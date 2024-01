Asesinatos selectivos de la CIA y el MOSSAD para descabezar la cúpula del “eje de resistencia”

Los israelíes saben que de forma inminente pueden sufrir atentados de retaliación y no solo en su propio territorio sino también en el exterior

enero 25, 2024

El día 25 de septiembre de 1997 a Jaled Meshaal, jefe de la rama jordana de Hamas y líder en el exilio quisieron asesinarlo en Jordania. Como en esa época los atentados suicidas se recrudecían en Israel Netanyahu ordenó a sus servicios secretos que prepararán un atentado mortífero contra uno de sus principales planificadores.

Diez agentes del Mossad disfrazados de policías jordanos detuvieron a Meshaal cuando entraba en su oficina en Amman y le aplicaron un aerosol venenoso en el rostro. Pero hubo un fallo y sus guardaespaldas detuvieron a dos de los verdugos. El rey de Jordania le exigió a Netanyahu que le entregara el antídoto a cambio de los espías judíos y la liberación del cheikh Ahmed Yassin que estaba cumpliendo cadena perpetua en una cárcel de Israel.

Meshaal hoy es el jefe de la Oficina Estatal de la facción externa de Hamas con sede en Qatar. El periódico libanés Al-Majlah público que él y sus camaradas (Hanniye, Bardoawil, Zohri, Al-Nun) acumulan una fortuna de miles de millones de dólares provenientes de los fondos destinados a la causa palestina.

Una de las máximas estrellas antisionistas y antimperialistas fue Mughniyah, el “maestro del humo”, fundador de Hezbollah y jefe de inteligencia política. El agente más astuto y más capaz superando incluso a los mejores espías del KGB o la CIA. Era muy precavido pues siempre entraba por una puerta y salía por otra, cambiaba de carro a diario, nunca hacía citas por teléfono. Completamente impredecible, solo se relacionaba con personas que le eran muy leales.

Si un Bin Laden enfermo prefirió guarecerse en una madriguera, muy por el contrario Mughniyeh pasó su vida burlándose de sus enemigos. Recordemos que él fue uno de los encargados de preparar en 1983 el atentado contra el Cuartel General de los Marines en Beirut que dejó un espantoso saldo de 241 muertos y, además, se le responsabiliza de la voladura de la embajada americana en Beirut. Y también organizó el atentado contra el centro judío AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires en 1994. Eligió como principal táctica de resistencia los atentados suicidas y el secuestro. Su fama se debe a que se erigió en uno de los máximos luchadores de la resistencia contra el ocupante sionista.

El hajj Radwan (nombre de guerra) número dos de Hezbollah era Íntimo amigo del general Soleimani de Irán y Osama Bin Laden. Aunque se hizo una cirugía plástica para intentar pasar desapercibido fue localizado por los agentes del Mossad y la CIA e informantes sobre el terreno. Se sentía seguro en Damasco protegido por el régimen sirio de Bashar al Assad. Pero entre más pasa el tiempo los individuos tienden a tener una vida rutinaria y relajada.

Por ese entonces se enamoró de una mujer siria e iba y venía de Beirut a Damasco. No les fue difícil a los espías ubicarlo en el barrio Kafar Sousah, el edificio y el apartamento que ocupaba. Advirtieron que su vehículo un jeep pajero lo aparcaba cerca de otro carro que durante semanas no levantó sospechas de sus guardaespaldas. En la llanta de repuesto se colocó un explosivo con una cámara oculta que trasmitía en tiempo real todo lo que pasaba en ese lugar.

El 12 de febrero del 2008 cayó en la trampa mortal el “terrorista” más escurridizo del mundo cuando hizo explosión la bomba detonada vía satélite. Nadie asume la autoría pero todos saben que es Israel. Desde entonces se convirtió en un venerado mártir y héroe mitológico de la resistencia en Oriente Medio. Nasrallah rabioso señaló que “Israel ha cometido un error increíblemente estúpido y ha declarado la guerra abierta”

En Gaza o Cisjordania muchos palestinos vendían y venden información a Israel que paga altas sumas de dinero a los colaboracionistas. Lo mas importante es identificarlos y localizar a los cabecillas o líderes de Hamas, la Yihad Islámica o el FPLP, Brigadas Nasir Salah al Deen, Mártires de al Aqsa, Brigadas Muyahidines. Luego de haber sido meticulosamente estudiados los objetivos por el Mossad, Aman y Shint Bet llegaba la hora del ajusticiamiento.

