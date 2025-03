Las reformas sociales son producto del estallido social

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El fuerte pulso político sobre la reformas sociales muy pronto empezará, en sendos tercer debate, primero, la discusión de la reforma laboral y posteriormente la reforma a la salud

Colombia tiene el deshonroso título de estar entre los tres primeros lugares del nivel de desigualdad en el planeta.



Estas desigualdades son el producto histórico de una nación gobernada por las élites oligárquicas, que siempre han defendido sus privilegios y que se han agudizado en el período neoliberal de los últimos 33 años, los que precedieron la llegada a este gobierno del cambio.



En estos 33 años de gobierno neoliberales y proempresariales se llenó de mayores privilegios al gran capital financiero, a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, mediante las privatizaciones, las grandes contrataciones de grandes infraestructuras y la reducción significativa de los derechos de la ciudadanía y muy especialmente de los derechos laborales.



Frente a estas grandes desigualdades que tiene nuestra sociedad, se levantó una creciente inconformidad social y política que se expresó en el estallido social del 2019 y el 2021 y que permitió que quién levantó sus banderas fuera respaldado para ser el primer presidente en Colombia de carácter popular, rompiendo una tradición oligárquica.



Y esas banderas son las que están contenidas en la reformas sociales del cambio. Cambio que no se agota en ellas, pero que son un paso en la dirección de recuperar derechos y que están en correspondencia directa con la correlación de fuerzas que tiene el actual gobierno en el estado.



Esas reformas hoy se debaten entre la aprobación o el hundimiento.



Así en la Corte Constitucional hay un fuerte pulso político dentro de los 9 de sus magistrados para definir la suerte de la ley pensional, la ley 2381 del año 2024. El antecedente de la Corte Constitucional frente a las reformas y las acciones de este gobierno son desfavorables, lo cual pesará para el resultado final frente a la reforma pensional.



Dicha corte tumbó el pago de las regalías por parte de las grandes corporaciones mineras y de hidrocarburos, la emergencia en la guajira, los contratos de obras públicas en vías terciarias para las comunidades, el interés cero para los créditos de 77,000 estudiantes que están pagando ya sus créditos, entre otras, que han sido propuestas por el gobierno para la inversión económica y social en el país. Es decir, sus decisiones han estado al lado de los oligarcas de siempre.



Y el fuerte pulso político sobre la reformas sociales también está hoy en la Comisión Séptima del Senado que muy pronto empezará, en sendos tercer debate, primero, la discusión de la reforma laboral y posteriormente la reforma a la salud.



Estos 14 senadores de dicha comisión en el pasado mes de abril hundieron la primera reforma a la salud por una votación de 9 a 5.



En pocos días iniciarán el debate de la reforma laboral para lo cual han hecho siete audiencias públicas donde se ha debatido dicha reforma. El rancio y abolengo espíritu oligárquico y empresarial atacando la reforma, diciendo mediante el engaño, que será fuente de desempleo e informalidad, posición por lo demás oportunista, puesto que en los últimos 33 años de sus gobiernos no hicieron nada frente a ello, sino que bajo el sofisma de que reduciendo costos laborales se resolvían esas situaciones, terminaron siendo develadas como un profundo engaño puesto que lo único que sirvió fue para acumular mayores privilegios y por tal motivo determinar mayor desigualdad en Colombia.



En este momento se debaten tres ponencias en la laboral, una positiva presentada por el gobierno y acompañadamagidtr por los senadores del Pacto Histórico, otra alternativa presentada por la Alianza Verde y otra negativa presentada por el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Liberal.



Serán entonces las senadoras del partido de la U, de Colombia Justa y Libre, del partido Mira y de ASI, las que definirán, si se recuperan o no los derechos para los trabajadores que le fueron quitados en la ley 50 del 90 y en la ley 789 del 2002, leyes promovidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Este pulso político por estas tres reformas se resolverá de aquí al 20 de junio.



Las fuerzas políticas y sociales que respaldan la recuperación de derechos, tienen el gran desafío de buscar, mediante la movilización social, especialmente en las calles, una situación política tal que logre conjurar las pretensiones de la extrema derecha del uribismo y de hundir las reformas.



Está en el horizonte como un elemento adicional para esas definiciones políticas, las campañas electorales del 2026 tanto de Senado Cámara, como de Presidencia de la República

Todos aquellos senadores que con su voto hundan las reformas, sin lugar a dudas contarán con el castigo electoral de la ciudadanía y del pueblo. Y por el contrario quienes con su voto amplían los derechos de la ciudadanía y del pueblo, aprobando las reformas, contarán con su generoso acompañamiento.



Pero adicionalmente, más allá del tema estrictamente electoral, quedará en la retina de la ciudadanía, quiénes contribuyen con la atención de derechos y el progreso y quiénes, definitivamente, persiguen única y exclusivamente los privilegios de los grandes privilegiados de Colombia. Y más temprano que tarde el pueblo se expresará, ante un posible hundimiento, mediante fórmulas similares o incluso de mayor contenido que el estallido social.



Avanzando en la recuperación de derechos de la reformas sociales del cambio podemos estar conjurando la sed de venganza de la extrema derecha del uribismo en el 2026.



Es la lucha y la disputa entre la paz y la vida de los sectores democráticos y la guerra y la muerte de la extrema derecha fascista.



Posdata: excelente movilización de las mujeres el pasado 8 de marzo. Preparemos y participemos de la movilización social del 9 de abril día las víctimas y del 1° de ayo día internacional de los trabajadores y trabajadoras del mundo.

