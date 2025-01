¿Quiénes se han robado la plata de la salud mientras los pacientes mueren?

.Publicidad.

La exministra Carolina Corcho a quien sus convicciones y posiciones radicales frente a la urgencia de una Reforma de salud le costaron el puesto sigue en la trinchera defendiendo la necesidad de un cambio estructural a un sistema montado sobre las Ley 100, que según ella ha dejado en diez años 300 mil colombianos muertos que han podido salvarse.

Sus posturas contras las 30 EPS que siguen activas siguen siendo radicales a las que le suma graves señalamientos de estafas, corrupción, desvío de recursos, falsedad en los datos y cree que ha llegado la hora en que dueños, gerentes y miembros de juntas directivas respondan ante la justicia. Es, según Corcho, un sistema perverso que permitió que unos particulares manejaran sin control billonarios recursos públicos; era tan buen negocios que nacieron 158 EPS –con estructuras incluso armadas para robar como Saludcoop que tiene a Carlos Palacino en la cárcel- de las cuales sobreviven treinta.

La Fiscalía está en ello y ya la Contraloría identificó 11.3 billones de pesos de los recursos entregados para atención a pacientes y financiar el sistema que están embolatados. Pérdida billonaria en la que estarían comprometidas 20 EPS y sus juntas directivas por sus actuaciones durante el 2020 –año crítico por la pandemia— las cuales deberán responder ante la Fiscalía en 2022, y con sus patrimonios. La exministra habla claro y en esta entrevista con Adolfo Beck y Juan Manuel Ospina.

¿Doctora Carolina cuál es su lectura sobre la crisis de la salud, una crisis que viene de años atrás, pero que su incremento se ha sentido en el Gobierno de Gustavo Petro que deja como único afectado al paciente, al ciudadano de a pie?

Carolina Corcho: Bueno, lo primero es que esto es una crisis acumulada de hace muchos años. En el 2008 ya la Corte Constitucional había reconocido que había problemas y por eso sacó una sentencia estructural llamada 760. Después en el año 2014 la Contraloría General de la República hizo una función de advertencia de que el tema iba mal. Los gobiernos y los congresos de este país nunca tomaron medidas al respecto, que eran medidas estructurales. El sistema empezó con 158 EPS que en tres décadas se fueron interviniendo y liquidando y ahora hay menos de 30. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro presenta su reforma para resolver el problema y si no se aprueba la reforma y hay una solución desde el Congreso de la República, pues por supuesto que la crisis se empeora porque esto es como una enferma de cáncer. Si detectas el problema y no inicias el tratamiento de inmediato, pues se acentúa con el paso del tiempo.

Pero el gobierno tiene una responsabilidad, lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué les dicen a los pacientes? Se acentó ahora con el motivo de la financiación, la definición de la EPS. ¿Qué está pasando?

CC: Bueno, lo primero es que hay que aclararle a la ciudadanía lo que es falso. No es verdad que el Gobierno de Gustavo Petro haya desfinanciado la salud. Eso es mentira. En el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, hubo un aumento de la UPC en un 16.2 por ciento por encima de la inflación. En el segundo año, un aumento del 12.01 por ciento por encima de la inflación. Y para este año hay un aumento de 5.3 por ciento por encima de la inflación. Hoy el sistema parte con 95 billones de pesos de aporte de la ciudadanía, de los impuestos, de las cotizaciones de los trabajadores para poder hacer atención de los pacientes. Y entonces no es cierto que haya una desfinanciación por parte del presidente Gustavo Petro y su Gobierno.

¿Y por qué en las mesas no se están en esa tesis? Ahí la pregunta. Es que esto no se puede manejar de manera ideológica, que, porque las EPS se están diciendo desde el editorial de alguna prensa de este país que hay una desfinanciación, no quiere decir que sea cierto, que presenten sus datos. Cuando hicieron mesas técnicas en los meses pasados con el gobierno nacional, se demostró que varios de ellos por el contrario tenían actividades.

En los datos que las EPS presentan al gobierno nacional para el cálculo de la UPC se encontraron inconsistencias muy serias, registros inconsistentes de medicamentos por 2.5 millones de registros anómalos que implican sobre cobros por 138 mil millones. Se encontraron que estaban presentando datos de más de 20.000 personas fallecidas y ellos reportando datos de atención posterior al fallecimiento. Se encuentran datos de atención de quimioterapia, radioterapia, de cáncer que no corresponde con la realidad del país.

¿Cómo así que de un año para el otro los tratamientos de cáncer aumentan de un 5% a más de 60% cuando el personal es el mismo, el personal de la salud, la infraestructura hospitalaria, la misma? Eso no se explica. Entonces lo que las EPS se están diciendo en la prensa no se corresponden con los datos que las propias EPS registran como documento público.

¿Quiere decir que el gobierno no tiene capacidad para controlar la EPS y el paciente tiene que pagar todo este error?

CC: Es que ese es el error de la ley 100. La ley 100 y lo que aprobó el Congreso de la República en este país es que hubiera un manejo privado de recursos públicos. Un Estado entrega a 158 organizaciones más en 80 billones de pesos en promedio sin control. Ese es el problema de este sistema que se perdió el control de los recursos porque el sistema está diseñado para que se le entrega de manera anticipada por ley de la República. Las EPS este año, por lo menos 95 billones de pesos hagan lo que hagan y reporten lo que lo que reporten. Eso es lo que tiene que modificar el Congreso de la República. Así no funcionan los sistemas de salud del mundo. Y eso es una perversión que ocurrió en Colombia donde los colombianos entregamos billones y se permite que ellos se contraten a sí mismos, tengan sus clínicas, sus proveedores, sin regulación de precios y se paguen a sí mismos. Esa es la perversión del sistema.

