- Un pastor cristiano le pondrá la lupa al despilfarro del Ministerio de Igualdad, de Francia Márquez

John Milton Rodríguez de Colombia Justa y Libres, que adhirió a De La Espriella, fue nombrado liquidador del ministerio, que dejó contratadas 732 personas

El pastor cristiano John Milton Rodríguez es uno de los funcionarios del gobierno entrante que enfrentará desafíos mayores en sus primeros días de trabajo. Su tarea será liquidar a 191 contratistas y 541funcionarios del Ministerio de la Igualdad, cartera creada por Francia Márquez en 2022. El reto están en desmontar una estructura burocrática y además en terminar los programas que quedaron con la salida de Gustavo Petro del poder.

Desmonte burocrático

Rodríguez llegó a la posición de liquidador, en parte, por su adhesión al movimiento Defensores de la Patria, vinculado a la campaña de Abelardo de la Espriella en noviembre de 2025. El Ministerio de la Igualdad fue uno de los proyectos insignia de la vicepresidenta Francia Márquez durante la campaña presidencial y en el comienzo del gobierno 2022-2026.

El fracasado plan era que una vez entrara en funcionamiento debía contribuir a reducir las brechas sociales del país. Sin embargo, su creación no prosperó debido a vicios de trámite en el Congreso, específicamente por la omisión del análisis de impacto fiscal requerido por la ley.

Le podría gustar: Los 15 directores que Francia Márquez tiene en Minigualdad ganándose $ 12 millones

Durante el gobierno de Petro, el Ministerio alcanzó a sumar contrataciones por más de $469.000 millones a través de 62 procesos, antes de su etapa de liquidación. Entre ellos, se incluyó un contrato por $30.275 millones para contratar a 1.270 personas, además de varios convenios adicionales.

La decisión de liquidar la entidad implica desmontar progresivamente su estructura administrativa, revisar sus obligaciones contractuales y definir el destino de los programas que permanecían bajo su responsabilidad. El proceso también deberá establecer qué recursos, bienes y compromisos pasarán a otras entidades del Estado para garantizar continuidad institucional ordenada.

Defensores de la tradición

Antes de unirse a Defensores de la Patria, Rodríguez renunció a la dirección y militancia del partido Colombia Justa Libres, creado en 2017 como resultado de la fusión entre el movimiento Libres, liderado entonces por Ricardo Arias Mora, y el movimiento Colombia Justa, liderado por el pastor John Milton Rodríguez.

Ambos se conocieron en Cuba como voceros de grupos cristianos que buscaban realizar ajustes al texto del Acuerdo de Paz, después de que este fuera derrotado en el plebiscito.

El pastor ha conseguido una presencia electoral importante en el Valle del Cauca, en parte, por su iglesia cristiana Misión y Paz. La congregación cuenta con un mega templo en Cali y es una de las más grandes del suroccidente colombiano. Su influencia en la región no es solamente eclesiástica, sino también educativa y social, a través de la Corporación Universitaria para el Desarrollo Social (CUDES) y diversas fundaciones con sede en Cali. Rodríguez estrenó su movimiento político Colombia Justa Libres en las elecciones de 2018 y consiguió llegar al Senado con 431.416 votos a su favor.

En la reciente carrera por la Presidencia de Colombia, John Milton Rodríguez encontró varios puntos en común con el abogado Abelardo de la Espriella. Ambos líderes apuestan por la defensa de la fe, la familia tradicional y la vida en el ámbito social.

Sin embargo, la tarea del recién llegado es titánica: cerrar la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, creado por el Gobierno Petro y anulado por la Corte Constitucional. Rodríguez deberá recibir y cerrar la gestión de la entidad, incluidos bienes, archivos, contratos, procesos judiciales, activos y pasivos, dentro del proceso de liquidación.

Anuncios.

Anuncios..