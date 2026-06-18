- ¿Cómo se va a mover el voto de opinión en la segunda vuelta presidencial?

Profesora de la Universidad de los Andes, la politóloga Sandra Borda se la jugo para llegar al Senado dentro de la lista del Nuevo Liberalismo cuando los hermanos Galán lograron recuperar la personería jurídica. El experimento con figuras de opinión, como Sandra Borda no salió, pero este resultó clave para enriquecer el análisis sobre lo que está pasando en la elección presidencial de este 21 de junio en Colombia, en la que los grandes ausentes son los partidos políticos y el voto de opinión va a ser definitivo.

Lea también: Qué pasó con la Ola Verde, la propuesta política que inspiró Mockus a la que muchos le tuvieron fe

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, la analista explica como, en estos momentos, a pocos días de las presidenciales entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se va a mover el voto de opinión, que puede ser fundamental para los candidatos que disputan la carrera por llegar a la Casa de Nariño.

Juan Manuel Ospina: ¿Cómo ve Sandra Borda la actual crisis de los partidos políticos?

Sandra Borda: Si uno mira las votaciones al Congreso rápidamente se da cuenta que la crisis de los partidos políticos en ese escenario particular no es tal y que los partidos en esa suerte de arreglos por los que están pasando y estoy pensando particularmente en la coalición del pacto histórico que es tal vez la más reciente pero el resto de partidos está logrando un acomodamiento y una apuesta en escena en el Congreso que a juzgar solamente por esa elección no estamos en un problema tan grande porque cada cual, inclusive los viejos: los conservadores, los liberales logran bancadas importantes que van a ser fundamentales para lo que sea que pase después del 7 de agosto de este año.

Entonces ese es un diagnóstico distinto al diagnóstico que tenemos que estar haciendo cuando miramos lo que está sucediendo con las elecciones presidenciales porque ciertamente en las elecciones presidenciales si hay un ímpetu antipartidos políticos y antiestablecimiento que no podemos ignorar, la misma candidatura de Abelardo de la Espriella es una manifestación profundísima de eso, es también una puesta en escena, porque todos sabemos que detrás de Abelardo de la Espriella hay partes del establecimiento político colombiano los mismos clanes políticos de los Char y demás en el Caribe colombiano que son clanes políticos de toda la vida están detrás de esa candidatura y el muy hábilmente, digamos, ha dicho bueno no se me suban a la tarima, no tengo necesidad de salir rodeado de todos los jefes de los partidos políticos así sepa que me están apoyando y claro todos esos partidos políticos que apoyaron a Paloma Valencia cuando Paloma Valencia se suben a la candidatura de Abelardo de la Espriella. El candidato realmente del establecimiento de los partidos políticos es Abelardo de la Espriella a pesar de que él trate de presentarse como un outsider.

Vea aquí la conversación completa:

Anuncios.

Anuncios..