El clan familiar de Roy Barreras: tres esposas y cinco hijos bien ubicados

Aunque un animal político como Roy Barreras ha sido prolífico con las mujeres, tres matrimonios, cinco hijos, un nieto y una veintena de poemas. Su última relación de pareja formal la concluyó en junio de 2021 firmando su divorcio con la abogada Gloria Elena Arizabaleta en una notaría de Cali, sin embargo, la pasión por la política y lo público, los animó a estar juntos siguió viva.

Con Roy Alejandro, el primogénito tiene la complicidad de la política. Arrancó en el poder local cuando en el 2012 llegó al Concejo de Cali en las listas del Partido del U, liderado por Dilian Francisca Toro, gran aliada de Roy en el Valle del Cauca. Enrutado en la política ésta lo nombró director de Planeación cuando llegó a la Gobernación, cargo que repitió con en el 2019 con Jorge Iván Ospina. Su sueño mayor es ser alcalde de Cali, pero su papá con el poder acumulado por el triunfo de Gustavo Petro lo empujó para que fuera representante de Colombia en el BID en Washington. Y lo consiguió, incluso por encima de los reparos técnicos que pudo tener el ministro de hacienda José Antonio Ocampo, de quien depende este cargo directamente. Viajó a regañadientes.

En octubre de 2022 Roy Alejandro aterrizó en el BID en Washington. Sin acomodo aún, viaja cada vez que puede a Colombia y no dudó en estar al lado de su papá en el lanzamiento de su nuevo partido, que seguramente él heredará, la Fuerza de la Paz. Buscando acomodo de su hijo en Washington, el poderoso presidente del senado logró colocar a su nuera Lorena Sofía Velasco, y sin hablar inglés, fue nombrada asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio en la capital norteamericana. El apartamento en Normandía, al oeste de la ciudad, quedó abierto y es donde el senador pernocta en sus visitas, que serán cada vez más escasas a Cali desde que vendió su casa en el condominio de Arroyohondo, en la vía Cali-Yumbo.

Sus esposas también han tenido juego político. Después de su matrimonio con Sandra Elizabeth Cortés Rocha, Roy Barreras se dio una segunda oportunidad con María Paula Martínez Pérez; separados hace doce años, tuvieron dos hijos: Lorenzo y Simón. Aunque es diseñadora gráfica y no tenía experiencia en carrera diplomática, trabaja en la Cancillería. Como ocurre con sus exesposas, Roy no las desampara y consiguió que el canciller Álvaro Leyva nombrara a María Paula Martínez cónsul de primera en el Consulado de Barcelona.

La tercera es la vencida. Roy Barreras se casó con la abogada Gloria Elena Arizabaleta, proveniente de una familia política caleña; su tía es la exsenadora liberal María Teresa, una pionera en las luchas feministas, luchadora por el voto de la mujer, abrió un camino que tanto su sobrina como su hijo Daniel García Arizabaleta siguieron, el de este último truncado, a pesar de ser uno de los alfiles del expresidente Álvaro Uribe, por el escándalo de Odebrecht.

No tuvieron hijos, pero han hecho un equipo que se mantiene por encima de su divorcio. En el 2013 Gloria Elena Arizabaleta fue nombrada subdirectora de Caprecom, el fortín de Roy, pero se descubrió que Barrera tendría 16 estratégicas cuotas políticas en la EPS y habría influenciado el nombramiento de altos funcionarios de Caprecom entre ellos el de su entonces esposa. Tras el escándalo, Arizabaleta salió de Caprecom, pero aterrizó en la Fiscalía, gracias a la llegada de Francisco Barbosa, fue nombrada directora Nacional de apoyo de investigación en Bogotá.

