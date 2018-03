¿Será que los colombianos botamos siempre el voto?

Cada cuatrienio el panorama del país es el mismo y las dinámicas políticas o politiqueras se ven en cada esquina, en cada calle, en cada localidad, ciudad, municipio, corregimiento o vereda. Estamos acostumbrados a ver que las correrías electorales son las mismas. Los candidatos o candidatas llegan a las zonas olvidadas y no me refiero solamente a la parte sur de Bogotá, barrios de invasión o municipios descuidados, también hago referencia a esas calles llenas de huecos, inseguras o con problemas de cualquier tipo. Asimismo, caminan en las calles, se paran en cada esquina a conversar con la gente —que no está mal, pero solo se ven por estas épocas porque después desaparecen—, a escuchar su diario vivir y sus principales inconformidades, esas inconformidades que usted y yo siempre tenemos.

El rol del candidato o candidata es escuchar, tomar atenta nota y decir: “por eso necesito su voto, para trabajar por dichas necesidades y transformar este país”, “yo también estoy cansando o cansada como usted, con su voto vamos a cambiar todas esas problemáticas”. Pero la realidad es otra, una vez subidos al poder ya no caminan por calles, ya no nos escuchan, ya no conversar y jamás hacen un alto para evaluar si se está generando un cambio o si estamos de acuerdo o no con las políticas que ellos y ellas generan.

He visto varias estrategias comunicativas que invitan al indígena, al afro, al campesino, a la mujer, al hombre, al abuelo, al joven a usted y a mí a no botar el voto, pero en realidad ¿será que se bota el voto? Yo creo que no, eso no pasa, jamás se bota el voto.

El voto comprado con tamal, lechona, plata, jugo, pan o en su defecto con un puesto político jamás se bota, debido a que tanto el político como el ciudadano se beneficia de ese votico. Mi teoría es que a través del voto el votante, en la mayoría de los casos, recibe un beneficio, así sea minoritario como un tamal o mayoritario como un puesto público, y el político logra su objetivo: su puesto público. Es por este motivo que los colombianos o colombianas no botan el voto y por eso los políticos están acostumbrados a dar siempre algo a cambio. Quiero dejar muy claro que no soy partidaria de esta teoría, pero es innegable que resume lo que vivimos cada cuatro años.

Por tal razón, nosotros y nosotras no botamos el voto, lo que no sabemos es elegir bien. Mi hashtag para estas elecciones sería #ALoBienVoto porque debemos votar muy bien por esos candidatos que serán nuestras voces, que construirán nuestras políticas para mejorar el país, que intentarán cambiar el panorama de desigualdad, de violencia, de educación o de salud. El término “a lo bien” es muy coloquial pero invita a votar a conciencia, votar bien, leer los programas, escuchar a los candidatos y candidatas y buscar siempre que con su voto y el mío podamos tener un beneficio colectivo y no individual.

Necesitamos cambiar el panorama actual politiquero y escuchar nuevas voces, nuevas propuestas y bajar a los de siempre, a los corruptos, a los que no hacen no nada y reclaman su mesada mensualmente a costillas de nosotros y de nosotras. Debemos frenar la manera de hacer política en Colombia y los interesados o interesadas en cargos públicos deben llegar a nosotros, los votantes, de manera transparente, sin mentiras, sin engaños, sin comprar o intercambiar votos. Podemos cambiar el ámbito local, regional o nacional dejando de elegir a los mismos, a las familias que se creen caciques de municipios o departamentos. En las próximas elecciones no piense que va a botar su voto piense mejor, en votar muy bien y en que con su voto todo un país o se verá afectado o se verá cambiado.

Si percibe algo extraño en el centro de votación lo puede denunciar en esta página.