El Sheikh Ahmed Yassin, de la rama de los Hermanos Musulmanes, líder espiritual y fundador de Hamas, declaró la guerra santa o yihad al sionismo. Él bendecía y se congratulaba de los atentados suicidas que azotaban en esos años a Israel.

Por este motivo fue asesinado en una operación selectiva el día 22 de marzo de 2004 cuando salía de una mezquita tras asistir en la madrugada a la oración del fayer en el centro islámico de Sabra. Helicópteros Apache israelíes dispararon tres misiles que lo abatieron en su silla de ruedas (era paralítico) junto a otras siete personas. El líder de Hamas Hanniye indignado advirtió que “Sharon abrió las puertas del infierno” EE.UU. y Europa felicitaron al gobierno israelí por tan exitosa operación: “el mundo va a ser un lugar más seguro”

Yahia Ayyash, conocido como “el ingeniero”, líder del ala militar de Hamas y experto en fabricación de bombas. Se jactaba de ser el inventor de “la madre de satán”, una extraña mezcla de acetona y detergente de la que se obtiene peróxido de acetona. Este peligroso explosivo lo preparó para los 7 atentados suicidas llevados a cabo por “lobos solitarios” en autobuses o terminales de transporte. Se le considera responsable de la muerte de 50 israelíes.

El día 5 de enero de 1996 el Shabak (organización de espías antiterroristas de Israel) lo localizó gracias a un colaboracionista palestino amigo suyo que le entregó un teléfono celular con un explosivo trampa. Detonado a distancia por agentes del Mossad, le voló la cabeza. Ahora el mártir ocupa un lugar preponderante en el panteón de héroes de la patria, un verdadero mito al que todos los jóvenes deben imitar. A su entierro en Gaza asistieron más de 100.000 personas.

Esta estrictamente prohibido a los guerrilleros de Hezbollah, de Hamas o de la Yihad Islámica usar teléfonos celulares. Para comunicarse tienen que ingeniarse otros métodos más primitivos como las palomas mensajeras, niños, mujeres embarazadas, estafetas en burros, o sea, lo menos sospechoso posible. Pero muchos se han confiado en exceso, o se han creído protegidos por Allah y por ende intocables. Si les ponen un peón envenenado y pican, les cae la guillotina. Ni se imaginan que les pisan los talones y en un soplo se les va la vida.

Porque estamos inmersos también en una guerra cibernética y electrónica con comandos informáticos trabajando las 24 horas del día en la localización de los peligrosos “terroristas” que ponen en peligro la paz mundial

En la noche del 2 de enero del 2020 a las 23 horas Qassem Soleimani abordó en Damasco un Airbus A 320 de air Cham Wings, cuyo registro de pasajeros no incluía su nombre. El avión aterrizó hora y media después en el aeropuerto de Bagdad. Sus guardaespaldas lo esperaban en la pista de aterrizaje con varios vehículos para conducirlo hasta el centro de Bagdad. El comandante de las fuerza al Quds ocupaba un auto -que ni siquiera estaba blindado- en compañía de Mohamed Drida de la fuerza paramilitar Hashem al Shahabi y el Abu Mahdi al Muhandisse subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak respaldadas por Irán y fundador de Kateb Hezbollah.

Sucedió algo muy parecido cuando los cazadores ponen trampas para capturar a sus presas. ¿Pero desde dónde provenía el ataque? nada menos y nada más que desde el otro lado del mundo: la base Kricht en Nevada pilotos de la fuerza aérea de EE.UU dirigieron a distancia un dron MQ9 Reaper, robot aéreo producido por General Atomic (el dron más temible en el campo de combate y vigilancia ha sido transferido a Israel) Este vehículo no tripulado, muy silencioso y letal con una autonomía de 1900 kilómetros y velocidad de 480 kms/hora (salió desde una base norteamericana en Oriente Medio) dotado con instrumentos electrónicos transmite imágenes y cuenta con sensores infrarrojos y telemetro multiespectral capaz de hacer blanco de precisión milimétrica.

A las 0:47 horas varios misiles Hellfire R9X guiados por láser que destruyó por completo ambos vehículos y sus ocupantes quedaron completamente descuartizados y achicharrados. Seguir sus movimientos, rastrearlo y asesinarlo era impensable pero lo traicionaron los hados del destino. Soleimani fungía como director de inteligencia, comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y embajador presidencial de la fuerza militar exterior.

