- Los dueños de la ropa Seven Seven pierden frente a un negocio de sombreros

El grupo Pash igual que los Abadi de Lili Pink han crecido su fortuna, que fue heredada de sus abuelos, pero ahora enfrentan una dificultad

Una de las cadenas de ropa más grandes del país, el Grupo Pash, perdió en primera instancia un pleito de marcas. En esta oportunidad no logró impedir el registro del nombre 777 Empire Hats, del empresario Javier Martínez Gamboa. No obstante, el Grupo Pash, fundado por el empresario José “Pepe” Douer, atraviesa un buen momento: el año pasado superó la barrera de los 3.000 millones de dólares en facturación. Además, una de sus competidoras, Lili Pink, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y contrabando.

Grupo Pash maneja varias cadenas de ropa reconocidas: Pat Primo, Seven Seven, Ostu y Atmos. Cada una apunta a un mercado específico. Pat Primo se enfoca en ropa formal; Seven Seven está dirigida a un público joven con una propuesta urbana y versátil; Ostu se especializa en moda casual y Atmos en ropa deportiva. Tras la muerte de José Douer Ambar parte de los negocios quedaron a cargo de la segunda generación familiar; no obstante, hoy el grupo está en manos de la tercera generación de la familia.

Aunque José Douer Ambar nació en México, comenzó su emporio empresarial en Barranquilla. Sus negocios iniciaron bajo el eslogan Manufacturas Eliot y arrancaron con una sola máquina de coser. Desde Barranquilla, José “Pepe” Douer se trasladó a Bogotá, donde poco a poco consolidó su emporio. Su marca insignia, Pat Primo, le permitió construir el futuro Grupo Pash.

Hoy el Grupo Pash tiene como gerente de marcas designada a la ejecutiva Sophie Douer. Otros descendientes de José Douer son Alan Douer, Pepe Douer Jr. y Alberto Douer. Sophie Douer estudió Ciencias Políticas, Filosofía y Economía en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y cursó estudios de moda en Parsons School of Design. Antes de llegar al negocio familiar trabajó en las marcas Ralph Lauren y Rent the Runway. En 2010 regresó a Colombia.

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Una vez en el país, Sophie y su hermano Pepe Jr. fundaron Seven Seven. La apuesta dio resultados y la marca se convirtió en una de las preferidas del público juvenil. Sus diseños fueron exitosos no solo en Colombia, sino también en mercados como Ecuador y Costa Rica. Otra muestra del crecimiento fue la expansión del número de tiendas y el fortalecimiento de su página web.

A diferencia de otras cadenas, Seven Seven logró mantener un flujo de ventas durante la pandemia. Aunque no alcanzó los niveles previos a la emergencia sanitaria, sí consiguió mantenerse a flote. Gracias a esos resultados, el Grupo Pash apostó por una nueva línea de ropa deportiva llamada Atmos.

La inversión para Atmos fue cercana a los 5.000 millones de pesos y permitió abrir cerca de 13 tiendas en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Neiva, Cúcuta, Bogotá y Medellín, principalmente en centros comerciales. Otro de los grandes proyectos del Grupo Pash fue la renovación de Pat Primo, marca que en 2024 cambió de imagen para acercarse a un público más joven.

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