El deportista colombiano, ha buscado otras formas de lucrarse, ya que en el fútbol ha tenido una mala racha desde hace mucho. Tras inaugurar su negocio gastronómico en Madrid, el ahora emprendedor colombiano, James Rodríguez, ha decidido traer su restaurante a Colombia, lo que ha causado diversas reacciones del público.

El restaurante se llama ‘Arrogante’ y estará ubicado en Bogotá, el nombre y concepto del establecimiento es lo que no termina de convencer a los colombianos. De comida italiana y con precios elevados, se presenta como un lugar muy exclusivo, con diferentes ‘atracciones’, que han ido mostrando en sus redes sociales para picar a los futuros comensales.

Pero la negativa reputación de James Rodríguez, ha causado que su emprendimiento no reciba los mejores comentarios, pues los internautas no se han quedado callados: “No podría llamarse de una manera diferente, las cosas se parecen a su dueño”, “No se quien carajo va a pagar esos precios arrogantes” o “Me parece súper.. sin embargo, si estamos en Colombia no entiendo porqué colocar precios en euros” fueron algunos de los comentarios.

Al parecer, James Rodriguez no ha podido volver a ganarse el público colombiano. Desde que inició su negocio en el exterior y no aquí, sus seguidores le dieron la espalda. Quedamos a la expectativa del recibimiento que tendrá ‘Arrogante’ en la capital.