Según los organismos de inteligencia estaba tramando ataques contra objetivos norteamericanos en Irak. Por eso Donald Trump dio la orden de asesinarlo para neutralizar sus amenazas. Las milicias pro iraníes ya habían lanzado misiles sobre Kirkuk y grupos chiitas irrumpieron en la embajada de EE.UU en Bagdad. Washington advirtió que “quien ataque a EE.UU se enfrentará a terribles represalias”.

La pregunta es ¿quién filtró los datos precisos de que Soleimani iba a llegar en ese vuelo a Bagdad? ¿En qué vehículo se encontraba? Evidentemente que uno o varios espías, un soplón en busca de una sustanciosa recompensa. ¿Pero acaso la CIA, el FBI, el M16, el Mossad o el Shin Bet no tienen infiltrados topos de origen musulmán para no levantar sospechas?

¿Irán tenía un equipo de contrainteligencia sobre el terreno? Porque no podemos comprender cómo un personaje de vital importancia como el jefe de las fuerzas revolucionarias de Irán haya caído en ese ataque relámpago? Desde luego lo venían siguiendo desde hacía tiempo ¿Quizás existía algún topo dentro de la misma guardia revolucionaria iraní? ¿Cómo sabían en que el auto se movilizaba? ¿Se le instaló quizás un dispositivo electrónico? ¿Su teléfono celular estaba intervenido? Irán amenazó a EEUU con desatar una conflagración infernal, pero al final todo se han quedado en una bravuconería ya que apenas dispararon unos misiles balísticos defectuosos contra dos bases americanas situadas en Ain Al Asad y el cuartel general de la coalición en Erbil (Irak) “La feroz venganza ha comenzado. Esta es una bofetada para EE.UU” -Ayatola Alí Jamenei.

El jefe del Mossad David Bernea advirtió a los miembros de Hamas: “quien participó en la masacre del 7 de octubre, firmó su propia sentencia de muerte”

Por eso Saleh al- Arouri, alto cargo y segundo al mando de su ala militar de las Brigadas al Qassam y actual comandante en Cisjordania de Hamas fue condenado a la pena capital. Arouri pasó largas temporadas en cárceles israelíes hasta que fue puesto en libertad y desterrado de Cisjordania. Por esta razón tuvo que exiliarse en Siria, Turquía, Qatar y Líbano.

EE.UU. ofrecía 5 millones de dólares Arouri y también estaba en la lista de los más buscados por Israel. El Mossad le consideraba uno de los cerebros del mortífero ataque lanzado por Hamas contra Israel el 7 de octubre. Estuvo presente en la mesa de negociación con el gobierno de Israel tanto en Qatar como Egipto con el propósito de liberar rehenes en Gaza.

El día 2 de enero de 2024 un dron fantasma atacó un apartamento situado en un edificio de una zona densamente poblada del distrito Musharafieh en Dahiyeh, Beirut, que es un bastión del poderoso grupo Hezbolláh.

Se dispararon varios misiles que demolieron la oficina de Hamas situada en el tercer piso donde en ese momento estaban reunidos el comandante Arouri y otros seis camaradas palestinos y libaneses (facciones aliadas a Hamas) Todos murieron en el acto. En el andén de la avenida se podía ver partes de cuerpos desmembrados y calcinados. Otro exitoso asesinato selectivo que nadie ha reivindicado pero que como siempre se atribuye a Israel. Netanyahu ordenó al Mossad que actuara contra los líderes de Hamas dondequiera que estén.

Un claro mensaje a Hezbollah y aliados de que en cualquier momento pueden ser aniquilados y destruidos. Esto significa que también alguien marcó el blanco o sus teléfonos celulares estaban intervenidos o se colocó un mecanismo electrónico para guiar los misiles. Algo que demuestra el alto grado de infiltración de los organismos de inteligencia tanto del Mossad, la CIA o M16 en el Líbano, Siria, Irak o Irán.

Al Arouri controlaba las finanzas internacionales de Hamas (por eso le pusieron de apodo “el banquero”) recibía donaciones, administraba empresas fantasmas, cuentas en el extranjero, el tráfico de armas y preparaba las cedulas durmientes y lobos solitarios. Como pagador de la organización recibía millones de dólares de fondos proporcionados por benefactores de distintos países árabes destinados a las familias de los mártires y presos en las cárceles de Israel. Su misión era la de preparar un golpe de estado de Hamas para reemplazar la corrupta Autoridad Palestina en Cisjordania.

