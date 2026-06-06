- EPM convierte cada día mil toneladas de escombros en material de construcción

La empresa mas grande de Antioquia en cabeza de Maya encontró la forma de aprovechar el concreto, ladrillo y asfalto de las demoliciones

Polvo, manchas de pintura, yeso, cemento, materiales descartables y escombros sobrantes en la construcción de obras están pasando de ser uno de los mayores desafíos para la gestión de residuos –debido a su volumen, peso y composición– a convertirse en el material necesario para nuevas construcciones gracias a esta novedosa iniciativa. Para cambiar el esquema se han invertido más de 700 mil millones de pesos, donde esta un proyecto interesante.

En Colombia, los residuos provenientes de la construcción y la demolición generan cerca de 18 millones de toneladas al año. Gran parte de estos materiales termina en rellenos sanitarios, quebradas, embalses o incluso en las calles de las ciudades, generando impactos ambientales negativos y elevados costos de disposición.

Crédito EPM

Frente a este panorama, Empresas Públicas de Medellín (EPM), dirigida por John Alberto Maya Salazar, encontró una oportunidad para convertir estos desechos en recursos. La respuesta fue la consolidación de la planta de Reciclados Industriales de Colombia, ubicada en el municipio de Girardota, al norte del Valle de Aburrá.

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En esta instalación opera una planta automatizada y especializada que procesa residuos de construcción para transformarlos en nuevos insumos. Su capacidad le permite aprovechar hasta 1.000 toneladas de material cada día, contribuyendo a disminuir la cantidad de escombros que termina en sitios de disposición final.

El proceso comienza con el transporte de los residuos hasta la planta. Una vez allí, el material es inspeccionado para determinar su composición y establecer si puede convertirse en un nuevo producto. Posteriormente, los trabajadores clasifican los residuos según su naturaleza, principalmente concreto, mampostería y asfalto. Después de esta etapa, el material pasa por procesos de trituración y selección que permiten obtener arenas, bases, fresado y otros agregados utilizados en nuevas obras de infraestructura y construcción.

La empresa Reciclados Industriales de Colombia fue fundada por el empresario Alejandro Vallejo Arias. Gracias a su modelo de economía circular, la iniciativa llamó la atención de EPM, que inicialmente se vinculó al proyecto a través de Ventures EPM en 2017. Con el paso de los años, el Grupo EPM adquirió la totalidad de la compañía y fortaleció su capacidad operativa.

Los beneficios ambientales son significativos. De acuerdo con EPM, el uso de materiales reciclados en nuevas construcciones puede reducir entre un 20 % y un 60 % las emisiones asociadas a la producción y transporte de materiales vírgenes. El impacto resulta especialmente relevante en Medellín, donde actualmente existen cerca de 1.800 frentes de obra distribuidos entre comunas y corregimientos.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de economía circular. Actualmente, EPM desarrolla 24 proyectos y programas enfocados en reutilización y aprovechamiento de residuos. Para impulsar estas acciones, la organización ha destinado cerca de 730.000 millones de pesos, con el propósito de transformar materiales descartados en nuevos recursos productivos y reducir la generación de basura.

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