- Las marcas de carros que mueven sus hilos en Suramérica y buscan montar sus plantas cerca a Colombia

El negocio automotriz sigue tomando fuerza en este lado del mundo y las marcas de carros están moviendo sus fichas con inversiones millonarias que prometen impulsar la industria regional. Aunque por ahora no se anuncian cambios que transformen por completo el mercado colombiano, sí se están dando movimientos que terminarán impactando la forma en que se mueve el sector en el país.

Gran parte de estas apuestas tienen como escenario a Brasil, uno de los mercados automotores más fuertes de Suramérica y que, poco a poco, se está convirtiendo en un centro estratégico para la producción y exportación de vehículos hacia otros países de la región.

Todo apunta a que el gigante sudamericano será uno de los principales puntos de operación para varias marcas que han ganado terreno en los últimos años y que hoy compiten de tú a tú con fabricantes tradicionales. Muchos de estos nombres provienen de China, país que ha acelerado su expansión global y que ve en América Latina una oportunidad clave para consolidar su presencia.

Las marcas de carros que le apuestan a Brasil para expandirse en Suramérica

Uno de los casos más llamativos es el de BYD, una marca que ya se ha convertido en un éxito en Colombia y que decidió instalarse en el antiguo complejo industrial de Ford, ubicado en el estado de Bahía. Tras una inversión multimillonaria, la compañía está desarrollando allí uno de los mayores centros de producción de vehículos eléctricos de América Latina.

La apuesta demuestra la importancia que la región tiene para BYD, que no solo busca atender la demanda brasileña, sino convertir esta planta en un centro de exportación para mercados como Colombia, Argentina, México y otros países del continente.

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Sin embargo, BYD no es la única compañía que busca fortalecer su presencia regional. También aparece GAC Group, marca que llegó a Colombia de la mano del Grupo Carrera y que ya estudia la construcción de una planta de producción en Brasil.

Según informó el medio especializado El Carro Colombiano, este proyecto comenzaría a tomar forma a finales de 2026, una vez la compañía inicie oficialmente la comercialización de sus vehículos en el mercado brasileño. La inversión prevista sería una de las más importantes realizadas por la marca fuera de China.

Otro nombre que también aparece en este mapa es GWM. La compañía adquirió las instalaciones que anteriormente pertenecían a Mercedes-Benz en São Paulo y ya trabaja en la adaptación de la planta para producir vehículos destinados a toda América Latina.

La estrategia es clara: fabricar más cerca de los consumidores, reducir costos logísticos y aprovechar los acuerdos comerciales que existen entre los países de la región.

De esta manera, Brasil se consolida cada vez más como el gran centro automotor de América Latina y como la puerta de entrada para las marcas chinas que buscan ampliar su presencia en mercados como el colombiano. Un fenómeno que podría reconfigurar el sector durante los próximos años y que representa un desafío para fabricantes tradicionales que durante décadas dominaron las ventas en la región.

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