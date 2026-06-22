- El camino de Abelardo De la Espriella para lograr la presidencia de Colombia en 6 meses

Fue una campaña flash en la que los símbolos del tigre y Firmes por la patria se convirtieron en sus armas de triunfo. La historia detrás de los 12 millones de votos

Abelardo De la Espriella había pasado el primer semestre de 2025 instalado con su familia en Italia sacando adelante un viñedo en la Toscana el que se había empeñado una década atrás. Un entusiasmo que lo atrapó y contribuyó a su decisión de retirarse de su firma De la Espriella Laywers –aunque se mantuvo en consejo directivo- en el 2022, para dedicarse de lleno a emprendimientos alrededor de ocio, placer, bienestar y entretenimiento.

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De la mano de Silvestre Dangond nació el ron Defensor y luego el vino Fratelleone de dominio de la Espriella con marca propia. Productos todos, así como su estilo de vida, publicitados en su portal web De la Espriella style. Vivía cómodamente en Italia con intervenciones puntuales en la conversación política del país a través de redes sociales y no se le conocía propósito distinto a seguir lo aprendido de su papá, el exnotario también Abelardo de la Espriella: el sibaritismo y la buena vida como se narra en la nota El cambio extremo de un abogado sibarita a un aguerrido político: Abelardo De la Espriellla.

Con humor en más de una ocasión mostraba sus pintas tan finas como extravagantes con la que buscaba “despertar pasiones en un país de envidiosos”, sin importarle las críticas. Porque nunca ha sentido pudor del éxito ni la fortuna alcanzada en pocos años que por el contrario convirtió en propósito de vida con mensaje incluido para los emprendedores colombianos.

En esas estaba a mediados del 2025 cuando un nuevo entusiasmo, el de ser presidente de Colombia, le redireccionó la vida.

Junio del 2025: la Presidencia de Colombia en su camino

Estaban en Italia, en el verano del año pasado cuando le compartía a su esposa Ana Lucia Pinedo, diez años menor que él y con quien tiene cuatro hijos su idea de ser Presidente para atravesársele a la posibilidad de que la izquierda se perpetuara en el poder.

Su joven esposa monteriana, como ha hecho con casi todos sus entusiasmos lo apoyó con cierto pragmatismo: y si las cosas no salen regresamos con la familia Italia, una confesión que le salió cara en redes. El rechazo y la crítica radical a dos figuras políticas, una mayor, Gustavo Petro, y una menor, el alcalde Daniel Quintero, Pinturita, se le habían convertido en una obsesión.

Responsabilizaba al petrismo del derrumbe de Colombia y soñaba ya en crear un movimiento para salvarla. Esta era una primera brizna de lo que sería la movilización masiva alrededor de Defensores de la patria.

De regreso a Colombia y al Caribe

Con el apoyo familiar, De la Espriella emprende el regreso a Colombia, donde todo debe estar listo para el comienzo del año escolar en septiembre. Se instalan en una casa en el condominio Lagos del Caujaral en la vía a Puerto Colombia, donde vive elite social barranquillera, empresarios y políticos como Armando Benedetti.

Se trata de un conjunto residencial con todas las comodidades que gira alrededor de un Club campestre presidido por el empresario Sergio Espinosa quien impulso el desarrollo urbanístico hace dos décadas y mantiene distintos negocios como el astillero Astivick del que es socio con un norteamericano.

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De la Espriella organizó su propio esquema de seguridad sin demandar apoyo estatal y estableció allí sus cuarteles, aunque luego empezó a alternar con la oficina de De la Espriella en una vieja caso del barrio El Prado, el sitio donde le concedió la popular entrevista al streamer paisa Westcol.

16 de julio de 2025. La cosa va en serio, Abelardo inscribe el movimiento

El abogado empresario da el paso decisivo e inscribe el Movimiento Defensores de la patria y anuncia que inicia la recolección de firmas. Se propone una meta ambiciosa que supere las 635 mil firmas, el mínimo exigido para formalizar su candidatura presidencial.

Entonces, a finales del 2025, De La Espriella era un desconocido para la mayoría de los colombianos en el amplio territorio nacional. Su reconocimiento estaba asociado a una polémica práctica profesional como penalista y en los últimos 5 años a su estilo de vida divulgado en De la Espriella Style.

