La razón por la que Néstor Lorenzo no convocó al goleador Borja a la selección Colombia; "no se acomoda"

Los amistosos que la selección Colombia tendrá contra España y Rumania, el 22 y 26 de marzo, respectivamente, están a la vuelta de la esquina. Como un examen previo a la Copa América, el combinado nacional enfrentará dichos compromisos para medir el aceite de varios jugadores, la mayoría pertenecientes al proceso de Néstor Lorenzo. Con la convocatoria ya hecha, algunos fueron los llamados que generaron incomodidad, pero sin duda, lo que causó más polémica fue la ausencia de Miguel Ángel Borja, el delantero que está viviendo su mejor momento en River Plate.

Y es que, con 10 goles anotados en la Copa de la Liga Profesional, el cordobés es el máximo anotador en Argentina y eso sería merito suficiente para que fuese llamado por el estratega argentino. Aun así, después de publicar la lista, el DT dejó claro que sigue prefiriendo a los atacantes que lo han acompañado desde que inició su camino en la selección, como Rafael Santo Borré o Mateo Cassierra. Varios fueron los rumores acerca de su decisión, pero un periodista alzó la mano y confirmó cuál fue la razón principal para que Néstor le dijera que no que Borja.

¿Por qué Miguel Ángel Borja no fue convocado a la selección Colombia?

Según lo aseveró Sebastián Heredia Fierro, periodista de RCN Radio, la causa por la que Miguel Ángel Borja no está en el listado para los amistosos de la selección Colombia es por un tema netamente táctico. Según sus palabras, el estilo del colibrí no se acomoda a la idea de juego que Lorenzo quiere plasmar en la cancha, y por eso no fue convocado, incluso estando en su mejor momento desde que llegó al fútbol argentino.

Ahora bien, para nadie es un secreto que uno de los puntos débiles de la selección Colombia es la definición, y no llamar a jugadores que están en racha podría ser un error enorme. Habrá que esperar si la idea de juego de Néstor Lorenzo se antepone al momento dulce de Miguel Ángel Borja y le da la razón. De lo contrario, las criticas sobre su negativa al goleador estarán a la orden del día.