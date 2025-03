La calle y la consulta popular por las reformas sociales

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Frente al hundimiento de la reforma laboral por la Comisión Séptima del Senado, hubo una respuesta contundente de la población a lo largo y ancho del país el pasado 18 de marzo, donde además de reafirmarse la lucha por la reformas sociales, se rechazó la decisión de dichos senadores que de esa manera atendían los intereses y el querer de quienes históricamente les han financiado sus campañas electorales.



La movilización se desarrolló en por lo menos 300 municipios, en carreteras, parques, calles y plazas.



Ello demuestra la disposición de la población por dicha reformas sociales, pues fueron las banderas enarboladas en el estallido social del 2021 y puestas en términos de proyecto de ley para recuperar derechos por el gobierno del cambio.



La reforma a la salud pareciese va a sufrir el mismo destino, su hundimiento, pues es la misma Comisión Séptima del Senado la que entrará a debatir el tercer debate de dicha reforma que ya superó los dos primeros debates en la Cámara.



Esta reforma en su versión primera ya fue hundida en abril del año pasado por esta misma Comisión Séptima.



La ley pensional hace tránsito en la Corte Constitucional con múltiples demandas y ya se conoce de una ponencia negativa del magistrado Jorge Enrique Ibáñez atendiendo la demanda de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático.



Frente a esta suerte, las diversas organizaciones sociales que integran la asamblea nacional popular, tales como el Comando Nacional Unitario donde están las centrales obreras y los pensionados y la Coordinadora Nacional por el Cambio, han anunciado nuevas movilizaciones sociales frente a estas pretensiones de los intereses oligárquicos y del gran capital financiero y el gran empresariado.



El gobierno del presidente Petro ha señalado que frente a este bloqueo institucional van a presentar una consulta popular donde el constituyente primario será consultado por si estaría de acuerdo con la reformas sociales y por tal motivo le ordene al congreso de la república aprobarlas.



Serán varias preguntas que deberán ser respondidas con un sí o un no. Y para qué sea válida deben participar al menos 13.600.000 colombianos y para quedar aprobadas deben decir sí 7 millones.



El Senado de la República una vez reciba las preguntas del gobierno tendrá hasta máximo un mes para aprobar la consulta y en los cuatro meses siguientes deberá realizarse.



Será una amplia y enconada disputa política entre los sectores populares por defender sus reformas sociales, frente a la casta oligárquica y el gran empresariado que quieren mantener a toda costa sus privilegios.



Para desarrollar esta campaña política por el sí en la consulta popular, las diferentes organizaciones sociales, populares y políticas democráticas, vienen adelantando comités de impulso por el sí en la consulta popular.



Será entonces una combinación de movilización social y popular en las calles y de socialización y pedagogía sobre la reformas sociales, de quiénes, de una par se oponen a ellas para defender sus particulares intereses oligárquicos y mucha organización de todos los sectores que invitan a votar por el 100 la consulta popular.



Las movilizaciones callejeras estarán determinadas en el tiempo, por el tránsito de las reformas en el Congreso y por la audiencia pública que deberá convocar la corte constitucional sobre la ley pensional.

Por lo pronto ya se habla de al menos dos movilizaciones una en abril y otra en mayo.



La del 9 de abril para conmemorar el día de las víctimas del conflicto armado y la violencia para que haya verdad justicia y reparación y no repetición.



La del 1° de Mayo día internacional de los trabajadores y trabajadoras del mundo, será la oportunidad para desplegar una extraordinaria, vigorosa y masiva movilización social y popular a la cual se vincule todo el movimiento cultural democrático de Colombia, de tal manera que retumbe nuestro país que verdaderamente la población en su conjunto quiere la reformas sociales del cambio y de esta manera rechazar los mezquinos intereses oligárquicos del Gran empresariado y el capital financiero.



Que en esta movilización del 1° de Mayo, toda la expresión cultural de todas las regiones se haga visible a lo largo y ancho del país.

Que en pasto se pueda revivir el carnaval de negros y blancos el primero de mayo.

Que en Barranquilla nuevamente llegue el carnaval a expresarse primero de mayo. Y de igual manera en todas las regiones.



Que la calle y la consulta sirva para elevar el nivel político de la población que permita no dejarse engañar por la propaganda sesgada y mentirosa de los grandes medios de comunicación.



Posdata: el 31 de marzo hay movilización social en todo el país para radicar los pliegos de peticiones de los empleados públicos. En Bogotá se iniciará a las 10 am desde la Jiménez con séptima hasta la presidencia de la república.

