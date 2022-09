Tenía que robar para poder comer: la penosa vida de Yeison Jiménez

.Publicidad.

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más importantes del país. Desde hace algunos años sus canciones no hacen más que sonar en la radio, y su imagen se ha vuelto tan relevante que incluso llegó a ser asesor de jurados en el programa de Caracol, La Voz.

Sin embargo, es bien sabido que su vida no fue nada fácil, y que antes de llegar a la fama tuvo que trabajar como cotero en corabastos. Ahora bien, en una de sus últimas entrevistas Yeison Jimenez abrió muchísimo más su corazón y confesó situaciones de las que jamás había hablado.

-Publicidad.-

| Vea también: Hugo Patiño el ultimo sobreviviente de Sábados Felices

El cantante popular aseguró que durante su adolescencia tuvo problemas con el trago e incluso llegó a robar en las calles. “A los 19 años me sentí cogido. Era el borracho chévere porque siempre mantenía plata. Además de que trabajaba, también robaba. Entonces, tenía dinero. Era jovencito, pero me mantenía con dinero" fueron las palabras de Yeison Jiménez.

Publicidad.

Acto seguido habló de las razones que lo llevaron a cometer ese delito “Yo llegaba a mi casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había gas, no había nevera, no había televisor y eso genera rabia. (...) No era el típico loco que salía a robar porque sí. Decía: bueno, hoy voy a traer unos pollitos asados para la casa, etc” confesó.

"A los 19 años era el borracho chévere, trabajaba y también robaba, mantenía con dinero (…) anduve con jóvenes, que todos están muertos (…) viví en el barrio y la esquina más peligrosa de Bogotá": @yeison_jimenez #YeisonJiménezEs Vea más: https://t.co/r6BNRhFexo pic.twitter.com/x17nX4Fmm7 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2022

Ahora, Yeison Jiménez dio un cambio radical a su vida y gracias a su trabajo no solo pudo dejar de robar, sino que también se alejó de los vicios y pudo ayudar a su familia a vivir como verdaderos reyes.