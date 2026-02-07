La empresa IDC se quedó en el camino y Dirteco cogió la posta con el compromiso de terminar la polémica obra que lleva 20 años de atraso y Fico espera inaugurar

Aunque el Parque Biblioteca España en Medellín fue ideado y puesto en marcha durante la alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007), dentro de lo que se llamó “urbanismo social”, todavía no ha podido terminarse. El proyecto ya ha gastado alrededor de 60 mil millones de pesos, sin contar la última adición por $2.450 millones. A esto deben sumarse los más de 20 años sin fecha clara de inauguración.

Por incumplimientos de IDC inversiones S.A.S, que tiene por representante legal a Luis Felipe Agudelo Mesa, se pospuso la fecha de inauguración. En Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, cuyo gerente es Emiro Carlos Valdés López, debió hacer otra licitación por valor de $2.450 millones para finalizar los trabajos.

La biblioteca Santo Domingo Savio, conocida por todos como Biblioteca España, quedó en manos de la Sociedad Dirección Técnica de Construcciones S.A.S., Dirteco. El representante legal de esta empresa es Juan Guillermo Lopera y fue fundada en 1996 en la ciudad de Medellín.

El último contratista IDC inversiones S.A.S deberá hacerle frente a las respectivas cláusulas judiciales por incumplimiento. Este no ha sido el único proyecto con problemas de IDC: otras obras asociadas y con polémicas fueron el Parque de Artes y Oficios de Bello, y las construcciones del Hospital Mental de Antioquia. Para el caso del Parque de Artes y Oficios, IDC debió salir del caso.

Una vez Dirteco inicie trabajos tendrá alrededor de 150 días calendario para finalizar el 3% de detalles faltantes de la Biblioteca España. Dirteco tendrá que terminar las Cajas 1 y 2, así como la Caja 3, que albergará el auditorio. Además de prestar libros, el complejo tendrá capacidad para realizar conversatorios y ofrecer cursos que beneficiarían a los habitantes de la Comuna 1.

Le puede interesar: Socio, amigo y colaborador político de Luis Pérez se quedó con la Biblioteca España

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.