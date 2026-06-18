- Seis congresistas costeños siguen destapando la alianza entre políticos y los paras de Mancuso en el Caribe

David Char, Julio Manzur, Salvador Arana, Álvaro Ashton, Trino Luna Correa y Zulema Jattin fueron aceptados en la JEP con la condicion de que aporten la verdad

No parecía fácil que congresistas involucrados con paramilitarismo aceptaran su responsabilidad y acudieran a la JEP a confesar sus delitos.

Uno de los primeros en presentarse a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas fue el barranquillero David Char, investigado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado –por su presunta relación con grupos paramilitares– y por la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Exsenador David Char Navas.

El nombre de Char apareció en el computador del paramilitar Edgar Ignacio Fierro -Don Antonio-, detenido en noviembre del 2006, uno de los hombres de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Apareció allí la información detallada de más de 600 asesinatos cometidos por los paramilitares del Bloque Norte y una lista de congresistas vinculados a ellos.

Allí estaba David Char mencionado. Hijo de Habid Char Abdala, exembajador en República Dominicana y sobrino de Fuad Char, quien dejó el espacio en el Congreso tras su retiro para asumir la embajada de Portugal, cargo en el que fue nombrado por el Presidente Álvaro Uribe Velez. Junto con su primo Arturo Char, hizo parte de una lista cerrada de Cambio Radical por voto preferente que encabezó Germán Vargas Lleras. Arturo salió con más de 60 mil votos, mientras que David llegó con la mitad.

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Intentó someterse a la justicia el 21 de agosto del 2018, pero la solicitud le fue negada por el endurecimiento de los requisitos para ingresar a la JEP.

Además, hubo una reconsideración posterior y la sección de apelación lo aceptó como respuesta al compromiso de Char de contribución a la verdad, la reparación y de garantías de no repetición. Dicha propuesta fue revisada por la Sala de definición y trasladada a la Procuraduría, que terminó avalándola en tanto aportara hechos no esclarecidos en la justicia ordinaria. David Char se encuentra en detención preventiva.

Un gran barón liberal del Atlántico acepta sus vínculos con los paramilitares

Durante décadas aseguró la construcción de un poder electoral que le aseguró su presencia en el Congreso durante siete legislaturas. Empezó como Representante a la Cámara en 1998 bajo el ala del Partido Liberal y del senador José Name Terán.

En 2002, se reeligió duplicando su votación inicial de 73 mil votos. Cuatro años después, se le abrió al clan de los Name y en el 2006 dio el salto al Senado donde se mantuvo hasta 2018. Un recorrido que desde comienzos del siglo XXI estuvo mediado por los paramilitares del Bloque Norte y la consolidación de su control territorial y político con las armas.

Los días 20 y 21 de febrero del 2025 pidió pista en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

Exsenador Álvaro Ashton.

Álvaro Ashton le confirmó a la JEP sus alianzas entre dirigentes políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública y estructuras paramilitares del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Edgar Ignacio Flórez Fierro, conocido como ‘Don Antonio’, y Carlos Mario García Ávila, reconocido como comandante político de esa estructura ilegal.

Reveló cómo dichos pactos económicos, políticos y electorales facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en el Atlántico y la región Caribe. No dudo en mencionar al exsenador conservador Efraín Cepeda, rival político suyo en la región. Lo señaló de haber aceptado alianzas para la redistribución de votos en Barranquilla y Soledad, Atlántico.

Además, vinculó también en su testimonio a David Char Navas y amplió la lista a Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, y Jorge Alberto Gerlein Echeverría, relacionándolos con las estructuras de Don Antonio.

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El nombre de Armando Benedetti apareció también en el escenario judicial. “Era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti […] en la Cámara”, relató el ex congresista Ashton.

Y aparecieron más nombres: el exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg y su jefe de planeación, José Pérez Orozco; David Name Terán (qepd); el exgobernador de Magdalena, Trino Luna; Neyla Alfredina Soto, conocida como ‘La Sombrerona’; exalcaldesa de Soledad; Rosa Stella Ibáñez y a su secretario de Educación, Alfredo Noya Zabaleta, implicados en desvío de recursos públicos; los ex congresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, vinculados todos, según Ashton en alianzas políticas con paramilitares.

