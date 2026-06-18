- La más dura derrota de Francia Márquez: la Corte Constitucional tumba el Ministerio de la Igualdad

La demanda de Paloma Valencia terminó sellando el proyecto que la vicepresidenta impulsó desde la campaña presidencial y que no lograron salvar en el Congreso

Lo que podría haberse convertido en el legado político de la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, desaparecerá el próximo 20 de junio.

El Ministerio de la Igualdad, iniciativa de Márquez durante la campaña presidencial de 2022, fue tumbado por la Corte Constitucional. El alto tribunal determinó que el Congreso de la República no legisló sobre los vicios señalados en relación a la creación de esta cartera. En particular, se hizo énfasis en la falta del aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

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La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue quien interpuso la demanda que resolvió finalmente la corte el miércoles 17 de junio. Durante su intervención en el Congreso, la excandidata presidencial cuestionó la baja ejecución del presupuesto que, hasta la fecha y según sus propias palabras, no superaría el 8,8%.

El presidente Gustavo Petro había anunciado el 4 de enero de 2023, cinco meses después de haberse posesionado, la ley que creaba la nueva cartera en Itsmina (Chocó). Francia Márquez, entonces, fue la primera funcionaria en llegar a la entidad.

Francia Márquez en compañía del presidente Gustavo Petro y funcionarios del gobierno.

Ahora todo terminó y cerca de 580 empleados podrían verse afectados si la liquidación se concreta, mientras el sindicato de la entidad aseguró que no tiene claridad sobre el futuro de los funcionarios.

Crónica de un cierre anunciado

La desaparición del ministerio empezó a tejerse luego de que, el 8 de mayo de 2024, la Corte declarara inexequible la Ley 2281 de 2023 por fallas en su estructuración y en el análisis de su impacto fiscal.

El alto tribunal mantuvo temporalmente la operación del ministerio y fijó como fecha límite el 20 de junio para que el Gobierno presentara y sacara adelante una nueva iniciativa ante el Congreso.

Corte Constitucional.

Sin embargo, dicha fecha límite no fue necesaria. El proyecto no fue aprobado en primer debate en la última semana de sesiones ordinarias del Congreso, que terminará el sábado 20 de junio. Además, tampoco era claro que el Ejecutivo fuera a convocar sesiones extraordinarias ni que tuviera los votos para rescatar la iniciativa.

De ese modo, el Ministerio de la Igualdad activó una hoja de ruta para preparar el cierre y el empalme de sus dependencias antes de que venciera el plazo judicial. El plan incluyó la finalización de actividades esenciales, la entrega de informes de gestión y la organización de soportes documentales asociados a cada cargo.

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Ese cronograma fijó el 17 de junio como último día para culminar actividades principales y dejar listos los reportes requeridos. Para el día siguiente quedó prevista la consolidación interna de información y la reorganización de áreas, mientras que para el 19 de junio se programó la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos.

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Finalmente, en un comunicado público, el sindicato del Ministerio de la Igualdad reiteró que aún no tiene claridad sobre qué pasará con los funcionarios, pero quieren hablar con el presidente Petro para expresarle sus ganas de continuar con el proyecto.

“La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”, dice la misiva d elos empleados.

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