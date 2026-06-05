- La poderosa alianza entre Renault y un gigante chino para llenar de vehículos eléctricos a Suramérica

Geely fabricará vehículos junto a la marca francesa en Brasil, un acuerdo comercial que podría facilitar su expansión y crecimiento en Colombia

El negocio automotriz sigue consolidando alianzas estratégicas que prometen transformar los mercados de la región. Una prueba de ello es el reciente anuncio realizado por Renault, el gigante francés que vuelve a fortalecer su relación con Geely, una marca que viene ganando protagonismo en Colombia y que apenas hace dos meses realizó su presentación oficial en el país, logrando comercializar varias unidades en preventa.

Aunque para muchos esta alianza parece nueva, la relación entre ambos fabricantes comenzó en 2022. En aquel momento, Geely, que atravesaba un fuerte proceso de expansión internacional, adquirió el 34 % de participación en Renault Korea Motors con el objetivo de desarrollar y fabricar conjuntamente nuevos modelos electrificados para el mercado asiático.

En ese entonces, la operación en Corea del Sur estaba liderada por Stéphane Deblaise, mientras que la compañía china se encontraba bajo la dirección de Gan Jiayue, quien ocupa el cargo de CEO de Geely desde marzo de 2021.

Gan Jiayu, CEO de Geely Group

Sin embargo, la relación se volvió mucho más estrecha en 2025. Ese año, Geely adquirió el 26,4 % de Renault do Brasil, una operación valorada en más de 250 millones de dólares que le permitió acceder a la infraestructura industrial y a la red comercial tejida por la empresa francesa, durante décadas, en el país vecino.

Ahora, la alianza entra en una nueva etapa que podría tener repercusiones para toda Sudamérica y, eventualmente, para Colombia. Por lo que se conoce hasta ahora, Renault do Brasil, liderada por Ariel Montenegro —quien años atrás estuvo al frente de Renault Sofasa en Colombia— comenzará a producir el Geely EX2 para el mercado sudamericano desde el Complejo Ayrton Senna, ubicado en el estado de Paraná.

Ariel Montenego lidera actualmente Renault do Brasil, siendo una de las piezas claves detrás de esta alianza

La decisión no es casualidad. El modelo ha tenido una buena acogida en Brasil y se ha convertido en una de las apuestas más importantes de Geely dentro de su estrategia de expansión regional. Además, el proyecto se integra con el plan estratégico Futurama/Future Ready del Grupo Renault, enfocado en acelerar la producción y comercialización de vehículos de nuevas energías.

Una alianza que podría impulsar el crecimiento de Geely en Colombia de la mano de Renault

Uno de los modelos llamados a protagonizar esta nueva etapa es precisamente el EX2, vehículo con el que Geely busca ganar terreno en el mercado colombiano gracias a una propuesta que combina equipamiento tecnológico y un precio competitivo.

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Actualmente, el modelo se comercializa en Colombia por cerca de $72.990.000, convirtiéndose en una de las alternativas más atractivas dentro de su segmento.

Por ahora, las unidades que llegan al país son importadas directamente desde China, donde se concentra la producción global del vehículo. Sin embargo, la entrada en operación de la planta brasileña podría modificar parte de esa dinámica en los próximos años.

Los vehículos fabricados en Brasil estarán desarrollados sobre la plataforma GEA de Geely Group, lo que abre la posibilidad de que algunos mercados de la región comiencen a abastecerse desde el país vecino.

Plataforma de Geely bajo la que se desarrolla el EX2 y otros modelos

Allí es donde Colombia podría tener un rol importante. Ambos países cuentan con beneficios comerciales derivados del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-72), firmado entre Mercosur y Colombia, que permite el intercambio preferencial de vehículos y autopartes con arancel cero. Este acuerdo fue extendido recientemente hasta finales de 2026.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre una eventual llegada de unidades brasileñas al mercado colombiano, la cercanía geográfica, las ventajas logísticas y los beneficios arancelarios podrían convertir a Brasil en un centro estratégico de abastecimiento para la marca en la región.

De concretarse ese escenario, Geely podría reducir algunos costos asociados a la importación desde Asia y fortalecer aún más su competitividad frente a otras marcas que actualmente disputan el segmento de vehículos eléctricos y de nuevas energías en Colombia.

Por ahora, todo dependerá de cómo avance el proyecto industrial entre Renault y Geely. Lo cierto es que la alianza sigue creciendo y cada nuevo paso confirma que ambos fabricantes tienen la mirada puesta en convertir a Sudamérica en uno de los mercados más importantes para su expansión durante los próximos años.

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