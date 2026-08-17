Los once senadores que no quieren que Petro no salga bien del país

El radical antipetrista JP Hernández votó con los tres congresistas de Salvación Nacional, el partido que avaló al Tigre, y a los 6 de Cambio Radical

El santandereano Jonathan Ferney Pulido quien se dio a conocer como un influencer creador de contenido bajo el seudónimo de JP Hernández llegó al Senado en el 2022 avalado por el Partido Verde. Con 160.000 sufragios obtuvo la mayor votación de los verdes y repitió en las elecciones del pasado marzo, Sin embargo, ha sido la piedra en el zapato de la bancada y nunca quiso apoyar a Petro como tampoco la candidatura de Iván Cepeda.

Durante el gobierno de Petro, Hernández se convirtió en uno de sus principales críticos. Cuestionó de manera reiterada las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo, los escándalos de corrupción que rodearon al Gobierno y el estilo de liderazgo del mandatario. En ese contexto, decidió votar en contra de la autorización para que Petro saliera del país

En la votación para autorizar la salida del ex Presidente del país nuevamente hizo sentir su antipetrismo radical y se unió a los senadores de Salvación Nacional y de Cambio Radica para atravesársele al permiso. Sumaron once votos y el convencimiento de que el ex Presidente estaría buscando dejar Colombia y solicitar asilo político en el exterior y que su obligación es responder por el más de un centenar de procesos que cursan en la Comisión de Acusaciones y no evadir la justicia.

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En concordancia con la posición de su fundador Germán Vargas Lleras (qepd), un crítico implacable del gobierno Gustavo Petro desde su columna de El Tiempo, hasta cuando la enfermedad se lo permitió, los 6 senadores de Cambio Radical intentaron a travesársele a la salida del país del ex Presidente Petro.

La bancada conformada por Eduardo Miguel Espitia Cabrales, José Nicolás Gómez Medina, Selmen David Abana Cano, Dídier Lobo Chinchilla, Gonzalo Dimas Baute González, Carlos Mario Farelo Daza y Nelson Javier López Rodríguez votó en la negativa a su salida. Varios de ellos acompañaron la candidatura de Abelardo de la Espriella quien no aceptó adhesiones partidistas pero muchos de los políticos electos en las legislativas de marzo se deslizaron hacia sus toldas y contribuyeron silenciosamente a su triunfo del 21 de junio.

Como era de esperarse el motor de la votación en contra de la autorización de salir del país fue el líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Fue esta colectividad la que le dio el aval a la candidatura presidencial del Tigre. Sobrino del inmolado Álvaro Gómez Hurtado, ha sido vehemente en su convicción de que el ex Presidente del Pacto Histórico tiene que darle la cara a la justicia.

Gómez Martínez logró finalmente llegar al senado con una votación importante, superior a los 100 mil votos. Conformó una lista con 100 aspirantes de la que lograron los votos, además de los suyos dos candidatos más, entre ellos Sara Castellanos, la líder cristiana de la Misión Carismática Internacional, Movimiento G12 .

La religiosa se estrenó en el consejo de Bogotá con el Partido liberal en el 2019 y tras intentar fallidamente llegar al senado en el 2022 terminó acompañando la candidatura del Tigre en la lista de Salvacion Nacional y el integrante de la Reserva del ejército Germán Andrés Rodríguez es un ex militar, miembro activo de la Reserva de las Fuerzas Armadas.

Los tres, como se esperaba le dijeron no a la autorización solicitada por Petro. Completaron 11 votos que se convirtieron en una constancia para los Anales del Congreso. Anteriores ex Presidentes habían solicitado igualmente el mismo trámite sin haber tenido obstáculos.

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