Un penalista asociado a cuestionados casos pero también defensor de víctimas

Su ejercicio profesional de años no pasó desapercibido por logros en los tribunales, pero también por cuestionados clientes que defendió. Su ejercicio como penalista no ha sido ajeno a cuestionamientos, asociando el nombre de su firma De la Espriella Layers a la defensa de cuestionadas figuras públicas vinculadas a la parapolítica como Dieb Maloof, Rocío Arias y Eleonora Pineda y otros enredados con corrupción como los hermanos Nule, David Murcia Guzmán (fundador de la pirámide DMG) y Álex Saab, empresario investigado por lavado de activos, hoy procesado en Estados Unidos.

También ha sido un penalista reconocido también por la defensa de victimas como trabajadores afectados en su salud por la explotación de niquel de Cerromatoso, para los que consiguió una indemnización de USD 400 millones que luego fue reversado en la Corte Constitucional o Natalia Ponce de León quien fue víctima de un ataque con ácido) o Rosa Elvira Cely quien fue violada, torturada y brutalmente asesinada el 24 de mayo de 2012 por un excompañero de estudio en un importante parque de Bogotá y el Estado terminó condenado y obligado a indemnizar a la familia.

4 Noviembre 2025 el salto a Bogotá: el Movistar arena vuelto tribuna política

Jugando a lo grande Abelardo de la Espriella se propuso, con un despliegue de tecnología y la presencia de figuras mediáticas, lanzar su candidatura y su campaña de recolección de firmas en el Movistar Arena de Bogotá. Un escenario para 15.000 personas.

Fue el anticipo del que sería el tono de la campaña de Defensores de la patria: marketing político, luces, sonido, redes sociales y un candidato dispuesto a todo para volver su candidatura una opción de poder. Con este gran evento cerró el 2025 decidido a ser el campeón en la recolección de firmas. En tres meses ya tenía 2.850.321 firmas recogidas.

4 de diciembre de 2025: una candidatura respaldada por casi 5 millones de firmas

Llegó el momento de la entrega de las firmas por los 18 candidatos que se aspiraban a la presidencia de Colombia por este mecanismo: entre ellos De la Espriella, la exalcaldesa Claudia López, los exministros Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, David Luna, Mauricio Lizcano; así como el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, quien terminó como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia El movimiento Firmes por la patria se presentó con cajas que contenían 4.869.407 rúbricas ciudadanas. Ese mismo día De la espriella formalizó su candidatura.

Enero de 2026: El marketing político empezó a hacerse sentir: nace el Tigre como símbolo de la campaña

Comenzando el año la Registraduría certificó el 38% de las firmas presentadas, pero más que suficientes para avalar la candidatura. Con este pitazo de arranque, comenzó en Barranquilla el diseño de la campaña liderada por el estratega Carlos Suarez, socio y amigo personal de De la Espriella.

Producto de una creatividad espontánea en redes apareció la figura del Tigre que Suarez incorporó como símbolo visual de la campaña. “Fue una idea del carajo”, reconoce De la Espriella, cargada de significados

La identificación con el animal selvático le daba una fuerza a fín al mensaje que quería transmitir y para completar aludía al último presidente costeño que tuvo Colombia hace 131 años: Rafael Nuñez, a quien llamaban El Tigre del Cabrero (el barrio de Cartagena desde donde ejerció la Presidencia). La idea resultó un hit con todas las aristas.

12 de marzo de 2026, es en Cali, una capital dominada por el Petrismo, donde Abelardo presenta a su vicepresidente

En la Plaza de toros de Cañaveralejo, un escenario emblemático De la Espriella presentó su fórmula vicepresidencial: el exministro José Manuel Restrepo.

Un académico de origen paisa, ex rector de dos universidades que llegaba a cubrir vacíos y darle certeza a la candidatura, que terminó convertido en una figura central para la campaña.

Dos meses largos de giras por el país, de entrevistas y charlas, todo, menos los esperados debates cara a cara proyectaron la fórmula nacionalmente convirtiéndola en una ola ganadora que los llevó a conseguir la primera gran victoria el 31 de mayo: pasar a la segunda vuelta presidencial con Iván Cepeda como rival. Logrando además un propósito, ser el candidato más votado en la primera vuelta. Había empezado la batalla final.

Después de 21 días de una intensa campaña, este 21 de junio, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo lograron con casi 13 millones de votos llegar a la Casa de Nariño donde tomarán posesión del cargo el próximo 7 de Agosto.

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