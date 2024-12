El cantante cubano que acompañaría a Amparo Grisales y César Escola como nuevo jurado de Yo me llamo

.Publicidad.

Yo me llamo, es uno de los realities más populares de la televisión colombiana. Han pasado múltiples temporadas y el programa sigue siendo uno de los más queridos y vistos en el país. Su formato y los cambios que ha implementado Caracol, han caído muy bien entre el público. Aunque, para su nueva temporada, habrá grandes novedades que dejarán a todas impactados. La más importante de ellas, será la gran ausencia de Pipe Bueno, quien encantó con su papel como jurado de Yo me llamo. Aunque, se dice que el canal ya tendría, por fin, escogido al nuevo jurado de Yo me llamo.

Rey Ruiz, el cantante cubano escogido como nuevo jurado de Yo me llamo

La televisión pasa por un momento donde los chismes y rumores no cesan. Mucho se habla y se asegura respecto a cambios que habrá en los realities y Yo me llamo no ha sido la excepción. Como es bien sabido, Pipe Bueno tomó la decisión de enfocarse de lleno a su carrera musical. Esto quiere decir que su papel como jurado de Yo me llamo, quedó a un lado y puso en aprietos a Caracol Televisión. Volver a conseguir un artista que ocupara esa silla, no era tarea fácil, pero es algo que el canal debía solucionar. Primero se pensó que su reemplazo sería el actor Eduardo Pérez.

Esta idea surgió a raíz de su aparición en las primeras promos de la próxima temporada del reality. Sin embargo, por su trabajo en La reina del flow 3, se cree que su aparición debió haber sido solo un préstamo. Pero ahora, ha surgido el nombre de una figura muy reconocida, un cantante cubano muy querido. El encargado de revelar esto fue el periodista paisa Carlos Ochoa. Rara vez este personaje se equivoca, por lo que se podría dar por hecho su información. Según el paisa, Rey Ruiz sería el nuevo jurado de Yo me llamo que llegaría para suplir la ausencia de Pipe Bueno.

Una noticia que sorprende y que además es bastante inesperada. Seguramente, nadie tenía contemplado a este cantante como una de las opciones de Caracol Televisión. Por el momento, lo único que el canal ha adelantado, es la fecha de estreno. Según se dijo,

