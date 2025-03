Fue el mejor jugador cafetero de los años 50 y le dio la primera estrella al conjunto verdolaga. En 1958, gracias a la "natillera" logró que el club no desapareciera

En los años 50, cuando el fútbol colombiano estaba lleno de estrellas, Humberto Turrón Álvarez fue el único colombiano que pudo plantarle cara a Di Stéfano, Valeriano López o Adolfo Pedernera. El nacido en Medellín se convirtió en la primera gran estrella del fútbol colombiano, no solo por su calidad en los terrenos de juego, jugando para Atlético Nacional, sino por su temperamento afuera de ellos. Hoy es costumbre ver que a los futbolistas los paren en la calle para pedirles un autógrafo o una foto. Bueno, él fue el pionero de ese fanatismo.

Humberto Turrón Álvarez, la joya colombiana de El Dorado

El gran debut de Humberto Álvarez ocurrió finalizando los años 40. En ese momento, en el que el fútbol amateur estaba en un gran auge en las distintas regiones del país, sorprendió a propios y extraños en la liga de Antioquia, militando para el entonces Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional. Jugando como interior derecho o izquierdo, resaltó por su gambeta y definición, además de ser un gran pasador y un referente del juego sin balón.

Sin embargo, el verdadero protagonismo del futbolista empezó con la inauguración de la liga colombiana. En 1948, diez clubes fundaron la competición, entre ellos Atlético Municipal, e inició así la carrera profesional del jugador paisa. El principio no fue fácil, pues el verde no era uno de los equipos más competitivos. Era la primera época de los puros criollos, y clubes como Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali o Junior contaban con estrellas de Argentina, Perú, Uruguay o Brasil. Sin embargo, no demoraría en figurar, tanto el equipo como el Turrón.

Foto: Archivo particular

El primer gran título con Atlético Nacional

En 1954, el ‘Pacto de Lima’ hizo que jugadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera y otros argentinos retornaran a su país. Nacional, que no tenía extranjeros en ese momento, decidió hacer lo contrario y apostarle al talento foráneo para combinarlo con el local y empezar a ser protagonista. Contrató al argentino Fernando Paternoster como entrenador, y el éxito no tardó en llegar.

Con Humberto ‘Turrón’ Álvarez como uno de los líderes del equipo, el club logró vencer a clubes tradicionales como Cali, Santa Fe o América. Después, en el penúltimo partido, con la victoria frente a su rival de patio, Independiente Medellín, logró el título de manera anticipada y bordó su primera estrella. El jugador fue el gran protagonista y empezó a convertirse en ídolo verdolaga, siendo considerado la primera gran estrella de Atlético Nacional.

Turrón Álvarez con el trofeo de la liga colombiana. Foto: Archivo particular

La "natillera" que no dejó desaparecer al equipo paisa

Pero el amor de Turrón por Atlético Nacional no solo se basó en dejar todo en la cancha, sino también en ser el promotor principal de una de las iniciativas más recordadas en el equipo. Para 1958, el club paisa estaba al borde de la bancarrota, los problemas financieros no daban tregua y la posibilidad de desaparecer estaba latente. Fue entonces cuando Humberto, de la mano de otros jugadores, decidió armar una “natillera” y recorrieron los principales barrios de Medellín buscando obtener fondos.

Con la “natillera”, Humberto Álvarez logró pagar la ficha a la Dimayor para que el club pudiera seguir militando en el fútbol profesional. Además, con la ayuda de todo el equipo, también vendió boletería e hizo logística en el estadio, para luego ponerse la casaca, la pantaloneta y las medias para salir a jugar. Ese amor por el club fue fundamental para que Nacional siguiera con vida y no sufriera el destino de otros clubes que terminaron por desaparecer, como Huracán de Medellín o Libertad de Barranquilla.

Turrón Álvarez como capitán de Nacional en un partido amistoso contra River Plate. Foto: La barra del rey

Turrón Álvarez, el primer gran ídolo del fútbol colombiano

Tras sus más de 10 años con Atlético Nacional, rechazó ofertas de otros clubes de la liga colombiana y del fútbol europeo. Finalmente, aterrizó en Deportivo Cali en 1960. Allí tuvo cierto protagonismo, pero en 1961 regresó a su tierra natal, no para jugar con Nacional, sino con Independiente Medellín. Ese fue el retiro del gran ídolo verdolaga, en el rival de patio y sin mucho protagonismo. Sin embargo, para esa época el fanatismo no era tan ferviente como ahora, y ese año no significó una traición para la hinchada verdolaga.

El jugador paisa falleció en 2019, con 89 años, en Medellín. Hasta sus últimos días siguió siendo reconocido como el mejor jugador colombiano de los 50 y el primer cafetero que sorprendió al mundo del balompié por su gran técnica y capacidad ofensivas. Hoy, que hay referentes como Valderrama, el Tino, Falcao o James, fue el Turrón quien abrió ese camino para que el talento colombiano se aceptara en el mundo.

