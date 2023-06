.Publicidad.

Shakira, es un icono para el mundo entero, su rostro es conocido en todos los continentes y más ahora que está en el punto más alto de su carrera. Tras su sonado divorcio con Piqué, la cantante lanzó una serie de éxitos que fueron trending en diferentes países, ganó un premio a ‘mujer del año’ y fue relacionada con diferentes hombres de la farandula internacional. Por este cúmulo de razones, la barranquillera es una figura de interés en la actualidad y se mantiene. No obstante, nadie conoce a las hermanas de Shakira.

La artista colombiana, es hija de William Mebarak Chadid, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia. En la actualidad se encuentra delicado de salud y ha sido Shakira una de las personas que más lo ha cuidado y ha estado con él en su proceso de recuperación.

Quienes son las hermanas de Shakira

La famosa barranquillera no es hija única, pues tiene tres hermanas, los Mebarak conforman una gran familia. Las mujeres son Shakira, Patricia, Lucila y Ana.

Sobre Patricia se sabe que vive en Valencia. España, en una población de nombre Abal. Desempeñando una noble labor como maestra de niños con discapacidad cognitiva. Tiene una hermosa familia junto a un hombre que sería taxista y un hijo adolecente. Están establecidos en el país europeo hace mucho tiempo.

Mientras que Lucila, trabaja en el sector de la salud, se convirtió en neurocirujana. Ha estado en España y también en su ciudad natal Barranquilla. Trabaja actualmente en la Clínica Internacional La Misericordia como especialista en tumores de médula. La mujer es toda una eminencia en el tema y constantemente da charlas donde imparte su conocimiento.

No obstante, Ana, es la hermana que no se ha mostrado al ojo público, pues no sólo no ha asistido a ninguna entrevista ni ha hablado de su hermana. Tampoco se conoce a qué se dedica en la actualidad.