El gobernador de Sucre, una pieza clave para el Bloque Montes de María de las AUC

Salvador Arana Sus, quien fue gobernador de Sucre (2001- 2003) y embajador de Colombia en Chile entre 2002 y 2004 en el gobierno de Alvaro Uribe, fue procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre).

Exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus

Carga además con los delitos de concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, y por peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley.

Arana reveló que su vínculo con los paramilitares inició a través del médico Willer Covo (q.e.p.d) quien a su vez en compañía de la doctora María Patricia Cano y Pedro Muleth, exaspirante a la alcaldía de Corozal, Sucre, y exgerente del Hospital de Soledad en Atlántico, formaron la IPS Santa Clara como una fuente de financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia.

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Según su declaración fue en la finca de William Salleg, propietario del periódico El Meridiano de Córdoba, donde se dieron las reuniones con el condenado ex senador Álvaro 'el Gordo' García y el exgobernador de Sucre Erik Morris en las que también participaron el paramilitar Edward Cobos, alias Diego Vecino.

Arana fue condenado en la justicia ordinaria a 40 años de cárcel. La JEP aceptó su sometimiento como agente de Estado y le concedió el beneficio de libertad transitoria y anticipada en mayo de 2023, debido a sus valiosos aportes extraordinarios a la verdad

El cacique conservador Julio Manzur y su alianza paramilitar para mandar en Córdoba

El exsenador Julio Manzur Abdala fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia, el 9 de septiembre de 2015, como presunto coautor responsable del delito de concierto para delinquir agravado por, supuestamente, concertarse para promover grupos armados ilegales de índole paramilitar que operaban en el departamento de Córdoba.

Exsenador Julio Manzur Abdala

En 2009, se vio forzado a renunciar a su curul de 30 años en el Congreso de la República y terminó condenado. Se sometió a la Justicia Especial y reconoció el apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas para llegar al Congreso en las elecciones del 2002 y también para atajar la llegada de Juan Manuel López Cabrales a la Gobernación del departamento, hecho que le costó ser acusado por la Corte.

La influyente congresista liberal que enterró su carrera política

También en Córdoba, en la zona de Lorica, la exsenadora Zulema Jattin reconoció haber hecho acuerdos con los paramilitares para mantener su poder político. Hija del cacique liberal Francisco Jattin y con una proyección política nacional, enterró su carrera por aliarse con el Bloque de Salvatore Mancuso y firmar el llamado Pacto del sindicato en el 2003 para apoyar candidaturas a las elecciones regionales y parlamentarias.

Exsenadora Zulema Jattin

Jattin se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y su sometimiento fue aceptado por el tribunal en septiembre de 2021, dada su condición de aportar verdad sobre el fenómeno de la parapolítica en el departamento de Córdoba.

Trino Luna, un gobernador que hizo del Magdalena un territorio paramilitar

Trino Luna ejerció como gobernador de Magdalena entre 2004 y 2007. Fue uno de los ejemplos de elecciones bajo presión de las armas que lo llevaron a ser candidato único. De ese modo logró, sin rival alguno, 240 mil votos. La Corte Suprema de Justicia lo juzga en tres procesos como presunto coautor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Exgobernador del Magdalena Trino Luna

Copó las instancias de poder en el departamento con especial presencia en la Universidad del Magdalena donde quiso cerrarle el camino, mediante mecanismos ilegales, a su contradictor Carlos Caicedo, quien sería luego alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena.

En 2007, Luna fue capturado y condenado por concierto para delinquir agravado, cuyos efectos se habrían extendido hasta incluso después de que dejó dicho cargo, según explicó el mismo Luna Correa ante la JEP. Se acogió a la jurisdicción especial y aceptó el sometimiento voluntario en julio del 2022

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