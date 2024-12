El nuevo formato de la Liga BetPlay para definir el paso a Libertadores; ser campeón no sería suficiente

.Publicidad.

La Liga BetPlay está en su fase final y, antes de conocer al campeón del Torneo Clausura 2024, ya se ha empezado a especular sobre algunos cambios para el formato de la Liga BetPlay del año 2025, específicamente en el ítem de los cupos a la Copa Libertadores. Como es sabido, al torneo más importante de Sudamérica se clasifican los 2 campeones del año, el campeón de la Copa Colombia y el mejor en la tabla de reclasificación. Y aunque no se quiere cambiar este punto, lo que sí se planea modificar es la manera cómo se reparten los puestos en fase previa y fase de grupos, y allí los campeones serían los más perjudicados.

Junior fue el mejor equipo colombiano en la edición de la Copa Libertadores 2023, llegando a la instancia de octavos de final. Foto: juniorclubsa

¿Cuál sería el nuevo formato de la Liga BetPlay para los cupos a la Copa Libertadores?

Según lo comentó Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, algunas fuentes cercanas al entorno de la Dimayor le confirmaron que en la última asamblea del año se quieren plantear algunas modificaciones al reglamento, sobre todo al método como se están obteniendo los cupos a la Copa Libertadores. En este momento, los dos campeones del año entran directamente a la fase de grupos, mientras que el campeón de Copa Colombia y el mejor de la reclasificación obtienen un puesto en las fases preliminares.

Con el cambio, se pretende que los campeones sean los mejores del año, y no solo los mejores de un semestre. La idea es que si un equipo campeón quiere estar en la fase de grupos, debe estar en lo más alto de la reclasificación anual, al menos entre los 3 mejores, y si no lo está, entonces tendría que empezar su aventura en la Copa Libertadores en las fases previas. Esto haría mucho más competitiva la liga colombiana, pues los equipos no solo pelearían por el título semestral, sino por obtener la mayor cantidad de puntos posibles durante todo el año, asegurando su presencia en la cita continental sin tener que disputar otros compromisos.

Al ser campeón de la Liga BetPlay 2024-1, Atlético Bucaramanga aseguró su cupo en la fase de grupos de la Libertadores 2025. Foto: bucaramangaoficial

Poniendo ejemplos específicos, Millonarios y Junior fueron los campeones del año 2023 y ambos entraron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, si la idea que se está planteando hubiese estado aprobada para dicho año, el tiburón habría tenido que empezar en la fase preliminar de la copa, pues en la reclasificación del año quedó en la sexta posición, con 74 puntos. Por su parte, el equipo embajador sí habría podido estar en fase de grupos, pues terminó como el segundo mejor del año, por detrás de Águilas Doradas. Es más, si vemos al campeón de 2024, Bucaramanga, no entraría a fase de grupos, pues está 4to en al reclasificación actual.