Por increíble que parezca llevaba una vida bastante normal en Beirut, o sea, que por no tomar las medidas de seguridad necesarias inocentemente se puso la soga al cuello. Su eliminación (como suele denominarse en el argot sionista) fue celebrada por todo lo alto en Israel. Él confesó hace unas semanas que presentía que se acercaba su final. Arouri debería de haberse confinado en un bunker subterráneo aislado por completo del mundo exterior pero optó por lo más cómodo. Por culpa de su exceso de confianza ahora es un mártir más que yace enterrado en el campo de refugiados de Shatila.

Nasrallah manifestó: “El martirio del hermano Arouri no quedará impune no vamos a quedarnos callados. Esta es una grave afrenta sionista contra el Líbano, su pueblo, su seguridad y su soberanía. Desde el 2006 no ocurría un atentado de este tipo en el Líbano, una verdadera e inaceptable provocación.

Hezbollah es capaz de lanzar miles de cohetes sobre el norte de Israel en una guerra sin límites, ni reglas. Hassan Nasrallah había advertido que cualquier ataque en territorio libanés provocaría una respuesta muy poderosa y dolorosa. Las bases de Hezbollah exigen que se reaccione rápido y con contundencia pero el gobierno libanés les advirtió que no debían responder al ataque porque si se desata una guerra desencadenaría una catástrofe socioeconómica sin precedentes.

En respuesta al asesinato de Saleh al Arouri Hezbollah lanzó de forma “simbólica” 40 cohetes y misiles antitanque de largo alcance contra una importante base de defensa aérea israelí ubicada en el monte Meron denominado “los ojos del estado”.

Nasrallah es una pieza de caza mayor y él sabe muy bien que no puede confiarse ni de su propia sombra. Por su cabeza y la de sus camaradas Talal Hamiyeh y Fu’ad Shukr el programa de recompensas del Departamento de Estado ofrece 7 millones de dólares a quien entregue información sobre su paradero. Aparte de 10 millones de dólares por los datos que conduzcan a la desarticulación de los mecanismos financieros de Hezbollah y la transferencia de millones de dólares a Hamas y su brazo armado Ezzeldin Al Qassam. Se sabe a ciencia cierta que Hezbollah está planeando atentados en EEUU.

Al Sayyid Hassan Nasrallah seguramente se encuentra escondido en algún lugar ultra secreto en los alrededores de Beirut, tal vez, en un bunker subterráneo recubierto por varias capas de hormigón y acero. Pero cuidado que los misiles Storm Shadow con un alcance de 300 kilómetros y poseen una ojiva Broach con una carga penetrante capaz de perforar el exterior de un bunker y hacerlo añicos.

Nasrallah se ha rodeado de un puñado de hombres de confianza que aparentemente jamás lo van a traicionar. Pero eso es un decir así que lo más sensato es que no pueda salir a la superficie ni moverse de un lado a otro; ni siquiera disfrazado o escondido en un maletero de un auto. Cualquier error se paga muy caro. Los chacales sionistas aguardan el menor descuido para lanzar su zarpazo siniestro. Lo más seguro es que lo tengan monitoreado y solo se espera el momento oportuno para apretar el gatillo.

Israel no tiene miedo de entrar en una guerra con el Líbano pero primero debe culminar su operación “Espadas de Hierro” aniquilando a Hamas en Gaza” -confesó el Jefe del Ejército Israelí Herzi Halevi. Luego pasará a la siguiente fase que es invadir nuevamente el Líbano para brindarle seguridad a la frontera norte amenazada por 200.000 cohetes y 100.000 milicianos de Hezbollah.

Ante la potencial escalada bélica en la Línea Azul Israel ha llamado a evacuar la ciudad de Metula y sus asentamientos. La crisis de desplazamiento forzado también afecta a los ciudadanos judíos que han tenido que huir de las fronteras más calientes. Algo que repercute gravemente en la actividad económica y que se va a acrecentar si se alarga la guerra.

Hezbollah ha hecho un retroceso táctico y más bien prefiere eludir el conflicto puesto que el Líbano se encuentra en una situación económica calamitosa y la población se muestra muy contraria a que estalle un conflicto bélico. Por ahora solo se trata de bombardeos y escaramuzas con un continuo intercambio de fuego cruzado con Israel en la frontera. En todo caso los ataques aéreos y bombardeos israelíes han matado estos dos últimos meses a más de 100 combatientes del grupo chiita. Estos son los efectos secundarios de la invasión y el genocidio sionista en Gaza.

