Salario mínimo, reformas del cambio y negociación estatal

Salario mínimo



El incremento del salario mínimo equivalente a un 11 % para el 2025 es un logro de los trabajadores y del gobierno del cambio que preside Gustavo Petro.



Hubo un incremento de $123.500 pesos en la asignación mensual del salario mínimo y de $38.000 en el auxilio de transporte.



Incrementar los salarios de los trabajadores es un factor de reactivación económica en la medida en que al disponer de mayores ingresos los trabajadores, pueden demandar mayor cantidad de bienes y servicios y por tal motivo demandar mayor consumo y por consiguiente mayor producción y empleo.



Este aspecto está en contravía de la regresiva e irracional teoría de la tecnocracia neoliberal y el gran empresariado, que incluso, en su infinita mezquindad frente al trabajo llevan a circunstancias de recesión y de constreñimiento de la economía, al señalar que la única forma de generar empleo y disminuir la informalidad es reduciendo los costos laborales. 35 años llevan cacareando la misma tesis controvertida absolutamente por los hechos, por la realidad, los datos empíricos e inclusive de teorías económicas que han significado premios Nobel en economía, como el del señor David Card de Estados Unidos en el año 2021.

En este año, igual que en los dos años anteriores, los incrementos han estado por encima de la inflación. Han atendido el tema de la productividad laboral y no la productividad total de los factores de la tecnocracia neoliberal y adicionalmente han venido restaurando el poder adquisitivo del salario para estos trabajadores con los cuales los gobiernos neoliberales y empresariales castigaron severamente al no reconocerles sus esfuerzos en el trabajo.



Reformas sociales del cambio

Superadas las dificultades en el Congreso por parte de la ley pensional y del sistema general de participaciones, dos reformas sociales de un amplísimo calado social, que recupera derechos tanto en materia de pensiones, como de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, se viene para ellas las demandas de la extrema derecha del uribismo y de gran empresariado, quienes sostienen que son inconvenientes para el país. ¿Cuándo será conveniente para la extrema derecha y el empresariado la inversión social?



Solicitaremos de la Corte Constitucional fallos a favor de dichas reformas, y que se realicen audiencias públicas en dicha corte, para entender la conveniencia y la necesidad para el país de dichas reformas, no para los privilegiados de siempre, sino para la inmensa mayoría de la población colombiana.



Quedan por aprobar la ley de jurisdicción agraria en las plenarias de la Cámara y el Senado; a la reforma a la salud y a la reforma laboral les espera el trámite más engorroso y espinoso en la Comisión Séptima del Senado. En especial por el antecedente de que dicha comisión ya hundió en el mes abril en tercer debate la anterior reforma a la salud.



Todas estas reformas tienen una situación muy difícil para su aprobación, y es que ya estamos en plena campaña electoral para el 2026. Los poderes del establecimiento neoliberal, de la extrema derecha del uribismo y el gran empresariado, están a fondo decididos a buscar la mayor ingobernabilidad de la presidencia de Gustavo Petro con el propósito de que vaya quedando según ellos, la presunta opinión de que este gobierno no ha servido para nada.



Esto explica, de una parte, lo que sucedió en el año inmediatamente anterior en el tema de la discusión del salario mínimo donde la bancada empresarial no quiso presentar propuestas en la Comisión Nacional de Concertación y adicionalmente de cuestionar por primera vez de que se tenga memoria en dicha comisión, los datos que la institucionalidad, en esta oportunidad del Dane, ha dado sobre la productividad y de otra parte, al regocijo promovido por ellos de que se no se aprobara ni la ley de presupuesto, ni la ley de financiamiento, con las cuales el gobierno quiso recomponer las cargas del estado para atender la inversión social e incluso mecanismos que irían a mejorar la situación de las mipymes, de las micro y pequeñas empresas para de tener una tasa de renta menor que las demás empresas. Decisiones irracionales, que solamente están en el punto de oponerse radicalmente a todo lo que hace este gobierno y repito no poder presentar "ningún resultado positivo" para la población colombiana, es decir, para que según la narrativa de ellos, que el gobierno del cambio no hizo ningún cambio, claro, ellos se opusieron a todos.



Negociación estatal



Hasta el día 31 de marzo los empleados públicos tanto del orden nacional como sectorial y territorial, se preparan a presentar al estado los respectivos pliegos de peticiones para esta negociación de carácter multinivel.



Esta negociación se realiza cada dos años.



En esta oportunidad la negociación con el gobierno tiene dos dificultades mayúsculas.



La primera, una serie de incumplimientos de parte de los gobiernos nacional y territoriales, en especial en los temas de ampliación de la planta de personal eliminando las personas en OPS, bonificaciones, reestructuraciones con ajustes salariales y permisos sindicales.



La segunda es el apretón presupuestal y fiscal en que se encuentra, especialmente el gobierno nacional.



Ambas situaciones crearán un clima tenso en la negociación.



Tanto para la aprobación de las reformas sociales del cambio en el Congreso, como para que el gobierno atienda los pliegos de los empleados estatales, se requerirá de la mayor unidad y movilización, de una parte, de los sectores sociales y políticos que reconocen en dichas reformas avances en derechos y justicia social, y de otra, de los empleados públicos y sus organizaciones y dirigentes sindicales.



Posdata: muy bien por el presidente Gustavo Petro de no romper relaciones con Venezuela y de rechazar la locura del señor Álvaro Uribe Vélez de una intervención militar en el territorio de nuestros hermanos y vecinos.

