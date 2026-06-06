- Tres marcas asiáticas desplazaron a AKT del empresario paisa Manuel Santiago Mejía

El creciente mercado de las motos en Colombia empieza a ser controlado por los asiáticos a pesar de que los pioneros fueron colombianos

El mercado de las motocicletas sigue acelerando a fondo y las ventas suben como un velocímetro. Las cifras son claras y demuestran que este es uno de los sectores con mayor movimiento en Colombia, donde las marcas asiáticas son las más beneficiadas.

No es para menos: una moto cuesta menos que un carro, consume poco combustible y los gastos de su mantenimiento suelen ser más bajos. Esa ventaja ha sido aprovechada por varias marcas asiáticas, que hoy no solo dominan buena parte del mercado, sino que además cuentan con plantas de ensamblaje en el país y han logrado sacarle ventaja a una de las compañías más populares para los colombianos: AKT, del Grupo Corbeta.

Una de las grandes protagonistas es Bajaj, la marca india representada por el Grupo UMA. Gracias a la buena aceptación de modelos como la Boxer y la Pulsar, la compañía ya acumulaba más de 98.411 motocicletas vendidas al corte de mayo. Una estrategia que ha beneficiado a Arthur Owen, quien asumió la gerencia a finales de 2025 y se ha convertido en una de las piezas clave para que la marca se mantenga como la más vendida del país en lo corrido del año. Un resultado que también impulsa la economía de La Virginia (Risaralda), municipio donde el Grupo UMA tiene su planta de ensamblaje.

Arthur Owen, el actual gerente general del Grupo Uma, una de las piezas claves para que Bajaj se convirtiera en la marca más vendida del país en los primeros meses del año

Otra de las marcas que aceleró con fuerza en este primer tramo del año fue Suzuki. La compañía japonesa también tiene su operación industrial en Risaralda y es una de las empresas con mayor impacto económico en el Eje Cafetero. Al frente de la organización está Juan José Orozco, quien asumió la presidencia en 2023 después de desempeñarse como director de producción de la ensambladora, lo que le ha permitido tener un amplio conocimiento del negocio. Bajo su liderazgo, Suzuki alcanzó 83.294 motocicletas vendidas durante los primeros cinco meses del año, registrando un crecimiento cercano al 33 % frente al mismo periodo del año anterior.

Planta de ensamblaje de Suzuki en Risaralda

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A estas dos marcas asiáticas se suma Honda, que también liberó toda su potencia comercial y logró instalarse en el podio de ventas. La operación de la firma japonesa en Colombia está en manos de Fanalca, uno de los grupos empresariales más importantes del Valle del Cauca, donde además se encuentra su planta de ensamblaje. La división de motocicletas es liderada por Nicolás Rendón Escobar y, según cifras de la Andi y Fenalco, entre enero y mayo de 2025 la compañía alcanzó 78.623 unidades comercializadas.

AKT, la marca paisa que busca innovar para recuperar terreno y superar las marcas asiáticas

Aunque perdió algo de tracción frente a sus competidores, AKT sigue buscando fórmulas para sorprender al mercado colombiano. Además de mantener su apuesta por modelos de trabajo y movilidad cotidiana, como la NKD, que continúa siendo la motocicleta más vendida del país, la compañía ha empezado a fortalecer segmentos donde antes tenía una participación más limitada.

Planta de AKT.

Una muestra de ello es la llegada de modelos como la Jet Evo 150, scooter con una propuesta más moderna y tecnológica que busca responder a las nuevas tendencias de movilidad urbana. La marca también ha comenzado a incursionar con mayor fuerza en el segmento de motocicletas de mayor cilindraje, mercado que históricamente ha estado dominado por fabricantes internacionales.

De hecho, ya se conoce que su planta de ensamblaje se prepara para producir referencias de alto cilindraje, una apuesta que podría tardar algún tiempo en reflejarse en las cifras de ventas, pero que demuestra la intención de la compañía paisa de diversificar su portafolio y competir en categorías donde existe un mayor margen de crecimiento.

Mientras Bajaj, Suzuki y Honda dominan actualmente el mercado, AKT apuesta por la innovación y la ampliación de su oferta para mantenerse como uno de los jugadores más relevantes del sector. Una competencia que, lejos de desacelerarse, parece estar entrando en una nueva etapa donde las marcas no solo pelean por vender más motos, sino también por conquistar nuevos segmentos de consumidores.

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