Trastearse estresa a los gatos: así debe prepararlos para evitarle estrés y malestar

Para aquellos dueños de felinos que aún no lo hayan vivido, trastearse estresa a los gatos, esto se debe a que son animales territoriales y sensibles a los cambios. Desarrollan fuertes vínculos con su entorno y no toleran los ruidos fuertes, la presencia de desconocidos o cualquier cambio que los saque de su rutina los puede asustar, irritar, poner a la defensiva, entre otras cosas. Por eso le contamos qué debe hacer para que no sea un proceso traumático.

Los gatos, al igual que los humanos, también pueden estresarse y esta situación puede llevarlos a padecer algunas consecuencias o a realizar determinadas acciones. Algunos de los síntomas para detectarlo es que se escondan, se vuelvan agresivos, maullen excesivamente, se lamen obsesivamente, se autoagredan, se vuelvan desaseados, se vuelvan bulímicos, entre otras cosas.

Ya que trastearse estresa a los gatos tome las siguientes medidas

La cuenta especializada en gatos ‘cosasdegatos.ok’ dió varias recomendaciones para que su felino no entre en pánico durante un trasteo. En primer lugar debe dejar su transportadora, donde lo llevará a la nueva casa, abierta días antes de la mudanza. Además de poner adentro su cobija favorita y unos snacks, el segundo paso es que el día de la mudanza debe rociarla internamente con feromonas. Finalmente, al llegar al nuevo hogar pongalo en un habitación tranquila en su propia cama con agua, comida, arenero y déjelo explorar a su ritmo.