El 8 de enero del 2024 murió en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano el comandante Wissam al Taweel Hayy Yawad, mujahid de una unidad secreta de Hezbollah y amigo íntimo de Soleimani. Se desplazaba en una camioneta camuflada sin blindaje por el área de Khirbet al Salam, frontera sur del Líbano. Él participó en el secuestro en el 2006 de dos soldados israelíes en la frontera, hecho que desató la última guerra entre Israel y Hezbollah.

Una vez más se repitió la misma esquela mortuoria de otras ocasiones “El mártir en camino de al Quds será vengado” En respuesta Hezbollah atacó con varios misiles y drones suicidas el Cuartel General (base Dado) del ejército sionista en la ciudad ocupada de Safed en el centro de mando del frente norte.

“Ahora las cosas se recrudecerán. Quienes han apostado por la guerra, se arrepentirán” -afirmó Nasrallah ante sus incondicionales.

Algo que nos deja anonadados es la falta de previsión y sagacidad de varios comandantes tanto de Hamas como de Hezbollah. ¿Cómo es posible que elementos tan irremplazables por su experiencia y valor organizativo hayan sido llevados al matadero como mansas ovejitas?

Todo esto es fruto del meticuloso y paciente trabajo de inteligencia de los servicios secretos como el Mossad, la CIA, el M16/SIS inglés, BND alemán. No hay duda que existe una santa alianza entre varios países occidentales con el sionismo, algo que no es nada nuevo pero que ahora es mucho más estrecha tras la declaratoria de la “guerra antiterrorista mundial” lanzada por George Bush en el año 2001.

Sea como sea los líderes de Hamas en Cisjordania, Gaza, Turquía y Qatar deben estar tomando nota pues se encuentran en el punto de mira. “Sabemos más de ellos de lo que pueden imaginar” Especialmente aquellos que les atrae los 7 pecados capitales y no se privan de los placeres mundanos: hoteles cinco estrellas, restaurantes de lujo, spa, shopping center y encuentros cercanos con bellas damiselas. Este es el talón de Aquiles que los conducirá al más allá.

Las agencias de inteligencia a nivel internacional comparten “información sensible”, datos y estrategias de desinformación, noticias falsas y propaganda. Se aplica la tecnología punta en el campo de la informática y la cibernética y existen equipos de especialistas dedicados las 24 horas del día a la “lucha antiterrorista”. Ningún detalle se les escapa a los agentes que estudian a la perfección los perfiles psicológicos o psiquiátricos -sus cualidades y debilidades- de los objetivos a batir. Se sigue el mismo patrón de exterminio que aplicó el ejército colombiano en colaboración con la CIA y el Mossad para rendir incondicionalmente a las FARC.

Se contratan a los mejores genios de la inteligencia artificial, expertos en algoritmos, hakers que no solo rastrean teléfonos celulares sino también las redes sociales, Internet, correos electrónicos, WhatsApp, Instagram o Facebook que es donde fluye una información muy valiosa y aparentemente casi imposible de detectar. Israel es capaz de instalar en un celular el spyware Pegasus con la que se extrae huella digital de cada individuo.

Con el programa “Evangelio” el Mossad selecciona los objetivos para asestar golpes contundentes mediante atentados selectivos contra los líderes del “eje de resistencia”: Hezbollah, Hamas, los Huties, las milicias chiitas en Siria, Irak y la guardia revolucionaria de la República Islámica de Irán. Orgullosos de su alto record de potenciales terroristas abatidos. Apuntan a la cabeza de la hidra para decapitarla. La fuerza aérea sionista tiene cazas F15, F16 I Tormenta, el F35 con misiles Eagle que con el radar de posición marcan el objetivo. La Industria militar es la que arrastra el gran desarrollo tecnológico de Israel.

Gracias a esta superioridad, por ejemplo, se consumó el asesinato selectivo al comandante de la Yihad Islámica en Gaza Baha Abu Al Ata que durante una larga temporada se dedicó a lanzar andanadas de rockets sobre las ciudades y asentamientos Israelíes. Ante su alta peligrosidad Netanyahu ordenó al Shin Bet y el Mossad eliminar al “architerrorista” y principal instigador del terrorismo desde Gaza. Esto supuso un estrecho seguimiento para saber dónde vivía, dónde comía, dónde dormía, cuántas veces cambiaba de residencia para despistar a sus perseguidores (siempre buscando la protección de la población civil) La FDI supervisa todas las operaciones de la franja de Gaza desde la unidad 9900 de la inteligencia militar con base en Beersheva.

