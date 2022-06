Se acabaron los Nairo, Chavitos y Supermanes: el ciclismo colombiano se está muriendo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

En el próximo Tour de Francia sólo participarán 3 colombianos. Es la cifra más baja en una década. No voy a hablar acá de los dorados ochenta, cuando con dos equipos de acá, más de 20 escarabajos se tomaron las carreteras galas. No, eso sería desproporcionado. La última vez que se intentó crear un conjunto nacional, el Team Colombia, eso salió mal. Con escándalo de corrupción de la Federación y maltrato a los ciclistas por parte del italiano que trajeron a formar a nuestros deportistas, Sergio Corti, incluido en el paquete. No, voy a hablar del año pasado donde teníamos seis pedalistas. Se bajó la participación en un cincuenta por ciento. De ellos, en este 2022, ninguno tiene opciones reales de podio. Nairo vive, desde el 2018, un pronunciado declive y con un equipo de segunda, como el Arkea, buscará un triunfo de etapa. Rigo a sus 36 años ya está al final de su carrera y también buscará, si acaso, meterse entre los 10 primeros. La dura caída en la Vuelta a España del 2020. Daniel Felipe Martínez, a sus 26 años, es la tercera carta del Ineos y el desgaste que sufrirá en las primeras semanas trabajando para los dos créditos ingleses, Geraint Thomas y Adan Yates, le terminará pasando factura. Lo peor es que no hay recambio.

En el último Giro sub-23 el mejor colombiano estuvo ubicado en el puesto 29. El año pasado ninguno de nuestros muchachos alcanzó el Top 10 del Tour de L’Avenir, la competencia para jóvenes más importante del mundo. De los nuevos prospectos, ya compitiendo en el World Tour, menores de 25 años, Iván Ramiro Sosa desaprovechó una gran oportunidad de destacarse en el Giro de este año y probablemente el Movistar no le renueve el contrato, Sergio Higuita, aunque fue subcampeón de la Vuelta a Suiza –en parte porque la mitad de competidores se retiraron del evento por covid- sigue siendo un interrogante y difícilmente pueda ganarse una de las tres grandes, Santiago Buitrago, ganador de etapa del Giro y puesto 12 a pesar de que trabajó para el líder de la escuadra del Bahréin, Mikel Landa, tuvo una extraordinaria carrera, pero no va bien en el plano y el hecho de no haber entrenado lo suficiente en pista hace bastante improbable que lo veamos subiendo a lo más alto alguna vez en España, Italia o Francia.

Para terminar este calvario Egan Bernal sufrió un accidente a finales de enero que estuvo a punto de matarlo. Si bien su recuperación ha sido extraordinariamente rápida sigue siendo un interrogante si va a volver a su nivel. Igual estando en un 100% no tiene como ganarle una carrera a Tadej Pogacar, el joven extraterrestre que mandará como un dictador el ciclismo mundial en los próximos 10 años.

Por culpa de una Federación de Ciclismo manejada por burócratas incompetentes no se está creando afición. La Vuelta a Colombia sigue siendo ganada por señores mayores de 40 años como Oscar Sevilla que se vinieron a vivir acá por la ausencia de controles antidoping. Acá se compite con doping hasta en las cejas, y, sólo en Boyacá, Antioquia, y algunas partes de Santander y Cundinamarca, despierta alguna atención cuando la caravana multicolor pasa por la carretera. No hay entrenamiento a consciencia, ni se programan las competencias pensando en que los ciclistas puedan dar el paso a Europa y competir ahí a gran nivel. Faltan pruebas a cronómetro. En la última vuelta a la juventud de las 9 etapas 7 terminaban en alto. No hay cronos reales, cronos planas y largas como las que se corren en las carreteras europeas. Es una fábrica de escarabajos. Se le está dando la espalda al ciclismo que se corre por estos días, en donde, con las velocidades que se manejan, es imposible atacar. En el Giro de Italia pasado solo se realizaron dos ataques, uno de Carapaz en la etapa 9 y otro del campeón Jai Hindley, de resto todo se midió no en sensaciones, como antes, sino en lo que marcaba el potenciómetro de la bicicleta.

El panorama es sombrío. Esteban Chávez, sino fue llevado por el Education First al Tour es porque no está, como no viene estando desde el 2018, último año en el que Superman López, la eterna decepción del ciclismo colombiano, se subió al podio de una vuelta de tres semanas. Miguel Ángel viene aquejado de una lesión en el coxis y después de haberse bajado de la bicicleta en la Vuelta a España del año pasado, todo por no hacerle caso a las órdenes de su técnico, Eusebio Unzue, evidenció los graves problemas de mentalidad que le impidieron que diera todo el potencial que parecía tener.

Se nos acabó el ciclismo, la camada gloriosa murió este año. ¿Volverán a pasar treinta años para volver a ver campeón a un colombiano de una gran vuelta?