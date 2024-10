Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO.Puntos de vista. La situación a nivel mundial es supremamente preocupante, no solo en Oriente Medio sino la guerra de Ucrania. Las llamadas fuerzas de Occidente no le permiten a Ucrania avanzar sobre Rusia y Putin como buen mafioso que es, amenaza con lanzar bombas atómicas.





Maduro cada día que pasa se asienta más. No sale ya sino por la fuerza, no se pensó que Estados Unidos podría intervenir, están en elecciones y es posible que la situación no tome el rumbo que e inicialmente se pensó. El gobierno español en su actitud hipócrita que ha tenido desde siempre parece ser que tiene tratos secretos con Maduro, tanto el señor Sánchez, como el señor Zapatero.



La elección de procurador mostró a las claras que los parlamentarios todos son unos en mermelados y que lo único que buscan es que les den puestos públicos y contratos. Tuvo una votación altísima, todos lo apoyaron es un hombre trajinado en la burocracia. Puesto por Petro. Petro administra el estado con las mismas prácticas de los grupos que criticaba de la llamada derecha.

Petro tiene posibilidades de maniobra, esto es un Estado de derecho, pero para dar clases, Esto no es un estado de derecho en realidad él rápidamente se va a tomar la Corte Constitucional porque vienen elecciones y él reparte mermelada. Y entonces obtiene resultados.

Yo soy muy pesimista con la situación del país, a diferencia de la mayoría pienso que están subestimando a Petro, astuto como el que más presidente de la república con todos los recursos para obtener resultados. La fiscal ha resultado otro fraude, esa señora hace lo que le diga Iván Velázquez y lo que le diga Petro. Los grupos de oposición muy divididos y así no encuentran la forma de detenerlo, Por ahora alertarnos y denunciar y denunciar así sea una voz que se va convirtiendo en una voz única en el desierto.

