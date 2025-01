Tres tortas en PriceSmart que no le cuestan más $30 mil y son perfectas para un cumpleaños

.Publicidad.

Muchos chistes existen sobre las personas que cumplen años en enero, que no se le puede dar regalo, que no hay fiesta o que todos se hacen los que no se acuerdan. Esto debido a que muchos gastaron de más en diciembre y si usted se encuentra en estos apuros y tiene membresía en PriceSmart no se preocupe que hay una solución. Esta tienda se caracteriza por ofrecer postres y cosas deliciosas a precios muy asequibles, además de rendir para varias porciones. Conozca las opciones de tortas en PriceSmart.

PriceSmart es una tienda estadounidense que llegó hace años a Colombia y tiene más ofertas al por mayor que el resto de mercados y algunos productos traídos de Estados Unidos. Además las membresías son económicas porque el pago es anual y puede ahorrarse unos pesos gracias a que ofrecen productos de porciones generosas por un costo asequible, lo que hace que le rinda por meses.

¿Cuáles son las tortas en PriceSmart que no cuestan más de $30 mil?

1. Torta de Zanahoria Premium Recién Horneada - $27.900

Con nueces, pasas, canela, nuez moscada y un toque de ron, su sabor es inolvidable y perfecto para celebraciones especiales o para darte un capricho dulce.

2. Torta Marmoleada de Vainilla y Chocolate Recién Horneada - $20.900

Elaborada con masa tradicional de vainilla y chocolate, decorada con streusel para darle un toque crujiente. Con un sabor dulce y textura esponjosa.

3. Torta de Vainilla Recién Horneada - $20.900

Tiene una textura suave y ligera, con un sabor clásico de vainilla, destaca por su frescura y aroma dulce, ideal para reuniones familiares o celebraciones sencillas. Su tamaño generoso permite compartir en grupo.

