de igual y humilde origen.

Olvidando cretinamente, que ambas fuerzas…son fabricadas con carne de cañón estrato 1-2 -3 la más barata y fácil de enrolar para pelar guerras ajenas. Impidiendo, así, que tengamos siquiera, un POSIBILIDAD DE REDENCION. Petro es una esperanza…y los violentos la estrangulan. ELN, FARC, CLAN DEL GOLFO y otras hierbas, raros ejércitos de pobres empuñando un arma para calmar el hambre, a cambio de matar a otros pobres, mientras sus “jefes” amontonan el dinero a espuertas y viven como reyes. Entre todos ellos, están demoliendo a un gobierno, que intenta, poner en PRÁCTICA, lo que, como grupos armados con el poder de las armas…pregonan a diario, pero solo como TEORIA. Están usando pobres contra pobres…en nombre de una supuesta redención de un pueblo que ya NO representan.

Todos están en el lugar equivocado, política y socialmente. Pero aún tienen tiempo. Y no tienen que hacer nada, solo hacer un alto. Parar. Detener acciones, validos del cese al fuego y ayudas adicionales. Deberían subirse al tren del pueblo. Deberían, por piedad con Colombia… ayudar a construir la PAZ TOTAL, esa que necesitamos como sociedad y como pueblo, para poder ir por un pedazo de futuro. Deberían, acompañar los sueños de alguien que compartió sus luchas, y que hoy, mantiene, aún, íntegros sus ideales sociales, su talante de humanista comprometido.

Por favor, no sigan empujando al gobierno Petro hacia el desastre… y pavimentando el regreso de la derecha voraz hacia el poder, nuevamente. Dejen las armas y retomen sus vidas. No hagan fácil el retorno de los verdugos del pueblo al poder. Recuerden, perro NO come perro. Petro fue un perro de guerra…pero hoy es un hombre de PAZ. Vengan a la paz. Toda Colombia les agradecerá el gesto. Perdonarán y los admitirán en su espacio. Sí regresan, entre todos, construiremos una muralla contra el odio y la miseria que hoy nos envuelve y nos quita el mañana. VUELVAN. Aún es tiempo. Los esperamos.

PARADOJA POLITICA

Las elucubraciones y disparates que ya dije, para los actores armados y anclados en las acepciones de paradoja, son válidos para este otro apartado de mi perorata. (Sinónimos de paradoja: contrasentido, contradicción, incongruencia, absurdo, incoherencia. https://www.rae.es/desen/paradoja.

Desde la Constitución del 91, esa que dio voz a la sociedad colombiana, a través de la Participación Ciudadana como elemento esencial de la política, se abrieron opciones de poder a nichos sociales distintos a Partidos tradicionales, y antes excluidos. Ese fue un gran logro político, si lo vemos desde la capacidad de que grupos de interés antes soslayados, fueran tomados en cuenta en el espectro político, en la medida en que se estructuraran en organismos políticos con propuestas de gobierno alternativas y novedosas; que aportaran ideas y valor a la política y a la sociedad en general.

En ese sentido fue bueno. Lo malo es que, como veníamos de un sistema bipartidista casi excluyente, no había mucha variedad de opciones para elegir los materiales de construcción. Prosélitos. Las únicas canteras disponibles, eran las resabiadas y viejas estructuras que habían gobernado a Colombia, desde que les quietaron el poder a los chapetones, y se les olvido soltarlo. Así que, sin mucho material para “conformar un nuevo movimiento que erradique la corrupción y los viejos vicios de los politiqueros de siempre” algunos hombres y mujeres, muchos con buenas intenciones, “conformaron un nuevo movimiento que erradicaría la corrupción y los viejos vicios de los politiqueros de siempre” pero usaron, para ello…leña mala, y ya quemada. Tomaron lo que daba la tierra.

Lo malo es que, con dos únicos Partidos, ambos anquilosados y decrépitos, llenos de vicios y achaques, la única tela de donde cortar, los jefes y jefecillos, más avispados y audaces, sacaron retazos de las dos cobijas políticas, que arropaban el mapa nacional. Peor aún, es que todos ellos, veteranos y novatos, al abandonar los viejos barcos Liberal y Conservador, se llevaron gran parte de las tripulaciones, con todo y las viejas mañas que “estos viejos politiqueros y corruptos” tenían. Se llevaron el perro, con pulgas y sarna incluidos. Nacieron, en otras palabras… con discurso nuevo, pero con vicios viejos.

