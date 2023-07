“Si aún no ha ido, no vaya”: la ‘burla’ de una periodista al restaurante de James Rodríguez

Al parecer ‘Arrogante’ no fue del agrado de Carolina Gómez. No lo bajó de ‘lobo’ y de ‘mal gusto’. Muchos defendieron el restaurante

.Publicidad.

El futbolista y empresario, James Rodríguez, inauguró hace poco más de un mes su tan esperado restaurante en Bogotá de nombre ‘Arrogante’. Un restaurante inspirado en la gastronomía italiana con shows en vivo de música teatral. También tiene toda la decoración emblemática y alusiva a los circos. Una propuesta que trajo al tolimense de vuelta a Colombia.

Una característica distintiva de ‘Arrogante’ es su exclusividad. No solo está ubicado en un sector de estrato alto si no que sus precios son un poco elevados. El plato principal más barato que es una ensalada griega, se encuentra a 40 mil pesos y el más costoso, un T-bone a la Fiorentina, a $230 mil. El promedio de estos platos es de 60 mil pesos.

-Publicidad.-

La opinión de Carolina Gómez sobre el restaurante de James Rodríguez

La periodista de Red Más, Carolina Gómez, asistió recientemente al restaurante ‘Arrogante’ y se llevó la peor impresión. Por lo que a través de su cuenta de Twitter dejó comentarios bastante fuertes. Recomendó a su audiencia no ir y dijo que era muy ‘lobo’: “El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya”, escribió.

El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya. — CAROLINA GÓMEZ (@carolinagomezsn) July 3, 2023

Muchos internautas le llevaron la contraria pues sus palabras fueron ‘despectivas’ para algunos e incluso conocidos suyos dijeron haber ido y afirmaron que si les había gustado. Ante la situación, la periodista se defendió con otros dos tweets.

Publicidad.

Afirmó que cosifican a las personas y que había contaminación auditiva por lo que no se podía socializar: “Santi hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas”, explicó. Pero eso no fue todo, también alegó que la atención era mala y se demoraban bastante: “Es súper show off Bby. Súper demorado en atención y como medio extravagante… pero bueno, pa los gustos los colores”, comentó.

Es súper show off Bby 😳 súper demorado en atención y como medio extravagante… pero bueno, pa los gustos los colores — CAROLINA GÓMEZ (@carolinagomezsn) July 3, 2023

Santi hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi hablar. De muy mal gusto muchas cosas. — CAROLINA GÓMEZ (@carolinagomezsn) July 3, 2023

A pesar de sus explicaciones, la mayoría de respuestas fueron negativas y en defensa del restaurante, no solo por el servicio o por la comida, si no por ser un emprendimiento que da trabajo a muchos colombianos y aporta a la economía de nuestro país, según los internautas.

| Ver también: ¿En honor a la arrogancia que lo alejó del fútbol? El negocio por el ...