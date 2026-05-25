- La millonaria apuesta de los franceses de Renault para que la planta de Envigado produzca híbridos o eléctricos

El presidente de Colombia Juan Camilo Vélez recibió un espaldarazo desde Paris para producir carros eléctricos e híbridos en la fábrica Renault de Envigado

Hace apenas un año que la planta de Renault-Sofasa inauguró su línea de ensamblaje del Kwid en Envigado. Aquel proyecto representó una inversión cercana a los 100 millones de dólares por parte de la casa matriz francesa y marcó un nuevo capítulo para la única planta que aún ensambla vehículos ligeros en Colombia. Sin embargo, esa millonaria apuesta parece haber sido apenas el comienzo de un plan mucho más ambicioso.

Hoy en el Grupo Renault vuelve a tomar fuerza la posibilidad de realizar una nueva inversión multimillonaria en Antioquia para impulsar el ensamblaje de vehículos de nuevas tecnologías, un movimiento que podría redefinir el papel de Colombia dentro de la estrategia latinoamericana de la compañía.

François Provost, CEO de Renault Group

Todo hace parte del plan global “futuREady”, liderado por François Provost y Fabrice Cambolive, dos de los hombres encargados de acelerar la expansión y sostenibilidad del grupo hacia 2030. En Colombia, esa hoja de ruta está bajo la dirección de Juan Camilo Vélez, el ejecutivo paisa que ha estado al frente de la operación local durante una etapa clave para la compañía.

El proyecto futuREady busca asegurar la competitividad mundial de Renault a través de cuatro pilares: el lanzamiento de 36 nuevos modelos multienergía —combustión, híbridos y eléctricos—, el fortalecimiento de sus plataformas globales, la optimización industrial y la consolidación de la relación con distribuidores y trabajadores.

|Le puede interesar Cuáles fueron los cuadros más costosos que se vendieron en las subastas de Nueva York que movieron USD 1.400 millones

Precisamente bajo esa visión es que la marca habría empezado a evaluar una nueva apuesta para la planta de Envigado. Lo que se sabe hasta ahora es que el proyecto estaría enfocado en ensamblar un vehículo de nuevas energías, algo que apunta directamente a un híbrido o eléctrico alineado con la transición global que hoy vive la industria automotriz.

Las decisiones del Gobierno que podrían asegurar la inversión

Sin embargo, esta posible inversión no depende únicamente de Renault. También hay un factor determinante: las garantías y herramientas que ofrezca el Gobierno colombiano para mantener la competitividad del ensamblaje nacional.

Actualmente existen mecanismos como el CERT (Certificado de Reembolso Tributario), un incentivo que permite a exportadores recuperar parte del valor de sus exportaciones, y el IAMAS, instrumento que les permite a ensambladoras importar vehículos terminados con arancel del 0 %. Ambos han sido fundamentales para sostener la operación industrial en Colombia.

Aunque estos mecanismos han venido fortaleciéndose, dentro del grupo automotor esperan que el Gobierno continúe ajustándolos y garantizando estabilidad jurídica de largo plazo. Para una multinacional de este tamaño, las inversiones industriales no se proyectan a cinco años, sino a décadas, y la certeza regulatoria termina siendo clave para definir dónde producir.

Envigado, la planta que Renault quiere convertir en un centro exportador

A pesar de que Renault cuenta con plantas en Argentina, Brasil y Colombia, la operación de Envigado sigue teniendo un peso estratégico en América Latina. La intención del grupo no sería solamente ensamblar para el mercado local, sino consolidar a Colombia como un centro regional de exportaciones.

Actualmente la planta ya exporta vehículos a 11 países de Centro y Suramérica. México, por ejemplo, absorbe cerca del 60 % de los vehículos exportados desde Antioquia, una cifra que podría crecer si Renault logra producir en el país modelos híbridos o eléctricos destinados a nuevos mercados.

El objetivo también encaja con la apuesta de acelerar la masificación de vehículos eléctricos en Colombia, un segmento que sigue creciendo y donde las marcas ya libran una batalla silenciosa por quedarse con el liderazgo.

Por ahora, la decisión final dependerá tanto de las condiciones del mercado como de las señales regulatorias que entregue el Gobierno Nacional. Lo cierto es que en Envigado vuelve a respirarse aire de expansión y, de concretarse el proyecto, Renault-Sofasa podría dar el salto más importante de su historia reciente.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..