Tres constructoras que lograron levantar el Museo de Arte Moderno de Barranquilla

Alejandro Char le dio el espaldarazo a María Eugenia Castro, quien llevaba a cuestas una obra detenida 12 años, pero que será inaugurada a final de año

En el sector del Parque Cultural del Caribe se levanta un edificio de formas geométricas y un techo singular que se ha convertido en símbolo de una espera prolongada. Se trata del Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), una obra que acumula más de 12 años sin abrir sus puertas al público pese a las millonarias inversiones realizadas para hacerla realidad.

El proyecto nació con un presupuesto inicial de 11.784 millones de pesos y fue concebido como uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad. Sin embargo, los retrasos en la construcción y la falta de recursos han impedido su inauguración. Hoy, la fecha anunciada para su apertura es el 6 de diciembre de 2026, un plazo que tanto contratistas como directivos consideran alcanzable.

Alejandro Obregón si bien nació en Barcelona desarrolló gran parte de su vida y obra artística en el Caribe colombiano

Foto: Alcaldía de Barranquilla

Entre las piezas más destacadas que albergará el museo se encuentra “Las cosas del aire”, un monumental mural compuesto por diez paneles diseñado por el maestro Alejandro Obregón. La obra fue instalada completamente el 14 de marzo de 2026 y representa uno de los hitos más recientes dentro de la historia del proyecto.

La historia del museo

El parque cultural del Caribe tiene su importancia en enfocarse en la cultura regional del país, el Caribe colombiano

La idea de construir un museo de arte moderno en Barranquilla surgió durante la década de 1970. Sin embargo, el proyecto tomó fuerza años después en un encuentro realizado en el Hotel El Prado, donde participaron el empresario Julio Mario Santo Domingo, el escritor Gabriel García Márquez y el entonces gobernador Gustavo Bell, entre otros invitados.

De aquellas conversaciones nació una visión más amplia: la creación de un gran complejo cultural para la ciudad. Así comenzó a tomar forma el Parque Cultural del Caribe, un espacio de 22.000 metros cuadrados concebido para reunir distintos escenarios dedicados a la cultura, la educación y el arte.

Dentro del proyecto se construyeron la Plaza Mario Santo Domingo, el Museo del Caribe, la Biblioteca Infantil Piloto del Caribe y la Mediateca Macondo. La inversión total del complejo alcanzó cerca de 42.000 millones de pesos, financiados con recursos públicos y privados.

Con el paso de los años, todas las obras previstas fueron puestas en funcionamiento, excepto una: el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Su apertura se convirtió en la gran tarea pendiente del Parque Cultural del Caribe.

El Museo de Arte Moderno de Barranquilla

El proyecto del Museo de Arte Moderno de Barranquilla nació en 1961 y en 1963 se consolidó formalmente

Foto: Alcaldía de Barranquilla

De acuerdo con la programación original, el MAMB debía ser inaugurado en diciembre de 2015. El proyecto prometía convertirse en una referencia arquitectónica y cultural para la región Caribe. El edificio, diseñado por el arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti, fue concebido como una estructura de varios niveles destinada a albergar exposiciones permanentes y temporales, auditorios, espacios para actividades académicas y áreas de encuentro para artistas y visitantes.

Mazzanti es reconocido por haber participado en proyectos de gran impacto urbano y cultural en Colombia. Entre sus obras figuran el propio Parque Cultural del Caribe, la Megabiblioteca Distrital de Santa Marta, la Biblioteca España de Medellín y el Parque León de Greiff, entre otras iniciativas que han transformado espacios públicos del país.

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Pese a las expectativas generadas por el diseño y la importancia del proyecto, las obras del museo se vieron afectadas por problemas financieros que obligaron a suspender los trabajos. La falta de recursos frenó el avance de la construcción durante varios años y dejó la estructura expuesta al deterioro.

En 2018, las condiciones climáticas agravaron la situación. La exposición constante al sol, las lluvias, los fuertes vientos y la brisa marina afectaron parte de la infraestructura construida. Como consecuencia, el proyecto quedó prácticamente estancado.

La situación comenzó a cambiar durante la administración del entonces alcalde Alejandro Char. A comienzos de 2024, se retomaron las obras con el propósito de concluir la segunda etapa de construcción y poner fin a una de las demoras más prolongadas entre los proyectos culturales de la ciudad.

Para esta fase fue contratado el Consorcio Sol Atlántico, que obtuvo un contrato por 18.150 millones de pesos para culminar los trabajos pendientes. El consorcio está integrado por las empresas Aarcon S.A.S. representante legal Juan Esteban Agudelo; Loar Ingenieros, representante legal y gerente Luis Alejandro Lozano; y Vincal Construcciones, representante legal José Gabriel Vargas.

Aarcon S.A.S., con sede en Pereira, ha participado en diferentes proyectos de infraestructura en el país, entre ellos el Centro de Vida Antonia Santos en Bucaramanga, obras viales en Santa Fe de Antioquia, la primera etapa del Hospital San Vicente de Paúl y la construcción del coliseo del Colegio Liceo de Occidente, en La Celia.

Por su parte, Loar Ingenieros, empresa con sede en Medellín, ha ejecutado contratos relacionados con infraestructura deportiva y obras públicas en distintos municipios del país.

Vincal Construcciones también cuenta con experiencia en proyectos estratégicos de infraestructura aeroportuaria. Entre sus trabajos se encuentran el diseño y construcción de la torre de control del aeropuerto El Edén, en Quindío; el desarrollo de plataformas para el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés y proyectos relacionados con el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira.

El objetivo del Consorcio Sol Atlántico es entregar una obra que combine arquitectura, cultura y espacios para la ciudadanía. El diseño contempla seis niveles dedicados al arte y una característica escalera exterior que rodea la estructura como una serpiente, conectando distintos espacios y generando áreas para actividades culturales y proyecciones audiovisuales.

Mientras se completan los detalles finales del edificio, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla continúa operando en una sede alterna ubicada en la calle 76 No. 54-11, en el primer piso del World Trade Center, local B3.

Si bien Alejandro Char quiere inaugurar el edificio, una figura clave para el proyecto es María Eugenia Castro, quien por años ejerció como un referente cultural del Caribe

Foto: Alcaldía de Barranquilla

Cuando el nuevo museo abra finalmente sus puertas, Barranquilla contará con un espacio destinado a albergar una de las colecciones de arte latinoamericano más importantes del país. Más de 350 obras formarán parte de un patrimonio artístico que busca consolidar a la ciudad como uno de los principales referentes culturales del Caribe colombiano.

Después de más de una década de retrasos, inversiones adicionales y múltiples dificultades, el MAMB se acerca a lo que podría ser el último capítulo de una larga espera. Si se cumplen los plazos establecidos, diciembre de 2026 marcará la inauguración definitiva de una de las obras culturales más ambiciosas de Barranquilla.

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