Sus equipos de rastreo son muy sofisticados pues capturan imágenes por satélites espías o vuelos de reconocimiento de aviones de la FAI o drones. Aparte de la información obtenida por los colaboracionistas sobre el terreno. Así localizaron su apartamento en un edificio del sector de Shejaiya. Un F16 a las 4:00 a.m del 12 de noviembre de 2019 disparó varios misiles de guía infrarroja AIM-9 Sidewinder que dio de lleno en el objetivo: el cuarto donde dormía plácidamente el comandante Al Ata junto a su mujer y sus hijos. Con esta operación “quirúrgica” Israel demuestra que respeta los derechos humanos pues no hubo “daños colaterales”. Lo cierto es que también murió su mujer y varios de sus hijos quedaron heridos. ¡Hay que vengar la sangre del mártir! -Gritaron sus camaradas en el entierro.

Y no exageramos pues son miles de expertos en seguridad e inteligencia de los países occidentales que están en guardia las 24 horas del día; son los elementos más geniales graduados de las universidades, y las academias más prestigiosas de EEUU o Europa. “Mentes superiores” que incluso tienen vínculos con todas las empresas digitales del Silicon Valley.

Los halcones acechan a su presa y no queda otra que esconderse silenciosamente en la ratonera antes de que los localicen. Si los búhos en la noche no fallan es porque se han especializado en cazar en la oscuridad. Pues cuidado con los instrumentos de visión nocturna y los rayos infrarrojos que son más eficaces que atacar a plena luz del día.

Quizás uno de los casos más sonados de los últimos tiempos fue el asesinato de Mahmoud al Mabhouh, importante miembro de Hamas y uno de los fundadores de las brigadas Izz ad-Din al Qassam. Este mujahedin ingresó a Dubái el 19 de enero de 2010 procedente de Siria con uno de los cinco pasaportes falsos que solía utilizar.

Se hacía pasar por un “ejecutivo textil” pero realmente se encargaba de crear vínculos entre el gobierno de Hamas en Gaza y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Un agente del contrabando de armas de Irán y Siria hacia Gaza y Cisjordania y experto en finanzas. La cúpula de Hamas lo envió a Dubái para contactar con un supuesto banquero dispuesto a blanquear dinero negro e igualmente a cerrar la compra de un cargamento de armas. Aparentemente todo pudo ser un montaje.

En la trama 27 agentes del Mossad llegados de distintas partes del mundo necesitaron 10 minutos para consumar el asesinato selectivo en su habitación del hotel de 5 estrellas Rotana al Bustán, mediante una inyección de succinilcolina que le produjo un ataque al corazón -para dar la impresión de una muerte natural.

Y así el gobierno de Tel Aviv sació su sed de venganza contra un terrorista señalado de ser responsable de masacres contra ciudadanos israelíes. Juraron liquidarlo por lo que hizo hace y hará. Con anterioridad lo quisieron asesinar tres veces. Lo habían envenenado en 2009 pero un médico le salvo la vida al diagnosticarle la enfermedad del “beso de la muerte”. Lo apodaban “el zorro” porque por su instinto de vigilancia muy agudo era capaz de sentir quien estaba detrás de él. Pero al final se hizo el harakiri. Hamas llamó a “vengar este crimen sionista cuando sea conveniente”

Israel con estos ataques sorpresa advierte a sus enemigos que los tienen en el punto de mira y que no pueden dar ningún paso en falso o de lo contrario abren las puertas del infierno. En la fría tarde del día navidad, 25 de diciembre de 2023, de repente, la fuerza aérea israelí lanzó una andanada letal de misiles contra el auto de Sayyed Razi Mousavi, importante Brigadier General de la Guardia Islámica Iraní, camarada de Soleimani, que regresaba tranquilamente de la embajada iraní a su casa. El vehículo voló en pedazos convertido en una bola de fuego.

