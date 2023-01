.Publicidad.

La posible llegada de Juan Fernando Quintero al Junior puso de cabeza el mercado de fichajes en Colombia. El jugador estuvo charlando con Alex Char en la puerta de oro, hablando del sueldo y de las condiciones para su llegada; y aunque no se llegó a un acuerdo formal, las ultimas noticias darían una luz de esperanza a toda la hinchada tiburona. Y es que se supo que uno de los equipos que estaba en la contienda por Juanfer se habría retirado sorpresivamente, dejando el camino libre al club colombiano.

Según varios portales brasileños, el Flamengo, equipo que tenía una de las mejores ofertas por Juan Fernando Quintero, habría dado reversa en su intención de contratar al 10 porque no están 100% seguros de su capacidad física. Según las aseveraciones, el club no confía mucho en que el futbolista pueda aguantar 90 minutos de partido y estarían mirando otras opciones. Además, el equipo no está dispuesto a competir con otros clubes por lograr el fichaje del colombiano; y por eso, se habrían bajado del bus.

Hay que recordar que el club brasileño había ofrecido 2,5 millones de euros por Juanfer y era la oferta que más le competía a la del Junior de Barranquilla. Ahora, Fuad Char y su comitiva tendrán que esperar si la oferta del Columbus Crew, otro de los equipos en la lucha, no convence al jugador. De ser así, Juan Fernando Quintero llegaría a Barranquilla sin ningún problema; y se convertiría en el jugador mejor pago en la historia de la liga colombiana, cobrando mas de mil millones de pesos mensuales.