Trump muestra sus cartas y Petro va a entregar el país hecho un desastre

VIDEO. Puntos de vista. Trump empieza a mostrar sus cartas que no son muy difíciles de descifrar. Fracasó en la designación del fiscal, un hombre acusado de hechos bochornosos que hizo que él renunciara y nombró una mujer de la Florida que ya había ocupado la Fiscalía de ese estado, Si no sacan del pelo literalmente a Maduro no están en nada. Maduro no se les va a ir por las buenas y tiene una herramienta para extorsionar que es el petróleo. Ahí es donde está la clave del asunto, vamos a ver qué hace el señor Marco Rubio.

En cuanto a Colombia hay un hecho significativo que fue el nombramiento del magistrado Polo que llegó al a la Corte Constitucional en una votación reñida a la cual el señor Ávila, que se perfila cada vez más como el futuro director de Partido Verde, trató de poner en tela de juicio.

Petro avanza. La oposición no es capaz de manifestarse en los hechos, eso es muy preocupante porque yo digo que Petro no está perdido totalmente y que la alianza petrosantista puede terminar repitiendo el poder si la derecha se va dividida.

El pronóstico de Germán Vargas LLeras se va a volver cierto, ya no le falta sino un magistrado para poder hacer que sus trapisonadas se las apruebe la Corte Constitucional. El país está en una situación fiscal dificilísima debido al populismo excesivo de Petro. El hombre va a entregar el país en crisis fiscal y donde entremos en default es el comienzo del fin. En materia de orden público hay un desastre total y avanzan dominando el territorio tanto la guerrilla como los paramilitares. Es un plan de Petro, entrega el país hecho un desastre porque así hace que sea casi imposible gobernar el que venga

Petro no es de izquierda, Petro es un populista Petro es un populista que administra con los mismos métodos de la clase dirigente que él criticaba. Hay inmoralidad en la administración hay clientelismo copta el congreso con mermelada. El Icetex no tiene recursos los estudiantes no van a poder matricularse. Por donde usted toque está lleno de falencias. Petro es un Cantinflas, el verdadero nos hacía reír,, este nos hace sufrir y preocupar.