Así se materializó el asesinato del comandante más influyente de Irán de la llamada unidad 2250 de la fuerza al Quds en Siria. Una ficha clave del eje de resistencia fiel al objetivo trazado por el Imam Jomeini de destruir al régimen sionista. Desde hace décadas su misión era la de facilitar la transferencia de armas a Hezbollah y los grupos palestinos (depósitos de armas de las brigadas de al Qassam) Este alto oficial iraní había fijado su residencia en Sayyidah Zaynab al sur de Damasco y fue localizado gracias a la intervención de algunos agentes infiltrados.

Israel utiliza un programa de Maxar Technologies que con imágenes satelitales procesa las coordenadas electrónicas y con sus localizadores satelitales guía por el sistema de posicionamiento global que proporciona datos al sistema del control que se encuentra en la cabeza del misil -se ha comprobado que su margen de error es de apenas unos 10 centímetros. Muchos altos oficiales envalentonados se creen indemnes y protegidos por Allah. Pero al final bajan la guardia y en el momento menos pensado sin clemencia el verdugo ejecuta la sentencia de muerte. El cielo y el espacio exterior lo dominan los AWACS, aviones fantasmas, el Lockheed U2 espía de la CIA, drones o satélites geoestacionarios.

El Supremo Ayatola Alí Jamenei despidió personalmente al mártir Razi Mousavi, que según sus palabras ahora se reúne con sus compañeros en el yenna o paraíso. “El mayor orgullo es convertirse en mártir por la causa de Allah abriendo el camino a los muyahidines hacia la cúpula de la Roca”

“Tomaremos venganza y el régimen sionista la pagará muy caro. Irán se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias y a responder en el momento y lugar oportunos”.

Hoy la persona más buscada es el actual líder de Hamas en la franja de Gaza Yahya Sinwar, relevo a Haniyeeh y reverenciado como un “mártir vivo” pues ha escapado a varios atentados sionistas. Sinwar permanece oculto en alguno de los 700 kilómetros los túneles y bunkers. Él es el segundo en mando en Hamas y responsable de la resistencia armada en la franja.

Condenado a 4 cadenas perpetuas por múltiples asesinatos y tras cumplir 22 años en las cárceles israelíes, salió libre gracias al intercambio de prisioneros palestinos por el sargento del FDI Gilad Shalit en 2011. Valeroso y sacrificado mujahedín siguiendo la táctica del “arma del engaño” fingió que Hamas estaba derrotado y con resignación aceptó extraoficialmente pactar la paz con Israel. Nada más lejos de la realidad pues el 7 de octubre del 2023 se llevó a cabo la sorpresiva y exitosa operación suicida “Diluvio de al Aqsa”.

Hanniye aunque esté en Qatar también es un blanco de oportunidad y en cualquier momento puede ser víctima de otro atentado por parte del Mossad que se la tiene jurada. Israel no olvida y no descansará hasta materializar la sentencia de muerte porque su principal obsesión es vengarse de sus enemigos en cualquier parte del mundo.

En un comunicado el gobierno sirio admitió que “el sábado 20 de enero una vez más, el brutal y criminal régimen sionista cometió un acto de agresión contra Damasco en el barrio de Mezzeh” Varios misiles atacaron un edificio de cuatro pisos que quedó completamente destruido.

Allí murieron varios militares sirios y cinco asesores militares de la República Islámica de Irán, entre ellos el número uno y número dos de la unidad de inteligencia al Quds que celebraban una importante reunión” -indicó la Guardia Revolucionaria. Irán presta apoyo económico, bélico y envía soldados y asesores militares al régimen de Bachar al Assad que es su principal aliado en Oriente Medio.

Siria tiene una importancia geoestratégica porque es un corredor clave para el envío de armas a Hezbollah en el Líbano. El Ministerio de Exteriores en Teherán expresó que “una vez más, el brutal y criminal régimen sionista cometió un alevoso atentado y se reservan el derecho de responder en el momento y el lugar adecuados”.

En respuesta se dispararon una batería de cohetes desde Siria contra el norte de Israel. A última hora las milicias proiraníes de la Resistencia Islámica de Irak -Katib Hezbollah- atacaron con decenas de misiles la base aérea de Al Asad de las fuerzas de ocupación norteamericanas en Irak.

Desde el estallido de la operación “Espadas de Hierro” en Gaza el estado de Israel se encuentra en alerta roja. Saben que de forma inminente pueden sufrir atentados de retaliación y no solo en su propio territorio sino también en el exterior; ya sea sus embajadas, aeropuertos, empresas, compañías, sociedades, centros culturales, colegios, sinagogas o los intereses judíos en los cinco continentes.