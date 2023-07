Tres trucos para ahorrar gasolina sin cambiar de carro, se ahorrará un buen billete

.Publicidad.

El aumento en el precio de la gasolina ha golpeado duro el bolsillo de miles de colombianos. Lo duro de esto es que al parecer, esta tendencia se seguirá presentando en lo que queda del año. Además de esto, según la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, comentó que el galón de gasolina, podría tocar los $50.000. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es posible que finalizando el año, el galón de la gasolina esté sobre los $16.000. Esta situación causa gran preocupación para los conductores del país. Por eso, aquí le damos algunos tips de como ahorrar gasolina para ayudar un poco a su bolsillo.

Tips de como ahorrar gasolina

Las redes sociales se han convertido en un gran instrumento para compartir información de todo tipo. Entre ellos, se encuentra un gran número de creadores de contenido a hablar exclusivamente sobre carros. Uno de ellos es el usuario que aparece en Tik Tok como @dmorenogaviria, también conocido como El de los carros. Uno de sus videos publicados, ofrece algunos tips de como ahorrar gasolina con su vehículo, aquí se los contaremos. El primer de ellos consiste en no acelerar a fondo el carro, pues con menos aceleración, el vehículo seguirá con buena velocidad.

-Publicidad.-

|Le puede interesar El carro de segunda más barato y el más caro que consigue en Colombia

Otro de los tips de como ahorrar gasolina consiste en no acelerar cuando no es necesario. Ejemplo de esto, al llegar a un semáforo en rojo, allí con el solo impulso llegaremos al final. De igual manera, la revolución del carro y un cambio lento nos puede llevar a un mayor consumo de gasolina. Adicionalmente y aunque poco se escucha, el no inflar las llantas del vehículo puede llevar al aumento del consumo de la gasolina. Por esta y más razones, es importante que las llantas estén calibradas correctamente. Otra información que puede servir para esto es no cargar peso de más, planificar el viaje y mantener una velocidad constante pero uniforme.

Publicidad.

Estos tips de como ahorrar gasolina no solo le ayudarán en esto. Además, también se convierten en una forma de conducción eficiente que le ayudará en diferentes situaciones. De igual forma, le permitirán cuidar su bolsillo e incluso, llegar con un mejor tiempo a su lugar de destino. Tenga esto en cuenta para una próxima ocasión en que haga uso de su vehículo.

Vea también: