- El cierre de campaña de Paloma Valencia acerco dos vacas sagradas que ni se hablaban

Después de un distanciamiento de más de 5 años César Gaviria y la viuda de Luis Carlos Galán compartieron con sus hijos la primera línea del Movistar Arena

La candidata Paloma Valencia logró lo impensable en medio de su cierre de campaña en Bogotá este domingo en el Movistar Arena.

César Gaviria estaba con su hija María Paz y Gloria Pachón con su hijo Juan Manuel Galán, la ocasión para recordar que ellos escogieron a Gaviria para tomar las banderas del Galan asesinado.

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Fue en marzo de 2021 cuando las dos familias se reunieron por última vez en la casa de Gloria Pachón de Galán en La Calera; los asistentes: César Gaviria, Gloria Pachón y los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.

María Paz Gaviria, Cesar Gaviria, Gloria Pachón viuda de Luis Carlos Galán y Juan Manuel Galan hacen presencia en el Movistar Arena para apoyar a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo pic.twitter.com/Eypgojoug8 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) May 24, 2026

El acuerdo que se habría incumplido

En esa reunión, los Galán le manifestaron verbalmente a Gaviria lo que Gloria Pachón le había escrito en una carta del 18 de febrero y es que hace 33 años, en 1988, el Nuevo Liberalismo no se disolvió, sino que se reintegró al Partido Liberal, con base en tres acuerdos que nunca se cumplieron.

El más importante fue la presentación de un proyecto de reforma constitucional que recogía la visión del Nuevo Liberalismo de la sociedad y el Estado. Según los Galán, ese acuerdo se incumplió cuando miembros de la bancada liberal introdujeron un “mico” sobre la extradición, lo que llevó a que el ministro Carlos Lemos Simmonds hundiera la reforma. El segundo compromiso fue la consulta popular para elegir al candidato liberal, sin convenciones amañadas y prefabricadas.

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En aquella tensa reunión recordaron la campaña de exterminio que sufrió el Nuevo Liberalismo, con el asesinato de por lo menos 50 de sus militantes, y un evento en 2014 cuando el Partido Liberal organizó un evento para "pedir perdón a Colombia por haber sacado del camino a un líder que llegaría a la Presidencia y quien hubiera logrado un país distinto".

El fin de toda esta historia y el principal motivo de la reunión fue recordar toda esta historia con el expresidente Gaviria para que el testimonio oficial e institucional del Partido Liberal, que fue solicitado por la Corte Constitucional en el marco del proceso con el que se busca recuperar la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, reflejara esos hechos de los que el hoy Presidente del Partido fue testigo.

Gloria Pachón, en una carta le había pedido ayuda al expresidente liberal quien logró su candidatura por la decisión familiar de los Galán en boca de Juan Manuel quien en ese entonces con 17 años le pidió a Gaviria que tomará las banderas de su padre en el funeral el 18 de agosto 1989. El joven sabía, que aunque había gente más cercana, César Gaviria sería el reemplazo que hubiera querido su padre.

Con este tipo de acercamientos, Paloma Valencia refuerza su mensaje de unión entre diferentes y en medio de las controversias internas que puedan tener entre ellos y con otras corrientes políticas como ha ocurrido con su fórmula presidencial Juan Daniel Oviedo con quien ha tenido choque de fondo en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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