Una abogada caldense experta en sindicatos llega al Viceministerio de Trabajo

El mes de agosto comenzó con la sorpresiva renuncia de Edwin Palma al Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, salida motivada por una pelea interna dentro del Ministerio que tiene como protagonista a la Directora de Inspección, Luz Ángela Martínez. A pesar de que la entidad ya cuenta con una sindicalista de vieja data a la cabeza como lo es Gloria Inés Ramírez, se quedó sin la que quizá es la segunda voz más representativa del sindicalismo colombiano.

Por eso mismo, no sorprende que la búsqueda de alguien idóneo para el cargo por parte de Ramírez y del presidente Gustavo Petro haya consistido en procurar seguirle dando espacio a los sindicatos y, aunque la elegida no sea una sindicalista per se, sí que se trata de alguien que conoce bastante de cerca ese mundo. La nueva Viceministra será la caldense Luisa Gómez Duque

Mientras tanto, Edwin Palma pasó a dedicarse únicamente a las labores propias que exige estar en la Junta Directiva de Ecopetrol

La trayectoria profesional de Gómez ha estado marcada por la docencia que ha ejercido en la Universidad de Caldas, misma en la que cursó sus estudios de pregrado, especialización y maestría, los dos primeros en Derecho y el último en Filosofía. Allí dictó clases de Derecho y Ciencias Sociales durante cuatro años entre 2014 y 2018, pero eso no hizo que se olvidara de su profesión que ya la había llevado a ser asesora y abogada litigante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas (Sintraebolicas).

Más recientemente, llegó a desempeñar el mismo rol en el Sindicato Nacional de la Industria Metalúrgica (Sintraime) y en el Sindicato Nacional de los Trabajadores Mineros Petroquimicos, Agrocombustibles y Energéticos (Sintramienergética) e incluso ha ocupado cargos directivos en la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (Alalaboristas) y en la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores (Asolaborales).

Así como hacía Palma, el trabajo de Gómez consistirá en proteger los derechos de los trabajadores y tenerle el ojo puesto a las empresas que abusen o que violen el derecho a sindicalizarse. De igual manera, será clave para la aprobación y posterior puesta en marcha de la reforma laboral.