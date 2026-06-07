James Rodríguez entra a la gran red de socios de Juan Valdez en el mundo

Con la marca '10 Coffee', y su fama, el colombiano buscará conquistar los mercados de México y Estados Unidos después del Mundial 2026 en el que espera lucirse

No se trata de un delantero letal al que asisitir como Falcao ni de un socio en los hilos creativos del mediocampo como Cuadrado. No es portugués como Cristinao Ronaldo ni polaco como Lewandowski. Es Juan Valdéz y junto al capitán de la selección Colombia esperan romperla en el norte del continente. A pocos días del pitazo inicial del Mundial, James Rodríguez volvió a encontrar compañeros fuera de la cancha. Esta vez no se trata de volantes o delanteros, sino de una de las marcas más reconocidas del país.

Cada vez con más frecuencia, Los divos del fútbol mundial y las marcas que mandan la parada en los negocios internacionales, se están aliando como lo hacen los jugadores en la cancha. Por eso, el capitán de la Selección Colombia decidió unir esfuerzos con la icónica marca del café colombiano para fortalecer su presencia en América. Ambas partes esperan convertirse en una dupla tan legendaria como la de James con el Tigre.

La alianza fue anunciada mediante un acuerdo entre Juan Valdez y 10 Coffee, la compañía creada por el futbolista colombiano para el proyecto. El resultado será el lanzamiento de una edición especial de café que tendrá presencia en tres mercados considerados estratégicos: Colombia, Estados Unidos y México.

La iniciativa busca aprovechar el reconocimiento internacional de dos nombres que han logrado posicionarse fuera de las fronteras nacionales. Por un lado, una de las marcas insignia del café colombiano y, por el otro, uno de los futbolistas más reconocidos del país en su historia corta de títulos y leyendas.

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Ayudando con granos de café

La edición especial estará elaborada con café proveniente de los departamentos de Huila, Cauca y Norte de Santander, regiones que históricamente han sido reconocidas por la calidad de sus cultivos y por su aporte a la producción cafetera nacional.

Uno de los componentes centrales del proyecto es su impacto social. Los granos utilizados para esta edición especial provendrán de beneficiarios del programa Jóvenes Renacer, una iniciativa impulsada por Juan Valdez que busca incentivar el relevo generacional en el sector cafetero colombiano.

La estrategia comercial contempla llegar a consumidores colombianos. Además, a dos países donde el fútbol tiene una amplia capacidad de convocatoria y donde James Rodríguez espera inflar las redes rivales junto al par de Luchos de la tricolor, Díaz y Suárez, en la próxima Copa del Mundo.

La campaña fue presentada bajo el concepto “El 10 se prepara con Juan Valdez”, una propuesta que gira alrededor de los rituales que acompañan cada partido. Según explican desde las marcas, el objetivo es conectar la experiencia de tomar café con los momentos previos a los encuentros deportivos, las reuniones familiares y los espacios de socialización entre aficionados.

Por último, y como parte de la iniciativa, también se anunció el lanzamiento de tres bebidas sin alcohol diseñadas para acompañar eventos deportivos y reuniones sociales. La nueva línea estará integrada por Blue Curazao Mojito, Sandía Mule y Coco Mandarina, preparaciones que incorporan café como uno de sus ingredientes principales.

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