Hasta el momento ha sido la única de las esposas de Roy Barreras que ha siguió sus pasos en política. En las pasadas legislativas logró que Petro le diera un reglón en la lista cerrada del Pacto Histórico. Al igual que Roy fue avalada por el partido A.D.A., pero desde hace el año pasado decidieron armar rancho aparte y hacer un partido propio: La Fuerza de la Paz, del que Roy Barreras es presidente y Gloria Elena Arizabaleta era la vicepresidenta hasta hace unos días cuando renunció 24 horas después de que hicieran el lanzamiento de su nueva apuesta política.

Pero si hay alguien en quien confía Roy Barreras, ese es Jorge Francisco Barreras, o Paco como lo llama cariñosamente. Es uno de los tres hijos que tuvo con su amor juvenil, la también médica Sandra Elizabeth Cortés Rocha, de quien se separó hace 25 años. Roy y Paco son polos opuestos, su hijo es vegano y es un apasionado por los números. Después de graduarse como economista de la Universidad de Los Andes, se ganó una medalla de bronce en las Olimpiadas Matemáticas. Hasta en política se han mantenido en orillas distintas, por ejemplo, en el 2018 mientras Paco seguía de cerca al candidato presidencial Sergio Fajardo y se llegó a calificar como un farjadista pura sangre, su papá apoyaba al curtido Germán Vargas Lleras.

En el 2017 después de trabajar durante dos años como investigador en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en la Universidad de Los Andes donde estuvo detrás de un proyecto que detectaba lavado de dinero en Estados Unidos, Paco se ganó una beca para hacer un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Pennsylvania. Desde entonces nunca volvió a Colombia. Se casó con gringa. Cuando los visitó en Filadelfia, le revelaron que practicaban el poliamor y tenían una relación abierta. Roy Barreras quien ha tenido varias relaciones todas duraderas, se sorprendió, pero como el papá alcahueta que siempre ha sido, aceptó el moderno estilo de vida de su hijo.

Paula es la única mujer entre sus cinco hijos. Tampoco escogió el camino de la política, y solo le copió a su papá la idea de estudiar medicina en Universidad de Los Andes donde se gradó con honores Cum Laude. El 29 de diciembre de 2018 se casó con el bogotano Iván Alejandro Solano a quien por casualidad conoció en Johns Hopkins University en Baltimore, Estados Unidos cuando aterrizó como investigadora neuro inmunóloga.

Desde ahí Paula le puso el pecho a la pandemia y aunque terminó infectada, catorce días después de superar el coronavirus decidió donar su plasma para “prestar” sus anticuerpos a pacientes en estado crítico. Una de las muchas decisiones que su papá le ha ayudado a tomar.

Lorenzo tiene 19 años y Simón 14 años, también se fueron del país y hoy viven en Estados Unidos. A diferencia de sus hermanos mayores, se han dedicado a las artes. Desde que estaba en bachillerato, Lorenzo empezó a estudiar música en la Universidad Javeriana dónde aprendió a tocar el piano y guitarra eléctrica. A los 15 años creó la banda musical Darktards con su mejor amiga Laura Suarez y antes de cumplir los 18 se convirtió en el escritor más joven de la Editorial Planeta cuando le publicaron su primera novela: Vuelo XC247. Ahora quiere que le publiquen una novela de terror.

Simón es fotógrafo, no lleva el pelo largo como su hermano Lorenzo, él prefiere teñirlo de azul cielo. Es el menor de los cinco hijos de Roy Barreras, y también el consentido. El apellido no ha pesado en su corta carrera. En el 2020 la Feria del Millón, una plataforma de artistas emergentes, hizo una convocatoria para mayores de edad. Les llamó la atención un portafolio de fotografía que envió un niño de 12 años. Cuando lo contactaron para felicitarlo, descubrieron que era nadie menos que el hijo del senador Roy Barreras y aunque no ganó, se convirtió en artista invitado.

Pero la gran prueba de este pater-familia vallecaucano ha sido el tratamiento del cáncer que ha mantenido a los hijos alrededor suyo. Con su Twitter los mantiene en contacto pero a veces viajan a Colombia para acompañarlo en la Fundación Santa Fe.