Un cuarto propio: por qué no está mal dejar que su hijo esté solo

Por: Francia García Arteaga |

septiembre 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El espacio privado es un derecho de todas las personas sin excepción, se trata de un espacio individual donde cada persona puede desarrollar y expresar su intimidad sin temor a que esta sea violentada.

En muchas ocasiones las personas con necesidades de apoyo encuentran dificultades para acceder a un tiempo y un espacio de absoluta privacidad, en gran parte porque para satisfacer sus necesidades dependen de otras personas. Cuando estos cuidados personales se realizan sin reconocer la necesidad de intimidad, se cae en el riesgo de transgredir y confundir los límites entre lo público y lo privado.

-Publicidad.-

Otro factor que es muy importante resaltar en esta falta de límites es la tendencia lamentablemente muy mal instalada en nuestra cultura a infantilizar a las personas con necesidades especiales. Es ahí donde vemos como los profesionales en muchas ocasiones se han aprovechado de ello para monetizar más, para generar lastima y así llegar a todo público sin importar en muchos casos la exposición sin censura que le dan a estas personas, dándoles pocos espacios de autonomía personal incluso cuando ya han llegado a una edad adulta y sus necesidades por obvias razones son totalmente diferentes.

Esta situación hace que los niños niñas y jóvenes vayan aprendiendo estas pautas de conducta como si fuera lo natural ya que es lo que ven en diversos medios o en las personas que siguen en las redes sociales, logrando que se les dificulte distinguir entre lo que se puede o no hacer en unos u otros contextos, precisamente muchas de las conductas inadecuadas que observamos en el espacio social son consecuencia del mal manejo que se le ha dado a estos casos, lo cierto es que provienen de la falta de límites claros y de las escasas oportunidades para practicar las conductas socialmente esperadas que les hemos brindado y que no les han permitido aprender estas normas sociales.

Publicidad.

Si no tiene acceso a la privacidad o no existe un límite claro de lo que es admisible en la vida privada de una persona y más en una condición especial, se debe enseñar que el espacio de lo íntimo y los espacios de vida privada son esenciales para construir la propia identidad; reconocer los límites entre lo público y lo privado facilita la conciencia del propio yo y de los límites de los demás, respetar y proporcionar espacios de privacidad y autonomía a nuestros hijos e hijas desde la infancia no significa ignorar sus necesidades de apoyo o exponerlos a situaciones de riesgo, todo esto lleva a crear excelentes seres humanos, profesionales, con un nivel de empatía apto para una profesión tan importante como lo es la comunicación social.

Los medios sin duda juegan un factor muy importante en nuestra vida, es ahí en donde se refleja una parte importante de lo que somos como sociedad, en donde nuestros niños, niñas y jóvenes toman ejemplos, aplicándolos a su día a día. Al ver la importancia de valorar a personas con necesidades especiales, que en muchos casos requieren apoyos, vemos la importancia y el valor que se les debe dar en nuestra sociedad, además del respeto de su privacidad e intimidad, conservando sus derechos y su imagen.

Finalmente es fundamental enseñar a diferenciar los espacios privados y públicos, así como a respetar la propia intimidad y la de los demás, cuáles son los criterios básicos para educar a nuestros hijos e hijas en el respeto a la intimidad y la privacidad enseñar la diferencia entre lo público y lo privado, así como las normas de comportamiento y actitudes adecuadas que se deben cumplir en estos espacios.