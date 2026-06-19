- Por qué Verónica Alcocer terminó viviendo en Suecia, lo más lejos posible de Petro y en medio de escándalos

En medio de una crisis matrimonial con Petro, las sanciones de EE. UU. y una vida bajo escrutinio, así terminó Alcocer instalada en Estocolmo

El último gran acto de Verónica Alcocer como primera dama oficial fue precisamente en Estocolmo, en junio de 2024, en la visita de Estado a Suecia con los reyes como anfitriones. Vistió de gala y sacó a relucir un cuidado ropero diseñado para la ocasión. Lejos estaba de creer que su tiempo de gloria en el protocolo de poder estaban por terminar, aunque tomaría algún tiempo para que sucediera.

La pareja presidencial se hospedó en la residencia de la Embajada con el exministro Guillermo Reyes y su esposa, Carmen Larrazabal, una vieja amiga vallenata de Alcocer conocida de vieja data a quien le tenía toda la confianza. Fue ella el eslabón clave para que su esposo militante del partido conservador y ex viceministro de Álvaro Uribe llegara al alto cargo diplomático.

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Un mes después el Presidente Petro y su esposa aparecieron en los Juegos olímpicos de París, con Emmanuel Macron como anfitrión. Formal y protocolariamente transmitían una cierta armonía que no revelaba fisuras. Pero lo cierto es que aquel matrimonio ya estaba roto.

Una de las primeras muestras de aquella fractura se había dado un mes atrás, cuando a finales del mes de junio de aquel 2024 el Presidente Petro apareció de la mano de una joven acompañante recorriendo el casco viejo de Panamá, de quien luego se conoció su nombre. Se trataba de la pereirana Vanessa Cortés.

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Cuando Petro y la Primera Dama visitaron Suecia y París, 15 días después del escándalo de Panamá, Alcocer ya tenía entre sus planes trasladarse a vivir a Europa donde vivían dos de sus hijos: Nicolas, de su primer matrimonio, pero adoptado por Petro, y su hija Sofia quien terminaba estudios de ciencias política en Paris. Publicó fotos en redes pasando la navidad del 2024 sola con sus hijos en Europa. Había tomado vuelo.

La Primera Dama recibió el año 2025 en viajes entre Italia, Paris y Suecia como alternativa de residencia por cuenta de su amistad con la esposa del embajador Reyes. La ausencia en Colombia, donde el Presidente empieza a tener una vida solo, dando mucho de qué hablar, se explica en su interés por aprender inglés. Hasta entonces su vida parecía discreta aplicada en construir una nueva vida lejos del palacio presidencial y su rol de primera dama a la que tanto jugo le sacó en los primeros dos años de gobierno.

Fue en octubre de 2025, cuando Gustavo Petro dijo públicamente que estaba separado de Verónica Alcocer desde hacía años, aunque seguían casados oficialmente. Esa declaración llegó cuando ella ya llevaba algún tiempo en Estocolmo, y reabrió la discusión sobre cuándo se produjo realmente el distanciamiento entre los dos.

La prensa sueca detrás de Verónica Alcocer

En Estocolmo, el diario sueco Expressen le siguió la pista a la Primera Dama. Según su investigación, Alcocer se hospedó inicialmente en el exclusivo Strand Hotel y luego se mudó a un apartamento de unos cuarenta metros cuadrados en el centro de la ciudad. Lo polémico fueron las fotografías de Alcocer de rumba en clubes privados, restaurantes y eventos sociales, y en una ocasión sus periodistas la abordaron en plena calle mientras hacía compras. Se veian una mujer extrovertida descubriendo rozándose con el alto mundo de Estocolmo.

Esta vida desparpajada en la Alcocer aprovechó su rol de primera dama pero luego dejo despertar su alegría costeña, comportamientos que el embajador Guillermo Reyes ratificó como deshonrosos, según sus declaraciones públicas que dio esta semana a raíz de un señalamiento presidencial. La que parecía una fuerte relación de amistad entre el embajador Reyes y su esposa Carmen Larrazabal con la primera dama también voló en mil pedazos

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