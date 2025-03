Cuáles fueron los otros 2 poderosos grupos inversores que pudieron haber comprado a La Equidad

.Publicidad.

Una de las grandes noticias del deporte colombiano en el inicio de 2025 fue la llegada del grupo inversor Tylis-Porter a La Equidad. El consorcio se convirtió en el segundo grupo internacional en arribar al fútbol colombiano, después de que la Sociedad Farlay S.A. se hiciera con las acciones del Atlético Huila. Su llegada puso a nombres como el de Ryan Reynolds en la escena colombiana; pero pudo no ser así, pues el club tanteó otras posibilidades, de otros grupos muy importantes del deporte.

Presentación del Grupo Tylis-Porter como nuevo dueño de La Equidad. Foto: clubdeportivolaequidad

¿Qué otros grupos inversores tuvieron contacto con La Equidad?

Según lo reconoció Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, a través de los micrófonos de La FM, antes de iniciar las conversaciones con Tylis-Porter, el club bogotano tuvo acercamientos con el City Group y el Red Bull Group. "La negociación duró todo el año 2024. Se empezó analizando tres grupos inversores, se habló con el grupo City, otro fue el grupo Red Bull y finalmente llegamos al grupo Tylis-Porter, el cual ya ha hecho una inversión en el Necaxa de México." fueron sus palabras.

No se tiene conocimiento del porqué fue el grupo Tylis-Porter el que ganó la puja, pero lo cierto es que el club colombiano apuntó alto desde el principio. Hay que recordar que el City Group es uno de los más reconocidos a nivel mundial y posee equipos del nivel del Manchester City, New York City, Montevideo City o Girona. Además, el grupo Red Bull también tiene varias inversiones a nivel mundial, siendo el Leipzig, el New York Red Bull y el Red Bull Bragantino sus equipos más reconocidos.

Los cambios que planea Tylis-Porter

La presentación del grupo Tylis-Porter se hizo hace algunos meses y los movimientos no se han hecho esperar en La Equidad. Para empezar, el técnico Alexis García salió del cargo y John Jairo Bodmer asumió como nuevo timonel. Así mismo, su razón social cambió a "Club Deportivo La Equidad S.A.", quitando el "Seguros", y se espera que en un futuro cambie el escudo, los colores, y se inicie un proyecto inmobiliario para abrir la posibilidad de tener estadio propio.

