Congreso sin conciencia es igual a un atraco

mayo 19, 2024

Toda la vida engañados con el hipócrita cuento de que no hay que hablar de política ni de religión.

Hablar de todo menos de esos dos temas. De religión será asunto de otro momento. Hoy hay que hablar de política, pero no para insultar al otro, para verlo como enemigo, para hacerle daño o en el peor de los casos, hasta para desaparecerlo.

El poder legislativo (el Congreso) tiene el fin primordial de legislar, con sabiduría, con conocimiento, con conciencia social, con una mirada profunda y sincera sobre las necesidades del pueblo que ha puesto toda su confianza en él y en el que delegó sus esperanzas de un mejor vivir.

La sociedad solo pide estar bien. Desea con anhelo satisfacer sus necesidades básicas. Ha confiado plenamente en los que ha elegido para que la apoyen, para que busquen en el debate la mejor opción de vida que la lleven hacia la prosperidad, el entendimiento y por ende la Paz.

El pueblo no ha sabido elegir, no por ingenuo, sino por ignorante. No conoce de política, se le ha enseñado a no interesarle, nadie lo prepara con conciencia del rol político que tiene en una sociedad. Solo cree en los medios de comunicación que toda la vida han oído y son sus fieles creyentes y a ellos se atienen.

No le echemos toda la culpa al pueblo, al fin al cabo todos somos pueblo, pero de ese pueblo han surgido las personas que hoy están debatiendo las reformas, que se encuentran enfrentadas no por cuál será la mejor solución, sino como obtener sus mejores ganancias políticas y personales. ¡Qué tristeza!

Hoy en Colombia vemos que no hay un Congreso deliberante y decisorio, sino una asonada. Un grupo de congresistas destinados a ir en contra de unas leyes que protejan y ayuden al más desfavorecido.

Se amangualan para romper el quorum, porque ni siquiera son capaces de debatir las reformas, porque no tienen argumentos de peso, pero sí, en cambio, despotrican de los que están luchando porque las promesas se hagan realidad.

Mucha gente está allí destinada a mirar como derrumban lo que no fueron capaces de construir cuando les tocó el turno. Ahora quieren demostrar con sus mentiras que van a ser los salvadores de lo que no salvaron en tantas décadas de sus gobiernos. Mucha gente también está allí porque son los títeres de los más sagaces y solapados. También hay mucha gente allí vendiendo su conciencia por un plato de lentejas. ¡Qué horror!

Sin embargo, los que están luchando por el bien del pueblo están de pie, firmes y resueltos, recibiendo toda clase de andanadas mal intencionadas, toda clase de desprestigio, de insultos, de agresiones, de ataques a su dignidad como persona, y a la dignidad de su cargo. ¡Qué valentía!

Qué mal ejemplo, recibe Colombia de esos personajes agresivos, vacíos, ineptos que no aportan nada positivo al país: ni ideas, ni conocimiento, ni valores, ni verdad, ni nobleza de espíritu. En lugar de ayudar, destruyen, no les da vergüenza su actuar infantil y malintencionado. Se creyeron los únicos dueños de la patria, y les ha dolido, con angustia y depresión, haberse despertado de tan largo sueño.

Quiera Dios que se logre espantar esos demonios que rondan nuestra tierra que no la dejan prosperar.

Dios bendiga las acciones de quienes desean el bien para todos los colombianos. Para todos significa también la redención de quienes no han podido entender que no solo la plata vale.