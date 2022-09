¡Triunfazo de Rigo! ¡Qué maricas tan sensacionalistas!

Por: Edgar Uruburu |

septiembre 08, 2022

El antioqueño Rigoberto Urán logró una importante victoria al coronar en primer lugar la etapa que finalizó en el Monasterio de Tentudía, en la Provincia de Badajoz, en un remate de infarto, superando a los ciclistas Parcher y Herrada de Francia y España, respectivamente.

De esta manera el colombiano se convierte en el corredor 104 en ganar al menos una etapa en las tres grandes del ciclismo (Tour de Francia, Giro de Italia y la Vuelta a España). Una gran e importante victoria para extender el gran palmarés de este espontáneo deportista, quien, a base de esfuerzos desde el 2012, cuando fue sub campeón olímpico, ha figurado en el panorama mundial y aún más por su manera particular de expresarse.

Es así como, digámoslo, con “lenguaje Rigoniano” (1), los medios de comunicación le sacan jugo a este triunfo. Los narradores de televisión y radio, la Prensa y todo lo que esté conectado al internet para difundir aprovechan para mostrarse y ganar visualizaciones.

Increíble como Revistas como Semana paga publicidad y tiene el dominio de todas las noticias, sean políticas, deportivas, económicas y del espectáculo porque cualquier cosa que se quiere buscar vía Google Chrome lo primero que aparece es la información del pasquín número uno de Colombia:

Y es así como se puede describir en la terminología de @uranrigoberto: ¡Qué maricas tan sensacionalistas! Un triunfo realmente importante pero aprovechado por los gritones @BiciGoga y @mario_sabato, entre otros para mostrarse y ganar seguidores. Leí un comentario donde un aficionado coloca en su canal de @YouTube : “vea la espectacular narración de Mario Sabato (él mismo se califica como un fanático)*, un argentino que parece más colombiano que cualquiera, que casi se desbarata” o algo así, con el triunfo de Rigo en la etapa de hoy (ayer).

Esto no me parece sea algo de halagar por esa vía. Los triunfos y la moderación deben ir de la mano, pero en nuestro país de un tiempo para atrás, no me canso de repetirlo se ha perdido ese estilo al que nos acostumbraron grandes narradores que hicieron del país uno de los más destacados y admirados nacional e internacionalmente.

Pero qué hijueputa, como dice el ciclista paisa, a las nuevas generaciones les gusta la gritería a todo nivel. En las emisoras con gritones y gritonas de todo tipo, en las narraciones de fútbol, de espectáculos, etcétera. Por eso están de acuerdo y repiten que un loco “se desbarate, se salga de los chiros y desgüargüere narrando el triunfo de un ciclista colombiano. Eso no es hacer Patria sino una contribución más a la irracionalidad.

Hacen escándalos exagerados con los triunfos, con el hecho de que esté entre los cinco primeros y más. No es que esto no sea importante sino es la forma en que lo hacen. El ciclismo colombiano ha dado grandes alegrías a los aficionados, pero debería manejarse de una manera más calmada, menos exagera y menos sensacionalista (2) Narración de @CNN en inglés.

Reconocer eso sí los logros y los sacrificios de hombres como Rigo que desde niño tuvo que comenzar a luchar con la vida y creció a puro tesón para llegar hasta donde está, no sólo a nivel deportivo sino empresarial (Go rigo go, Café Rigo) que nos dan una lección de vida. Figurar en las grandes vueltas ya sea ganando etapas, ser campeón de la montaña, estar entre los cinco o diez primeros es un orgullo a todas luces. Así no se llegue a ser campeón, ganar siempre es el objetivo de todo deportista y vale la pena apoyarlos en todos los sentidos, pero ojalá se haga con objetividad y moderación.

Los ciclistas eslovenos, en mucho menos años de estar en la escena internacional, han logrado muchos más triunfos importantes que los colombianos y no hacen tanto escándalo y tanto alarde, lo cual demuestra que hasta en eso se nota el desarrollo y el subdesarrollo de una nación.

Narrar con moderación debe ser una lección para aprender por parte de esas personas que tienen la responsabilidad de mostrarle al mundo lo que somos. Pero una característica es que los dueños de los Medios Nacionales

@CaracolSports e internacionales como @ESPNColombia impusieron la “hijueputa moda” de traer narradores extranjeros (Argentina, México, Venezuela) desbancando a tantos colombianos que pueden ser mejores y orgullosamente colombianos. Aquí si hay que hacer una anotación, y es que afortunadamente, los comentaristas sacan la cara por los nuestros: @santiagoboter13, @jhonjaimeosorio, @PROFE_RESTREPO, entre otros.

Ah, pero recuerdo que hace poco hablando con un amigo le comenté lo que piensan muchos colombianos que viven fuera del país y otros estudiosos de la sociología nuestra: los colombianos se las dan de vivos, de “aviones” y al final como dice nuestro insigne “toro de Urrao, son unos “pobres maricas”… Go Rigo go... Adelante con más triunfos deportivosy éxitos en sus empresas. (3)

El fanatismo se caracteriza por su vehemencia y discurso, generalmente violento, que tiende a defender y exacerbar la posición propia contra cualquier opinión contraria. Es por esto que los fanatismos hoy en día están mal vistos por la sociedad, ya que atentan contra los valores democráticos de diálogo y tolerancia.