PARADOJA: Con ideas viejas, nuevos movimientos, partidos y grupos significativos de ciudadanos contra la politiquería de los corruptos, inauguraron su propio escenario para “actuar y luchar por la decencia, la dignidad y la transparencia” Obviaron fijarse en el pequeño detalle, de que NO estaban creando una nueva política, sino “sacando copias” de la ya mañosa y desprestigiada clase política de siempre. De leña mala NO sale carbón fino. “Mercaron” sus adeptos entrte maliciosos y ambiciosos de toda laya, llenos de cuanta maña había en la vieja actividad política, tan tradicional como los Partidos Liberal y Conservador. Lo que dio la tierra. Hicieron colchas nuevas… con retazos viejos. Algo hermoso que las abuelas, también viejas…nos habían legado. Es otro cuento. Lo siento.

Y no voy a hablar de ideologías, porque NO es el tema. Ya sabemos que, con el Frente Nacional, esa cosa que los hacía algo distintos, las doctrinas y postulados, bla bla bla, fueron borrados. Empezaron, pues, a ser compadres a partir un biscocho. “Los mismos perros, pero con distinta guasca” Eso sí, conservaron sus elementos básicos, no diferenciadores, esos que les permitían “participar del presupuesto” compartiendo, como buenos hermanos puestos y prebendas de todo tipo.

Don Valerio, mi padre, decía que el que más tiene, más pierde. Y el Partido Liberal, que todavía ostentaba ideas liberales, fue la tienda en que más mercaron “material de trabajo” los nuevos jefes, para sus nuevos movimientos, partidos y grupos significativos de ciudadanos para luchar contra la corrupción de siempre de los políticos de siempre. Dieron en llamarse, según fueran escasos o abundante en recursos de todo tipo. Pero, todos ellos, sacaron surtido de las estanterías liberales, para casi todos los “negocios electorales emergentes” que hoy cubren el panorama político colombiano. Hasta aquí, todo muy propio de la licencia que dio la Carta del 91. “Jueguen señores, hagan juego, que todos pueden” Paradoja… hecho o dicho aparentemente contrario a la lógica. Sinónimos de paradoja: contrasentido, contradicción, incongruencia, absurdo, incoherencia. https://www.rae.es/desen/paradoja.

De resultas de esta “feria de creyentes”, los nuevos colectivos se dieron un festín que los atragantó de poder, de “malicia indígena” heredada, y lógicamente de toda clase de mañas políticas…a pesar de que juran, convencidos, QUE NO SON POLITICOS y se arropan con otros motes.

Es en medio de esta rara ensalada democrática, que hoy vemos un curioso y ridículo espectáculo paradojal: el Partido “Liberal” atacando todos aquello que le permitió, hace mucho tiempo ya, decir que “era el partido del pueblo”, que, durante mucho tiempo, le ganó el remoquete de “glorioso”.

Un Partido humanista, que hoy, no tiene ideales, que no representa al pueblo, y que se olvidó de proteger a la humanidad que vive en su país. Un partido de clara tendencia centro izquierda, pero dirigido por un neoliberal que cuando dijo, “bienvenidos al futuro” equivocó el concepto, pues el futuro es al frente, y él, acabó con lo poco que habíamos construido en el pasado, lo que venía de atrás: una insipiente industria de subsistencia, que casi nos auto abastecía; y un agro que mantenía al país sin hambre general.

El “futuro” de César Gaviria…fue un doloroso regreso a la infame explotación decimonónica.

Gaviria y su parlamentarismo se hicieron porristas de la derecha más recalcitrante y excluyente. Y hoy, como cruel paradoja, se oponen a verdadero liberal, que es Gustavo Petro. Deberían sentir vergüenza con sus electores y el pueblo humilde de Colombia.

En serio, a veces, “ser Liberal, es un honor que cuesta…” lo que yo no sé, es cuánto pagan por eso, allá en las cumbres de su alta torre. No los canso más.