Rueda, no se meta más mentiras: James en una pierna es mejor que cualquiera de la selección

.Publicidad.

Hace casi un año la Selección Colombia se llevó una de las goleadas más dolorosas y humillantes de toda su historia. El 6-1 contra Ecuador fue un dolor para todos los que vieron ese partido. Una defensa rota que le llegaban por dentro y por fuera, un mediocampo de adorno y unos delanteros sin opciones de nada se vieron en aquella tarde donde Carlos Queiroz terminó sentenciado.

Se fue él, llegó Rueda y aunque ya la selección está en puestos de clasificación, la falta de creatividad y contundencia se mantienen. El técnico vallecaucano siempre ha preferido a lo lo largo de su carrera tener jugadores de banda en lugar de creativos, y en esta ocasión no sería la excepción. Se cansó de llamar jugadores que pueden ser rápidos por banda como Díaz, Sinisterra, Martínez y Candelo mientras que solo había un solo jugador creativo: Juan Fernando Quintero.

-Publicidad.-

No es que Lucho Díaz y compañía no merezcan convocatoria, pero el técnico debería hacer una convocatoria más equilibrada teniendo en cuenta que Juanfer tampoco garantiza jugar los 90 minutos. Él no destacó mucho en cancha, pero es que sin su presencia es aún más difícil acercarse al área rival.

Todos saben quien hace falta, ¿cierto? El jugador que muchos dicen que está acabado es el único que tiene la capacidad de manejar futbolísticamente a la selección: James Rodríguez. Apenas empiece a jugar en Catar y sume 2/3 partidos, debe ser convocado por Rueda porque seamos honestos: hasta sin ritmo de juego y en una pierna es mejor que muchos que estuvieron en Barranquilla. Por el bien de la selección, ojalá empiece a acumular minutos y Rueda lo tenga en cuenta, porque hasta con Falcao en buena forma, con él sería la cereza del pastel para tener un equipo competitivo.

Publicidad.