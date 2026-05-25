- Roy Barreras tiro la toalla y aunque no se retiró pidió votar Cepeda

No fue invitado por el candidato del Pacto y tiene que seguir hasta la primera vuelta, pero sabe que su campaña náufrago y no quiere dejar perder los voticos

El candidato presidencial Roy Barreras por el partido La Fuerza, anunció entre líneas que se adhiere a la campaña de Iván Cepeda por debajo de la mesa sin que lo hayan invitado y como lo había mencionado oportunamente desde este mediohttps://www.las2orillas.co/quienes-movieron-los-hilos-para-llevar-a-luis-gilberto-murillo-a-sumarse-a-la-campana-de-cepeda/.

El exembajador hizo el anuncio desde la Plaza Nuñez del Congreso de la República en la que acompañado de su equipo de trabajo entre ellos su candidata vicepresidencial Martha Lucía Zamora dejó en libertad a su militancia para votar en primera vuelta y aseguró que después del 31 de mayo apoyará al candidato oficialista sin que eso signifique un acuerdo entre las partes.

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Barreras de acuerdo con fuentes al interior de esa campaña, este no renunció directamente a su candidatura porque la normativa lo obliga a inscribirse a la primera vuelta presidencial, (Ley 1475 de 2011 en su artículo 7) porque de lo contrario deberá asumir los costos de los gastos en que incurrió el Estado y que serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Faltando pocos días para la primera vuelta presidencial le hablé al país, por mi responsabilidad con Colombia y con el avance de las justas causas progresistas.



Te invito a ver la intervención completa en mi canal de YouTube. ➡️ https://t.co/A31ZnbXQj9 pic.twitter.com/B49zH9YjHj — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 25, 2026

El mensaje directo de Roy a la campaña de Cepeda

En medio de la comunicación que compartió con los medios, Roy Barreras, aún candidato en el papel, pero no en la práctica, dijo a sus electores que sus voto debe ser “útil y progresista” y resaltó que se debe impedir que gane “la extrema derecha”.

Barreras, envió varios mensajes a la campaña de Cepeda, entre ellos la necesidad de que se abran al diálogo para que según Barreras “el centro político, indispensable para ganar, pueda llegar a esa campaña”.

En la línea del voto útil, Barreras también hizo un llamado a los votantes de Sergio Fajarado y Claudia López para que apoyen a Cepeda. En una clara alusión por llevarle votos a la campaña del Pacto Histórico y tener aceptación en esas filas para la segunda vuelta.

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Barreras fue más allá e hizo mención a los votantes del centro que están con Paloma para que aterricen donde Iván Cepeda “y así evitar que Colombia caiga en un abismo con la llegada de la extrema derecha”.

Roy Barreras, también anotó que para que el centro pueda llegar a la campaña de Cepeda, esta debe dejar clara sus posturas sobre la convocatoria a la constituyente, la seguridad ciudadana y reformas que no han tenido acogida entre los colombianos.

El exembajador le recordó a Cepeda que no se queden en el triunfalismo, “porque la derecha está duplicando sus esfuerzos” para llegar Casa de Nariño. Resaltó que aunque Cepeda es el primero en todas las encuestas: “el triunfalismo y el negacionismo no son buenos en esta hora, lo que hay que hacer es trabajar el doble para evitar un retorno a la extrema derecha violenta”.

Caicedo, otra adhesión que si llega de frente

El hasta hoy candidato presidencial Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena anunció su adhesión a la campaña de Iván Cepeda.

La noticia se dio a conocer desde Barranquilla, y que desde Las Dos Orillas ya habíamos anticipado de los acercamientos entre ambas campañas en busca de recoger el voto caribe en el que hay una gran disputa entre los dos punteros (Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda).

Caicedo se había distanciado del petrismo, por la falta de apoyo político a la campaña de Caicedo por parte de su líder natural y actual presidente Gustavo Petro.

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