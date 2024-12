Seis jugadores a los que Santa Fe les pasó la carta de despido: dura barrida tras la eliminación

.Publicidad.

Independiente Santa Fe decepcionó en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y, después de haber sido el mejor equipo del Todos contra todos, se convirtió en el peor. Con 0 puntos de 12 posibles, el cuadro cardenal no tiene posibilidades de pelear el paso a la final y, con la eliminación más que asegurada, desde las directivas decidieron tomar decisiones rápidas pensando en el primer semestre de 2025. Las bajas de Santa Fe se revelaron más temprano que tarde y seis jugadores del plantel actual, recibieron la carta de no renovación y dejarán de ser leones a partir del 31 de diciembre.

Independiente Santa Fe contrató a 5 futbolistas para el segundo semestre de 2024, buscando el titulo que se le escapó en el Apertura. Foto: santafe_oficial

¿Cuáles son los futbolistas que serán bajas de Santa Fe para 2025?

A través de su cuenta de X, Sebastián Heredia Ferro, periodista de Panam Sports y RCN Radio, confirmó que Eduardo Méndez y las demás cabezas de Santa Fe no demoraron en enviar cartas a algunos jugadores después de la eliminación, y avisarles sobre su no renovación en la institución. Los nombres dados por el comunicador fueron los de Facundo Agüero, Marcelo Ortiz, Dairon Mosquera, Juan Pablo Zuluaga, Agustín Rodríguez y Vladimir Hernández. Y aunque aseguró que la salida no es segura en algunos casos, se espera que dichos futbolistas no estén en la plantilla para el año 2025.

Así mismo, el periodista confirmó que estos jugadores no son los únicos que vayan a salir de la plantilla, pues, seguramente, en un futuro cercano, las directivas confirmen a otros jugadores que no seguirán vistiendo la camiseta roja y blanca para la Liga BetPlay 2025-2. Mientras eso sucede, el equipo cardenal se prepara para enfrentar a Millonarios en la fecha 5 de los cuadrangulares e intentar salvar el honor que perdió en los anteriores partidos, poniendo en aprietos a su clásico rival, que tiene un pie en la final tras el empate agónico que logró en Medellín frente a Atlético Nacional.

No significa que sean los únicos en salir. Seguramente habrá más salidas que se confirmaran la siguiente semana. https://t.co/AKMNvv3N6l — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) December 3, 2024

